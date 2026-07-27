«Чудес не бывает»: откровения ярославского водолаза о том, как на самом деле ищут утонувших

Ярославский водолаз рассказал о жутких историях из своей практики Источник: Александр Куренной / 76.RU

Иногда люди забывают, что стихия сильнее их. Об этом хорошо знает человек, который сталкивается со смертью на своей работе постоянно.

Роман Остапов больше 15 лет спасает людей из воды. Часто вытаскивать приходится тех, кому уже не помочь. В интервью 76.RU водолаз рассказал, как ищут утонувших. А еще поведал, что необычного он видел на дне, и вспомнил трагедию с гибелью хоккейной команды «Локомотив», во время которой ему довелось работать.

Как ищут утонувших

Водолазы — это те же спасатели, только с дополнительным профилем погружения в воду. В обычное время, когда не происходит экстренных ситуаций, специалисты дежурят на городских пляжах.

Но если кто-то тонет, по словам Романа, водолаз должен среагировать оперативно. Так есть шанс на спасение человека.

— Минута на получение сигнала об утонувшем, минута на надевание снаряжения и какое-то время, чтобы подъехать к месту ЧС. Если труп уже всплыл, регламента никакого нет: поступил звонок, мы подъехали на катере, вытащили багриком (речь идет о багре. — Прим. ред.), и всё, — рассказал водолаз.

Багор (отпорный крюк) — это инструмент, который состоит из длинной рукояти (шеста) с металлическим загнутым назад крюком.

90% утоплений — это купание в нетрезвом виде и в неразрешенных местах. В основном достаем мужчин, женщин тонет гораздо меньше. Роман Остапов водолаз

Когда нет происшествий, водолазы следят за пляжем со спасательной станции Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как объяснил Роман, если человек утонул совсем недавно и о нем только сообщили, то искать его придется на дне. Есть несколько видов поиска: галсовый, круговой и поиск по ходовому кольцу.

Суть всех принципов — в закреплении водолаза на местности, различие — в области поиска: ходит специалист по кругу, из стороны в сторону или с переставлением груза.

Водолаз — он не плавает, он ходит по грунту, ползает по дну. Роман Остапов водолаз

Под водой, по словам Романа, водолазы нередко сталкиваются с нулевой видимостью. Несмотря на фонарь, ныряльщик может наткнуться на тело, например, своей головой.

— В Волге, например, видимости практически ноль. Соответственно, работа осуществляется наощупь, где-то ты должен на тело наткнуться, — рассказал водолаз.

Могут ли тела уплыть далеко

Водолаз рассказал, сколько тело может оставаться на дне Источник: Александр Куренной / 76.RU

Средняя глубина Волги, как рассказал Роман, — примерно 8–9 метров, Которосли — 3–4 метра. Наверх тело утонувшего всплывает не сразу.

— Если вода теплая, то это один-два дня буквально, дальше начинают накапливаться газы в тканях организма, и человек всплывает, начинается разложение. Если вода холодная, где ключи, например, бьют, там тело может продержаться неделями, даже месяцами может не всплывать, — поделился с корреспондентом 76.RU водолаз.

Рано или поздно тело всё равно где-нибудь всплывет. Роман Остапов водолаз

На запрос 76.RU в МЧС России по Ярославской области привели статистику по утонувшим в регионе за последние годы. в 2023 году — 12 человек;

в 2024 году — 19 человек;

в 2025 году — 18 человек;

за полгода 2026 года — 4 человека. В основном люди тонут во время купального сезона — с 1 июня по 31 августа.

Обычно тела утонувших может прибить к берегу за 5–6 километров от места утопления. Однако историй, когда трупы уплывали далеко, немало. Например, Роман вспомнил случай в Рыбинском районе, когда в поселке Песочное в 2014 году утонули дети. Их тела не могли найти два года, и только в 2016-м родители опознали ребят по сохранившимся фрагментам одежды. Тела детей были найдены в разных местах: одно — на берегу реки Рыкуши в Тутаевском районе, другое — на Волге, в рыбинской деревне Деревеньке.

— Знакомый патологоанатом мне похожую историю рассказывал. Два года искали утонувшего, нашли останки. На руке у него сохранились часы. Спустя всё это время они еще ходили, представляете? — рассказал Роман.

Как водолазы ищут утонувших Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Как доставали парней из «Локомотива»

Самым жутким днем своей работы Роман назвал тот, когда разбился самолет Як-42 с ярославской хоккейной командой «Локомотив».

Днем 7 сентября 2011 года случилась катастрофа: самолет ЯК-42 с хоккейной командой «Локомотива» рухнул вниз во время взлета из аэропорта в Туношне. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил лишь один.

Самолет Як-42 с командой «Локомотив» должен был лететь в Минск на стартовую игру очередного сезона КХЛ Источник: УМВД по Ярославской области

— Мы поднимали пацанов по частям. Ноги, руки отдельно вытаскивали… Кого-то целиком доставали. Это было тяжело. Обычно у меня реакция на всех одинаковая, не первый раз же. А тут много людей погибло, к такому сложно подготовиться.

Обычно вытаскиваешь людей целиком, а тут как бы по частям. Это было морально сложно. Роман Остапов водолаз

По воспоминаниям Романа, тогда на месте крушения работало около 20 водолазов. Специалистов обзванивали и собирали по всей области, приезжали и из других городов, например из Москвы и Вологды. Работы было много.

Могут ли сомы утащить на дно

Среди популярных ярославских баек есть версия о том, что на дне рек живут большие двухметровые сомы, которые могут утащить человека на дно. Водолаз к таким историям относится скептически.

— Это из разряда сказок. Я видел, конечно, видео подводных рыбаков, которые снимали действительно больших сомов по 60–70 килограммов. Но чтобы утянуть человека — я в этом очень сомневаюсь. Я вообще рыб не видел ни разу во время работы. Когда дышишь под водой, пузырьки рыбу пугают, — посмеялся водолаз.

Чтобы рыба вот прям утопила — это из разряда фантастики. Роман Остапов водолаз

Достают ли мертвых животных

Помимо утонувших людей, водолазам порой приходится доставать и животных, например лосей. Обычно о телах узнают от жителей, которые жалуются на неприятный запах с реки.

— С животными гораздо проще. Тело начинает разлагаться, и его сразу замечают. Там уже просто приехал, веревкой привязал и выволок на берег, — рассказал Роман.

Говоря о животных, водолаз также вспомнил необычный случай своего коллеги.

— Начальник спасательной станции рассказывал, что, когда он был молодой, в 70-е годы, утонула баржа с лошадьми. Тогда это была прямо экологическая катастрофа, больше ста лошадей утонуло, вот их всех доставали, — добавил Роман.

Самое сложное в работе водолаза

Вытаскивать мертвых непросто. По словам Романа, в начале карьеры потребовалось время на психологическую адаптацию.

— После первых двух-трех выездов психика адаптируется, уже воспринимаешь это как работу. Больше задевает другой фактор — реакция родственников утонувших, когда достаешь тело. К этому сложно привыкнуть и подготовиться.

Сама по себе работа физически тяжелая достаточно. А так к трупам я привык. Не нервничаю, не переживаю. Приехал, достал. И максимально быстро пытаешься забыть. Роман Остапов водолаз

На вопрос, встречались ли в практике ярославского водолаза чудеса, Роман задумался и развел руками.

— Был случай: вытащили мужчину, как говорят, после 10 минут утопления. Казалось бы, его нельзя уже было откачать, но его откачали. В итоге он полностью остался парализованный, ни делать, ни говорить — ничего не может. Чудо это? Вроде как да, а с другой стороны, и нет.

Чудес не бывает. Надо быть осторожнее. Роман Остапов водолаз