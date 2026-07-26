Не трогайте голыми руками! Ярославцы заметили опасных слизней на набережной

В Ярославле заметили испанских слизней Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители Ярославля заметили крупных рыжих слизней во время прогулки по Тверицкой набережной в Заволжском районе. Существа копошились прямо на тротуарной плитке. Рядом с ними были и другие слизни — поменьше и белого цвета.

Очевидцы предположили, что крупные рыжие брюхоногие — это испанские слизни. Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подтвердил, что, скорее всего, это они и есть.

«А бледные — возможно, черноголовые. Тоже завезённый вид», — объяснил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Виктор Ефимик рассказывал, что размеры испанских слизней могут достигать 120 или даже 150 миллиметров. Брюхоногие любят высокую влажность и тень, так как у них нет раковины и в нее они не могут спрятаться от палящего солнца. Поэтому обитают под камнями, досками и в других подобных местах.

Слизни часто вредят урожаю, особенно капусте, огурцам и другой растительности. Для людей они также могут быть опасны.

«Человек в принципе может подхватить от слизней бактериальную, грибковую инфекцию или паразитов. Поэтому голыми руками их лучше не трогать. Если всё-таки взяли, то необходимо тщательно вымыть руки», — рассказал специалист.