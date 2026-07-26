«Хорошо чувствуют настроение человека». В чем особенности британской породы кошек — разбор с экспертом

Шубка у британских кошек густая и приятная на ощупь Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Британская порода кошек — одна из самых популярных в мире, у нее целая армия поклонников. Эти кошки мало того что божественно красивы, так еще и обладают уравновешенным характером. Тем не менее у британцев есть ряд особенностей, о которых стоит знать владельцам. Подробнее о британцах нашим коллегам из NGS.RU рассказала Ольга Груздь, эксперт по всем породам и президент клуба любителей кошек «Котомир».

Стандарт породы

Британцы относятся к средним по размерам кошкам. Их отличие — это кобби-тип, то есть они довольно компактные, приземистые и очень-очень кругленькие.

«У них плавные линии и контуры: круглые лапки, круглый кончик хвоста, округлая мордочка с пухлыми щечками, округлый лоб, круглые кончики ушек. И большие круглые глаза, которые идут в тон шерсти. Еще они отличаются массивностью: иногда даже по виду не поймешь, кот перед тобой или кошка», — описывает породу эксперт.

Подшерсток и остевая шерсть у британцев одной длины, за счет чего шубка британца плотная, но не упругая, а очень мягкая и приятная на ощупь. Котята и вовсе больше похожи на плюшевые игрушки, чем на настоящих кошек.

Британские котята выглядят очень кукольно Источник: Андрей Медведев / Kotomir.com

Британцев нужно отличать от прямоухих шотландцев, у которых шерсть не такая набитая, более шелковистая и может иметь чуть меньше подшерстка. Кстати, вязки между шотландцами и британцами сейчас запрещены правилами разведения.

«Окрасы у британцев бывают разные: черный, голубой, лиловый, шоколадный, красный, кремовый, циннамон и фавн. Сейчас заводчики очень увлеклись золотыми окрасами британских кошек — это желтый, оранжевый, медный. Но животные при этом немножко потеряли в типе: лапки стали потоньше, мордочки — поменьше, размер тоже компактнее», — продолжает фелинолог.

Характер британцев

Поведение питомца зависит в первую очередь от среды, в которую попадает котенок, от того, как его будут воспитывать. Но если обобщать, то британцы относятся к более самостоятельным и независимым породам.

«Британская кошка живет рядом, не требуя к себе какого-то особого внимания. Она не будет всё время проситься на руки, как некоторые другие породы, прыгать на вас, ползать по вам. Они аристократы в этом плане: британец придет, когда ему захочется», — рисует психологический портрет британца Ольга Груздь.

Британцы отличаются округлыми линиями и контурами Источник: LANSHERY’S / Kotomir.com

Британская кошка способна мирно и дружно жить как с другими кошками, так и с собаками. Но, по словам эксперта, тут многое зависит от поведения человека.

«Знаете, это такая кошка-улыбака, у нее всегда улыбка Чеширского Кота. Дело в строении мордочки, в том, как сходятся нижняя и верхняя челюсти. Несмотря на свой невозмутимый, спокойный, уютный вид, мне кажется, эти коты и кошки достаточно тонко устроены. Они очень хорошо чувствуют настроение человека», — добавляет Ольга Груздь.

Здоровье британцев и уход за ними

Состояние здоровья каждой конкретной британской кошки зависит от генетики.

«Чтобы кошки были здоровы, нужно проводить лабораторные исследования. И хотя для британцев каких-то особенных генетических тестов не требуется, при вязке важно учитывать группу крови. Она должна быть совместима», — отмечает эксперт.

В остальном всё зависит от владельца: необходимо вовремя проводить обработку от паразитов, ставить все необходимые прививки, следить за питанием.

Британцы могут быть самых разных цветов Источник: Евгений Светлый / Vk.com/den_hvosta

В еде британцы не привередливы: могут питаться как промышленными сухими и влажными кормами, так и натуральной пищей.