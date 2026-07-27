Когда пройдет ближайшая шестидневка: рассказываем, сколько дней отдыха нас ждет

Длинные выходные пройдут в несколько периодов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ближайшая шестидневная неделя пройдет в 2027 году. И станет единственной, по крайней мере, до 2028 года. Это следует из производственного календаря на следующий год, проект которого подготовили в Минтруде.

Шестидневка запланирована на середину февраля. Работать придется с 15-го по 20-е число. Привычный выходной с субботы, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому переносу жители страны получат трехдневный отдых с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества.

Помимо февральских выходных, россиян ждут длинные периоды отдыха:

новогодние каникулы: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней);

с 6 по 8 марта (Международный женский день);

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая (майские праздники);

с 12 по 14 июня (День России);

с 4 по 7 ноября (День народного единства);

31 декабря 2027 года.

Как будем работать в 2027 году Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Некоторые рабочие дни перед праздниками будут короче на один час. Поскольку это предусмотрено трудовым законодательством, сокращенными станут предпраздничные дни: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Это связано с тем, что рабочий день перед нерабочим праздничным днем по закону уменьшается на один час.

Всего при пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет 247 рабочих дней. Количество выходных и праздничных дней составит 118.