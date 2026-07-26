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Город Не трогайте голыми руками! Ярославцы заметили опасных слизней на набережной

Не трогайте голыми руками! Ярославцы заметили опасных слизней на набережной

Рассказываем, что известно о вредителях

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В Ярославле заметили испанских слизней | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле заметили испанских слизней | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле заметили испанских слизней

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители Ярославля заметили крупных рыжих слизней во время прогулки по Тверицкой набережной в Заволжском районе. Существа копошились прямо на тротуарной плитке. Рядом с ними были и другие слизни — поменьше и белого цвета.

Очевидцы предположили, что крупные рыжие брюхоногие — это испанские слизни. Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подтвердил, что, скорее всего, это они и есть.

«А бледные — возможно, черноголовые. Тоже завезённый вид», — объяснил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Виктор Ефимик рассказывал, что размеры испанских слизней могут достигать 120 или даже 150 миллиметров. Брюхоногие любят высокую влажность и тень, так как у них нет раковины и в нее они не могут спрятаться от палящего солнца. Поэтому обитают под камнями, досками и в других подобных местах.

Слизни часто вредят урожаю, особенно капусте, огурцам и другой растительности. Для людей они также могут быть опасны.

«Человек в принципе может подхватить от слизней бактериальную, грибковую инфекцию или паразитов. Поэтому голыми руками их лучше не трогать. Если всё-таки взяли, то необходимо тщательно вымыть руки», — рассказал специалист.

В сентябре прошлого года ярославцы рассказывали, что видели подобных слизней у себя на дачах.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Испанские слизни Вредитель урожая Энтомолог
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Комментарии
5
Гость
1 час
После дождей такие находки неудивительны, главное быть внимательнее
Гость
2 часа
ужос
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Гость
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