Ураган на Дону унес жизнь человека и покалечил полсотни жителей. Собрали всё, что известно о жутком шторме

Штормовое предупреждение в Ростовской области официально продлено до 27 июля Источник: Дмитрий Рязанцев

Разрушительный шторм в Ростовской области 25 июля 2026 года вызвал масштабные энергоаварии, оставив без электричества и водоснабжения 15 муниципалитетов, включая Ростов, Таганрог и Шахты. Проблемы с контактными сетями нарушили движение десятков поездов. Экстренные службы работают над восстановлением.

В результате масштабного урагана и ливня, обрушившихся на Ростовскую область, погиб один человек, а общее число пострадавших по региону достигло 51 человека. Среди них есть ребенок. Только в Ростове травмы получили 28 жителей. Обзор специального корреспондента 161.RU Сабины Бондарь о последствиях стихии.

Как начинался ад?

Источник: читатель 161.RU

Небо в Ростове потемнело после четырех часов вечера до черноты. Тут же начался сильнейший шквал, который сносил на своем пути всё вплоть до вековых деревьев. После этого на город обрушился сильнейший дождь.

— В связи с перебоями электроэнергии и обесточенностью некоторых производственных объектов и предприятий могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска. По мере исправления ситуации специалисты запускают насосные станции, возвращая водоснабжение в дома жителей, — написала в своем телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Глава Ростова Александр Скрябин 25 июля сообщил, что в городе упало как минимум 40 деревьев и крупных веток. Но это было только начало разрушений.

Источник: читатель 161.RU

Из-за непогоды в городе падали деревья, а улицы в некоторых местах превратились в реки. Ливень сопровождался сильнейшим ветром, а падающие деревья разбивали припаркованные и движущиеся автомобили.

Так начиналась буря Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Инфраструктура Ростова тоже получила колоссальные повреждения. Горожане стали активно публиковать в соцсетях кадры разрушений. В некоторых домах срывало крыши, а где-то люди просто не смогли выбраться из природного плена.

Источник: читатель 161.RU

Три ростовские семьи, в том числе двое детей, застряли на Зеленом острове. Шторм застал их прямо в Дону. Ростовчане успели вернуться на сушу, где им пришлось прятаться под лодками. Когда буря стихла, выяснилось, что дороги заблокированы упавшими деревьями. Проехать невозможно. Подробности о приключениях ростовчан мы публиковали здесь.

В службу 112 звонок не проходил Источник: читатель 161.RU

Из-за урагана и ливня отключилась тяговая подстанция в Ростове, поэтому десять поездов задерживались, сообщили в СКЖД. Позже их число увеличилось в разы. К утру 26 июля стало известно, что из-за разгула стихии на Дону задерживаются почти 90 поездов.

Непогода принесла трагедию

Позже стало известно, что в Ростове один человек погиб, 13 пострадали после урагана 25 июля. Семерых увезли в больницу. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, за ночь случилось около сотни происшествий. В первую очередь решили убирать стволы и ветки поваленных деревьев с дорог и тротуаров.

Шквалистый ветер сорвал крышу в доме Источник: читатель 161.RU

Как выяснилось, погиб сторож, который работал на строительной площадке в Ростове. На него обрушилась тяжелая конструкция, которую сорвало шквалом около 29–30 метров в секунду. Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели человека.

Источник: читатель 161.RU

По информации главы Ростова Александра Скрябина, в результате стихии пострадали 13 человек, 7 госпитализированы, один погиб.

— Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, — написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Чуть позже стало известно, что после шторма в Ростовской области 25 июля за помощью медиков обратился 51 человек. 11 из них оказались в больнице. Среди госпитализированных есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Шквалистый ветер и ливни принесли немало бед и в Батайск. Ураган скосил опоры ЛЭП и деревья. По словам главы города Валентина Кукина, погибших и пострадавших в результате непогоды нет. Но с последствиями до сих пор разбираются.

Прокуратура Ростовской области сообщила, что контролирует ситуацию по ликвидации последствий. В ведомстве пообещали помочь в вопросах соблюдения прав жителей и контроле над другими процедурами.

Шторм принес с собой сотни поваленных деревьев Источник: читатель 161.RU

Тем временем в Ростовской области из-за непогоды поезда «Таврия» вышли из графика. Как сообщили в «Гранд Сервис Экспресс», с существенным опозданием следуют 10 пассажирских составов. Время задержки в пути составляет от 1 до 8 часов.

Наиболее сложная ситуация складывается на крымском направлении. Пассажиров, следующих на полуостров мультимодальными маршрутами, успокоили: в Керчи стыковочные автобусы будут гарантированно ожидать прибытия поездов.

Катастрофические масштабы

В Ростове из-за катастрофических последствий ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил глава города Александр Скрябин, масштабы разрушений продолжают расти, но экстренные службы усиленно работают.

Столб линии электропередач просто упал на проезжую часть Источник: читатель 161.RU

Столетние деревья ветер вырывал с корнем Источник: читатель 161.RU

А к 14:00 26 июля число пострадавших в Ростове выросло до 28 человек. В Ростове упали больше 1000 деревьев. Их убирают 253 человека.

Разрушения зафиксированы во всех районах города. В социальных сетях ростовчане называют происходящее «апокалипсисом» и отмечают, что шторма такой разрушительной силы в городе не было много лет.

В целом из-за непогоды без света остались 102 населенных пункта в 14 городах и районах: в Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском, Белокалитвинском и Красносулинском районах. В Ростове из-за отключения электричества остановились несколько котельных, которые подают горячую воду.

На помощь ростовчанам приехали бригады энергетиков из соседних регионов: Астрахани, Волгограда, Калмыкии, Краснодара. Кроме Ростова, ЧС ввели в Волгодонском и Чертковском районах. А режим повышенной готовности — в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах.

Энергетики работают круглосуточно Источник: Юрий Слюсарь / Telegram.org

Без воды сидят 42 тысячи человек в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах и в городах Красный Сулин, Шахты и Азов, в хуторе Задонье.

Накануне жители Ростова не могли дозвониться в службу 112 из-за перегрузки линии. По словам губернатора, в пик шторма операторы приняли более восьми тысяч звонков. Сейчас система работает штатно.

Мощный ураган, обрушившийся на Ростовскую область, превратил один из главных парков донской столицы в зону бедствия. В парке Революции пострадали аттракционы, кассы, торговые точки и мини-зоопарк. Очевидцы публикуют в соцсетях апокалиптические кадры: ветер с корнем вырывал вековые деревья и крушил инфраструктуру. Парк Революции временно закрыли для посетителей — там аварийные работы. По словам горожан, стихия уничтожила десятки деревьев, включая знаменитые плакучие ивы.

Источник: retrorostovdon / соцсети

Всё это сопровождалось ливнем с грозой, который затопил город. Насколько сильно стихия ударила по парку Октябрьской Революции, одному из самых зеленых в Ростове, можно посмотреть в этом фоторепортаже.

Разгул стихии в Ростове чуть не обернулся трагедией и для молодоженов. Прямо во время свадебного банкета шквалистый ветер и грозовой ливень разрушили праздничный шатер. Импровизированный потолок обрушился под тяжестью воды, в результате чего жених, невеста и десятки гостей в секунду промокли до нитки.

Видеоролик с ростовской «аквадискотекой» мгновенно стал вирусным, а кадрами эпичного торжества поделилась в Сети фотограф, работавшая на мероприятии. По ее словам, праздник готовился минимум полгода, но в планы вмешалось стихийное бедствие.

Источник: nastasya.sol_photo и rostov.tfp / соцсети

Буря принесла разрушения также в 14 детских садов и 16 школ в Ростове. В четырех учреждениях разрушена кровля. В двух — разбиты окна. Еще в четырех учреждениях пострадало ограждение. По информации главы города Александра Скрябина, в понедельник, 27 июля, четыре детских сада не примут детей. Воспитанников распределят в другие корпуса.

По данным губернатора, больницы Ростовской области работают штатно. В них есть резервные источники электроэнергии.