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Работа Когда пройдет ближайшая шестидневка: рассказываем, сколько дней отдыха нас ждет

Когда пройдет ближайшая шестидневка: рассказываем, сколько дней отдыха нас ждет

В субботу придется поработать

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Длинные выходные пройдут в несколько периодов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДлинные выходные пройдут в несколько периодов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Длинные выходные пройдут в несколько периодов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ближайшая шестидневная неделя пройдет в 2027 году. И станет единственной, по крайней мере, до 2028 года. Это следует из производственного календаря на следующий год, проект которого подготовили в Минтруде.

Шестидневка запланирована на середину февраля. Работать придется с 15-го по 20-е число. Привычный выходной с субботы, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому переносу жители страны получат трехдневный отдых с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества.

Помимо февральских выходных, россиян ждут длинные периоды отдыха:

  • новогодние каникулы: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней);

  • с 6 по 8 марта (Международный женский день);

  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая (майские праздники);

  • с 12 по 14 июня (День России);

  • с 4 по 7 ноября (День народного единства);

  • 31 декабря 2027 года.

Как будем работать в 2027 году | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаКак будем работать в 2027 году | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Как будем работать в 2027 году

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Некоторые рабочие дни перед праздниками будут короче на один час. Поскольку это предусмотрено трудовым законодательством, сокращенными станут предпраздничные дни: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Это связано с тем, что рабочий день перед нерабочим праздничным днем по закону уменьшается на один час.

Всего при пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет 247 рабочих дней. Количество выходных и праздничных дней составит 118.

Проект календаря пока носит предварительный характер. Окончательное утверждение документа традиционно состоится осенью 2026 года, после чего количество выходных может незначительно измениться.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Работа Выходные и праздники Минтруд Календарь Шестидневка
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