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Город «Подвергается вражеской атаке»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за БПЛА

«Подвергается вражеской атаке»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за БПЛА

Рассказываем, как можно объехать участок

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В Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы | Источник: Роман Данилкин / 63.RU В Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Утром 27 июля перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Дорожные ограничения ввели из-за угрозы атаки БПЛА.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — сообщил губернатор Михаил Евраев в 05:29.

Как объехать участок

Из Москвы в сторону Ярославля:

  • автодорога Ростов — Иваново — Нижний Новгород через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);

  • на Кострому: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль;

  • на Вологду: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — автодорогу Тутаев — Шопша — автодорогу Карачиха — Ширенье — Юго-западную окружную дорогу — «Обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;

  • на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге Ярославль — Шопша.

Из Ярославля в сторону Москвы:

  • через Гаврилов-Ям;

  • по улицам Калинина, Ивановской, автодороге Ярославль — Заячий Холм — автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — автодороге Гаврилов-Ям — Пружинино — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;

  • через автодорогу Карачиха — Ширенье — автодорогу Тутаев — Шопша — по автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;

  • движение осуществляется по Юго-Западной окружной дороге в сторону Московского проспекта.

Телефон экстренных служб 112.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Беспилотная опасность БПЛА Перекрытие Трасса М-8 Холмогоры
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Комментарии
8
Гость
1 час
ПВО сегодня работает без перерыва. Ребята, спасибо 🙏
Гость
1 час
В регионе уже отлажен шаблон действий при атаках, так спокойнее
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Гость
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