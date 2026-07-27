Когда пройдет ближайшая шестидневка: рассказываем, сколько дней отдыха нас ждет

Ближайшая шестидневная неделя пройдет в 2027 году. И станет единственной, по крайней мере, до 2028 года. Это следует из производственного календаря на следующий год, проект которого подготовили в Минтруде.
Шестидневка запланирована на середину февраля. Работать придется с 15-го по 20-е число. Привычный выходной с субботы, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому переносу жители страны получат трехдневный отдых с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества.
Помимо февральских выходных, россиян ждут длинные периоды отдыха:
новогодние каникулы: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней);
с 6 по 8 марта (Международный женский день);
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая (майские праздники);
с 12 по 14 июня (День России);
с 4 по 7 ноября (День народного единства);
31 декабря 2027 года.
Некоторые рабочие дни перед праздниками будут короче на один час. Поскольку это предусмотрено трудовым законодательством, сокращенными станут предпраздничные дни: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Это связано с тем, что рабочий день перед нерабочим праздничным днем по закону уменьшается на один час.
Всего при пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет 247 рабочих дней. Количество выходных и праздничных дней составит 118.
Проект календаря пока носит предварительный характер. Окончательное утверждение документа традиционно состоится осенью 2026 года, после чего количество выходных может незначительно измениться.