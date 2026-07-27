Беспилотники ударили по центру для бездомных и по жилым домам: последствия атаки на Ростовскую область

Жителей пострадавших от атаки домов эвакуировали (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали восемь человек, шестерых из них отправили в больницы. Обломки дронов повредили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений и центр для бездомных, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ростовская область сегодня подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было уничтожено порядка 50 БПЛА», — написал Слюсарь.

В Ростове обломки дронов упали на жилые дома. Восемь человек обратились за медицинской помощью: двоим помогли на месте, шестерых поместили в больницы. Состояние одного мужчины тяжелое — у него значительные ожоги и переломы. Остальные пациенты находятся в среднетяжелом и стабильном состоянии.

Жителей многоквартирных домов, попавших под удар, эвакуировали. В пункте временного размещения находятся 56 человек, там же развернули медицинский пункт.

Обломки дронов повредили здание центра для лиц без определенного места жительства. На момент атаки там находились 43 проживающих и три сотрудника, никто из них не пострадал. Учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Всего обломки повредили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения. Пожар на складе площадью 400 квадратных метров полностью потушили.

В администрации Ростова провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и ввели режим ЧС в границах поврежденных домов. Полиция выставила оцепление на всех пострадавших участках и организовала мобильный пункт приема граждан для помощи, в том числе по восстановлению документов.

В Таганроге обломки дронов частично повредили здание производственного объекта — пострадавших нет, возгорания не было. Информацию о последствиях уточняют.