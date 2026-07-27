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Лето Какими будут конец лета и начало осени можно узнать по погоде 27 июля — важные приметы

Какими будут конец лета и начало осени можно узнать по погоде 27 июля — важные приметы

Дождь станет недобрым знаком

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Ливни и гроза предвещают холодный август | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЛивни и гроза предвещают холодный август | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ливни и гроза предвещают холодный август

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В понедельник, 27 июля, отмечается народно-христианский праздник Дозоры или Акилы Соломенного, Стефана Чудотворца. В православной церкви почитают память апостола от 70-ти Акилы и преподобного Стефана Махрищского (Чудотворца).

В старину к концу июля шла активная жатва ржи, и крестьяне, уставшие от тяжелой работы, верили: если обвязать себя пучками ржаной соломы, она «вытянет» ломоту в спине и вернет силы. Солому также использовали как подстилку для рожениц, набивали ею матрасы.

Погода в конце июля становилась переменчивой: налетали сильные ветры, грозы, ливни — всё это могло погубить урожай. Поэтому крестьяне выставляли в полях дозорных: те следили за небом, чтобы вовремя заметить опасность (например, пожар от сухой грозы) и предупредить остальных. Бытовало и поверье, что в вихрях может летать нечистая сила, поэтому дозор нужен был и для защиты от нее.

Народные приметы

Люди внимательно наблюдали за природой и связывали явления с будущими событиями. По народным приметам, если 27 июля сухая и ясная погода, то и конец лета будет таким же. Дождь с самого утра — знак на пасмурный и холодный август. Гроза — предвестник бурь и сильного ветра в течение всего августа.

Если в лесу уже много грибов к 27 июля, то конец августа будет холодным. А если листья на деревьях желтеют только снизу, то осень наступит позднее обычного, а конец лета ожидается теплым.

Что нельзя делать 27 июля

  • Нельзя было работать в поле (косить, возить сено).

  • Во время грозы не рекомендовалось ходить под деревьями.

  • Нельзя было стоять против ветра — верили, что так можно «выдуть» удачу.

  • Не поднимали найденные на улице деньги или вещи — считалось, что вместе с ними можно принести в дом нищету.

  • Не выбрасывали остатки со стола — отдавали животным, чтобы в доме сберечь добро.

  • Также запрещали лениться — это грозило потерей удачи.

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Народные приметы и поверья Погода
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