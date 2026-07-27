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Экономика Цифровой рубль ударит по банкам, но ставки вырастут: прогноз

Цифровой рубль ударит по банкам, но ставки вырастут: прогноз

Финансовым организациям придется бороться за деньги клиентов

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Из банков начнут утекать денежные ресурсы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU Из банков начнут утекать денежные ресурсы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Из банков начнут утекать денежные ресурсы

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Внедрение цифрового рубля в России приведет к оттоку денежных ресурсов у банков и борьбе за средства клиентов между игроками сектора. Об этом рассказал руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

«Как минимум 20% наличной денежной массы должно быть заменено на цифровую. У банков сократится количество ресурсов на счетах до востребования, поэтому за них будут бороться, увеличивать ставки по вкладам, делать разные улучшения в обслуживании», — считает Коложвари.

По его словам, банковскому сектору удалось добиться возможности обслуживать операции населения с цифровым рублем через онлайн-приложения. В первоначальных сценариях внедрения валюты такое участие банков не предполагалось.

В перспективе роль банка как посредника в операциях с цифровым рублем может вовсе сократиться, и все расчеты будут осуществляться напрямую через Центробанк, пишет ТАСС. Это связано в том числе с тем, что безналичные платежи требуют времени, тогда как оборот цифровой валюты будет мгновенным.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Массовое внедрение начнется с 1 сентября 2026 года. На первом этапе к платформе подключатся крупнейшие банки. Полномасштабное внедрение новой валюты планируется завершить к сентябрю 2028 года.

Для граждан операции с цифровыми рублями будут бесплатными, для бизнеса — с минимальной комиссией. При этом открывать счет цифрового рубля или нет — исключительно добровольное решение, автоматически этого делать не будут. Храниться цифровые рубли будут на специальных счетах, доступ к которым можно получить через привычные мобильные приложения банков.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Цифровой рубль Вклад Банк Процентная ставка Прогноз
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