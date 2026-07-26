«23 павильона в старинном стиле»: Волжскую набережную в Ярославской области сделают ярмарочной

В Рыбинске Ярославской области появится круглогодичная ярмарка в историческом стиле. Торговые павильоны разместят на Волжской набережной. Об этом рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
«Наполняем центр смыслами. От Хлебной биржи до Стоялой раскинется Рыбинская ярмарка. Множество торговых лавок было здесь в 19 веке. Разместим 23 павильона в старинном стиле — три деревянных 5-метровых, десять домиков 2.5 м, 10 мобильных с покрытием из текстиля», — рассказал Дмитрий Рудаков.
Свою продукцию будут представлять мастера-прикладники, создатели сувениров и локальных деликатесов. По словам главы Рыбинска, предприниматели уже подают заявки на аренду торговых площадей.
«Рыбинская ярмарка — это не только торговля, это атмосфера волжского города, ожившие картинки из нашей истории. Для оформления установим антуражную входную группу, расставим пузатые бочки и деревянные цветочницы. Появится даже балаганчик, где смогут выступать артисты-кукольники. Планируем работу ярмарки круглый год», — рассказал Дмитрий Рудаков.
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