Цифровой рубль ударит по банкам, но ставки вырастут: прогноз

Из банков начнут утекать денежные ресурсы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Внедрение цифрового рубля в России приведет к оттоку денежных ресурсов у банков и борьбе за средства клиентов между игроками сектора. Об этом рассказал руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

«Как минимум 20% наличной денежной массы должно быть заменено на цифровую. У банков сократится количество ресурсов на счетах до востребования, поэтому за них будут бороться, увеличивать ставки по вкладам, делать разные улучшения в обслуживании», — считает Коложвари.

По его словам, банковскому сектору удалось добиться возможности обслуживать операции населения с цифровым рублем через онлайн-приложения. В первоначальных сценариях внедрения валюты такое участие банков не предполагалось.

В перспективе роль банка как посредника в операциях с цифровым рублем может вовсе сократиться, и все расчеты будут осуществляться напрямую через Центробанк, пишет ТАСС. Это связано в том числе с тем, что безналичные платежи требуют времени, тогда как оборот цифровой валюты будет мгновенным.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Массовое внедрение начнется с 1 сентября 2026 года. На первом этапе к платформе подключатся крупнейшие банки. Полномасштабное внедрение новой валюты планируется завершить к сентябрю 2028 года.