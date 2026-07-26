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Город «23 павильона в старинном стиле»: Волжскую набережную в Ярославской области сделают ярмарочной

«23 павильона в старинном стиле»: Волжскую набережную в Ярославской области сделают ярмарочной

Показываем, как она будет выглядеть

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В Ярославской области появится ярмарка в историческом стиле | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.comВ Ярославской области появится ярмарка в историческом стиле | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

В Ярославской области появится ярмарка в историческом стиле

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области появится круглогодичная ярмарка в историческом стиле. Торговые павильоны разместят на Волжской набережной. Об этом рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

«Наполняем центр смыслами. От Хлебной биржи до Стоялой раскинется Рыбинская ярмарка. Множество торговых лавок было здесь в 19 веке. Разместим 23 павильона в старинном стиле — три деревянных 5-метровых, десять домиков 2.5 м, 10 мобильных с покрытием из текстиля», — рассказал Дмитрий Рудаков.

Павильоны будут оформлены в старинном стиле | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.comПавильоны будут оформлены в старинном стиле | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

Павильоны будут оформлены в старинном стиле

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.com

Ярмарка будет расположена на Волжской набережной | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.comЯрмарка будет расположена на Волжской набережной | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

Ярмарка будет расположена на Волжской набережной

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.com

Свою продукцию будут представлять мастера-прикладники, создатели сувениров и локальных деликатесов. По словам главы Рыбинска, предприниматели уже подают заявки на аренду торговых площадей.

«Рыбинская ярмарка — это не только торговля, это атмосфера волжского города, ожившие картинки из нашей истории. Для оформления установим антуражную входную группу, расставим пузатые бочки и деревянные цветочницы. Появится даже балаганчик, где смогут выступать артисты-кукольники. Планируем работу ярмарки круглый год», — рассказал Дмитрий Рудаков.

Предприниматели уже подают заявки на аренду павильонов | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.comПредприниматели уже подают заявки на аренду павильонов | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

Предприниматели уже подают заявки на аренду павильонов

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.com

Как вам такая идея?

Здорово! Главное, что задумка со смыслом
Неплохо, но лучше было бы сделать современный павильоны
Мне не нравится
Отвечу в комментариях

Тем временем в Ярославле благоустраивают площадь Юности у ТЮЗа. Ее ждет масштабное обновление: там планируют сделать всесезонную площадку с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами. Мы рассказывали, кто получил контракт на выполнение большей части работ.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ярмарка Рыбинск Дмитрий Рудаков
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Комментарии
10
Гость
1 минута
Будет очень атмосферно)
Гость
2 минуты
Вааау😍
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Гость
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