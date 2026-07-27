Трагедия для семьи и урок врачам. Многодетный отец умер из-за того, что его инфаркт приняли за обычную боль

У Игоря остались три сына и супруга, с которой они прожили в браке больше 25 лет Источник: Ольга Бут

«Всё случилось в день похорон моей мамы. Я стояла у гроба, когда мне позвонили из реанимации и сообщили, что муж умер. И положили трубку», — вспоминает Ольга Бут.

Летом 2023 года жительница Новоуральска Свердловской области похоронила любимого мужа и отца троих детей. Игорю Михайловичу было 59 лет. Он был дома с одним из сыновей, когда у него заболело сердце, а Ольга была на работе.

Игорь позвонил жене, та вызвала скорую помощь. Медики приехали спустя 23 минуты и после осмотра решили, что у пациента невралгия, посоветовав больше двигаться и пить обезболивающее.

Когда Ольга вернулась домой, Игорь уже не мог встать с дивана — у него были мраморные пятна на коже, кружилась голова. Сердце так и не отпустило. Только после скандала медики увезли его в больницу. На следующий день он умер. Это был инфаркт.

Спустя три года Ольге Бут удалось добиться справедливости — вместе с сыновьями она отсудила у больницы 10 миллионов рублей за смерть супруга. E1.RU рассказывает ее историю.

«Если бы мы его в больницу привезли с невралгией, нас бы отругали»

Игорь Бут работал на Уральском электрохимическом комбинате, каждый год проходил медосмотры, не пил и не курил. Участвовал в спортивных мероприятиях, обожал сыновей и всегда сам водил их на тренировки после школы. Летом брал детей в охапку, садился в машину и уезжал с ними на море.

Всё изменилось в декабре 2022 года, когда у уральца обнаружили онкологическое заболевание. Обследования показали, что в организме нет метастазов, и 17 мая Игорю Михайловичу сделали операцию.

Спустя три недели мужчина вернулся домой, правда, с послеоперационным катетером. Девятого июня у него был плановый прием в Свердловском онкологическом диспансере, а 16 июня катетер должны были удалить.

Игорь Михайлович души не чаял в своих сыновьях — для близких он был настоящей поддержкой и опорой Источник: Ольга Бут

Утром 12 июня многодетный отец схватился за сердце. Медики осмотрели мужчину и поставили диагноз «межреберная невралгия», дали свои рекомендации и уехали восвояси.

«Я сама вызывала утром скорую, сказала: „Мужчина, 59 лет, после операции, боли в груди, тяжело дышать“. Как можно было поставить такой диагноз человеку с инфарктом? — до сих пор не понимает вдова. — Сказать, что вам надо больше двигаться, пить обезболивающее и делать массаж? Ему даже не предложили госпитализацию».

Вернувшись с работы, Ольга второй раз вызвала скорую. На адрес приехала та же бригада. На пороге квартиры медики сказали: «Что вы на невралгию нас второй раз вызываете? Совсем с ума сошли?»

«Муж лежал в комнате, у него уже посинели губы, были мраморные разводы на коже. Бригада хотела уехать — я просто грудью встала, не выпускала из квартиры, — вспоминает Ольга. — Говорили, кардиограмма у него отличная, значит, с сердцем всё нормально».

Когда Игорю Михайловичу стало плохо, дома с ним был только один из сыновей — он до сих пор винит себя в том, что отпустил медиков и не настоял на госпитализации Источник: Ольга Бут

Со скандалом Игоря Михайловича всё-таки увезли в приемный покой центральной медико-санитарной части № 31 ФМБА России, где ему повторно сделали кардиограмму и взяли кровь. И уже без сомнений поставили диагноз «инфаркт», «острый коронарный синдром без подъема ST».

«Меня врач в приемном покое уверяла: „Вы не переживайте, сейчас его осмотрят и увезут в областной кардиоцентр“, — продолжила вдова. — Я говорю: „Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы я второго не хоронила. Завтра у меня похороны мамы“».

В день смерти Игоря Михайловича вся семья была на похоронах матери Ольги Источник: Ольга Бут

Прошло совсем немного времени, прежде чем мужа Ольги перевели в отделение реанимации.

Утром 13 июня состояние Игоря Михайловича стало хуже, а в 14 часов Ольге сообщили трагическую весть: ее муж скончался.

«Утром я звонила в реанимацию, мне говорили, что он стабильный, спит, всё хорошо. Попросили принести бинты эластичные, салфетки, — рассказывает Ольга. — Мы с сыном всё купили, передали. В кардиоцентр его уже передумали везти, решили здесь понаблюдать. Мы поехали на похороны в Первоуральск».

Я стою, началось отпевание. У меня звонок на телефон. И врач сообщает: «Ваш муж умер». И положила трубку. Как я там у гроба не легла, как выдержала это, я не знаю. Ольга Бут вдова

«После поминок я обошла всех родственников, сказала, что через три дня мы встречаемся еще на одних похоронах. Детям сказала, когда мы вернулись домой, что папы больше нет».

Многодетного отца похоронили 16 июня 2023 года Источник: Ольга Бут

У уральца кроме жены и матери остались три сына: старшему сейчас 28 лет, второму — 25, а младшему — 23. У последнего день рождения был в один день с отцом — 19 июля.

«Уже после смерти мужа я случайно встретила того фельдшера и спросила: „Почему вы сразу не забрали-то его?“ — говорит Ольга. — Он ответил: „Если бы мы его в больницу привезли с невралгией, нас бы отругали“».

Три года в ожидании вердикта суда

Полгода Ольга не могла прийти в себя, а потом обратилась в саму больницу, где ей ответили, что при проверке нарушения выявили только в оформлении документации. Потом она написала заявление в страховую компанию, где обнаружили множество дефектов оказания медицинской помощи.

С этим заключением вдова пришла в Следственный комитет, там возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Судмедэкспертиза установила косвенную связь между смертью пациента и действиями врачей, которой недостаточно для того, чтобы привлечь медиков к уголовной ответственности. В связи с этим в марте 2026 года уголовное дело прекратили.

При этом эксперты выявили список нарушений — дефектов оказания медицинской помощи, которые ускорили наступление смерти.

Ольга с детьми тяжело переживала потерю, но позже решила идти до конца Источник: Ольга Бут

Вместе с известным юристом Юлией Липинской вдова подала иск в суд о компенсации морального вреда.

«У меня, знаете, и вопросов бы не было, если бы они изначально принесли извинения и признали вину, ведь даже в протоколе внутренней проверки в больнице все эти нарушения зафиксированы, — говорит Ольга. — Никто не удосужился позвонить, сказать: „Вы знаете, мы провели проверку — не помогли вашему мужу, не было ресурса, простите“. Не знаю, как бы я это пережила, но я, наверное, бы дальше никуда не пошла».

Когда начался суд, больница предлагала семье подписать мировое соглашение. Ольга посоветовалась с сыновьями и решила дойти до конца. Не ради денег — ради принципа.

«В суде спросили, почему мы потребовали такую сумму? А кто мне мужа вернет? Кто вернет моим детям отца, который всегда интересовался их жизнью, занимался всем? Я считаю, жизнь человека бесценна, а оценку действиям медиков даст судья — так оно и получилось», — сказала Ольга.

20 июля 2026 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение взыскать с медицинского учреждения по 2,5 миллиона в пользу каждого из троих сыновей погибшего и вдовы в качестве компенсации морального вреда. Общая сумма компенсации составила 10 миллионов рублей.

«В суде я впервые услышала версию от врачей о том, что они выбирали, кому оказать помощь, в связи с тем, что в учреждении не укомплектован штат», — рассказала E1.RU Юлия Липинская.

В тот день был еще один пациент с аналогичным диагнозом — ему они помогли, а погибший ждал помощи от кардиолога, который пришел только на следующие сутки. Юлия Липинская юрист, представляющая интересы семьи Бут в суде

«Когда врачи всё-таки решили его переводить в специализированное учреждение, помощь ему уже не понадобилась, и он скончался», — добавила юрист.

Редакция E1.RU отправила официальный запрос в центральную медико-санитарную часть № 31 ФМБА России. Мы опубликуем ответ медучреждения, как только получим его.

Обновлено: в пресс-службе центральной медико-санитарной части № 31 ФМБА России ответили E1.RU, что будут обжаловать решение суда в установленном законом порядке.