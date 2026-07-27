«У нее, кроме Бога, никого нет»: квартиру пенсионерки продали по доверенности на обитель, деньги она не получит

Пермячку насторожило объявление о продаже квартиры в этом доме: ее отдавали за бесценок, а ее пожилая хозяйка оформила доверенность на настоятельницу скита Источник: Василина Любимова / 59.RU

Пермячка Татьяна с мужем решили купить квартиру и наткнулись на объявление: с большой скидкой отдавали двушку. Ее хозяйка-пенсионерка за неделю до сделки оформила доверенность на жилье на настоятельницу женской церковной обители. Татьяну это насторожило: она испугалась, что бабушка, лишившись единственной квартиры, может остаться на улице.

59.RU поговорил с риелтором, занимающейся продажей квартиры пенсионерки, с настоятельницей скита, на которую та оформила доверенность, и попросил юриста рассказать, что должно насторожить покупателей в подобных случаях.

«Замотали квартиру за бесценок!»

Татьяна с супругом живут в Соликамске и ищут подходящую квартиру в Перми. 27 июня женщина увидела в Сети потенциально интересное объявление: в пятиэтажке выставили на продажу двухкомнатную квартиру.

«Очень насторожила цена — 3,6 миллиона рублей. Обычно за такие деньги продаются однокомнатные квартиры , — рассказала 59.RU Татьяна. — Причем квартира на выгодном четвертом этаже. Эта двушка нам подходила, потому что совсем рядом живут мои родители. Это проверенный старый жилой фонд в Мотовилихе, в хорошем состоянии, там живет много пенсионеров. А квартира даже без ремонта должна стоить примерно 4,2 миллиона — это минимум. Всё же я анализирую рынок, мы уже полгода смотрим, постоянно мониторим цены».

Татьяна позвонила в риелторское агентство, указанное в объявлении. Там ей сказали, что жилье продается по доверенности. Владеет ей пенсионерка, живущая в церковной обители за городом. Риелтор сказала Татьяне, что за неделю до продажи квартиры хозяйка оформила доверенность на свое единственное жилье на имя настоятельницы женской обители.

«Риелтор мне объяснила, что квартиру продают срочно, кроме того, якобы она находится в плохом состоянии, — говорит Татьяна. — Я видела фотографии. Действительно, там деревянные полы и окна, но довольно чисто, квартира приличная. Я понимаю, если бы там была какая-нибудь общага».

Татьяна спросила у риелтора, дееспособна ли бабушка. Ей ответили уклончиво.

«Я говорю: " Насколько хозяйка дееспособна? " Мне риелтор отвечает: " Я бабушку никогда не видела ", — вспоминает Татьяна. — Я снова уточнила: " А как вы проверите ее дееспособность? " В ответ мне сказали, что нотариус должен был проверить. Продадут квартиру и выкинут бабушку на улицу? Как только я стала задавать уточняющие вопросы, риелтор мне сказала: " Это нас не касается, мы риелторы и занимаемся продажей. Если вы задаете такие вопросы, тогда эта квартира не для вас . Не приезжайте смотреть " . В итоге эту квартиру продали за два дня. Замотали за бесценок!»

Тихая пятиэтажка в Мотовилихе Источник: Василина Любимова / 59.RU

Татьяна считает, что если бабушка недееспособна, то сделку признают недействительной. Кроме того, женщина напомнила, что покупатели до сих пор не забыли «эффект Долиной».

«Эффект Долиной» назван по имени эстрадной певицы Ларисы Долиной. В 2024 году она продала квартиру, получила от покупательницы Полины Лурье 112 миллионов рублей и отдала их мошенникам. Позже Лариса Долина заявила, что решилась на сделку под давлением и влиянием преступников . Суд встал на сторону певицы, признал ее потерпевшей и вернул ей квартиру. Полина Лурье тогда осталась и без элитного жилья, и без 112 миллионов, но смогла добиться справедливости в Верховном суде. Позднее Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Также в разговоре с 59.RU Татьяна вспомнила случай, когда она работала в управляющей компании. К ней обратилась знакомая риелтор с откровенной просьбой «купить базу данных собственников квартир» или «собственников, которые не приватизировали жилье». Женщину это насторожило, и она отказалась.

Риелтор: «Обижаться тут не на что, рынок есть рынок»

Нам удалось связаться с риелтором Марией, которая продала квартиру пенсионерки. В беседе с корреспондентом 59.RU риелтор подчеркнула, что бабушка много лет живет в монастыре.

«Так что там всё в порядке, не переживайте, — сказала Мария. — Деньги от продажи хозяйка решила пожертвовать на строительство храма в Протасах ».

Риелтор рассказала 59.RU, что двухкомнатную квартиру пожилой женщины продали за 3,7 миллиона рублей, потому что «она в очень плохом состоянии».

«Там надо всё менять, — отметила риелтор. — Квартира вообще без ремонта. Там и балкон отваливается . И все приходили: " Ой, столько ремонта, давайте скидку ".

Корреспондент 59.RU спросила у Марии, дееспособна ли бабушка и, если это так, почему она не могла продать квартиру самостоятельно. Риелтор подтвердила: пенсионерка дееспособна. И добавила, что бабушка не может продать квартиру сама, потому что живет в монастыре.

«Я не понимаю суть вопросов. Какие есть сомнения в законности сделки? — удивилась Мария. — Человек распоряжается своим имуществом так, как считает нужным. У нее больше нет никаких родственников. У нее, кроме Бога, никого нет, она одна-одинешенька . У нее трагическая судьба: муж умер, дочка погибла. Бабушка проживает в монастыре. Всё законно. Мы вообще не занимаемся незаконной деятельностью».

По словам риелтора, на квартиру было много покупателей, так как «цена была хорошая, но давали еще меньше». Жилье пенсионерки продали «за наличку» .

«А остальные покупатели стали обижаться. А чего тут обижаться-то? Это рынок, — отрезала риелтор. — Еще одни покупатели были, им надо было одобриться в банке (имеется в виду взять ипотеку. — Прим. ред.). А в банке они непроходные, им не одобрили. Мне кажется, жалуется кто-то обиженный , кто хотел купить, и не получилось. Я думаю, что причина в этом. Всё законно, бабушка в курсе и не против. Обижаться тут не на что, рынок есть рынок, никакая тут бабушка ни при чем».

«Невозможно заставить человека что-то сделать»: что рассказала настоятельница скита

Нам удалось узнать, что бывшая хозяйка проданной квартиры живет в женском ските Казанской иконы Божией Матери под Очером — в подворье пермского Богоявленского монастыря. Осведомленный источник рассказал 59.RU, что там много пожилых прихожан, за которыми ухаживают монахини или трудницы (те, кто трудится в ските, но еще не принял монашеский постриг и обет).

С корреспондентом 59.RU согласилась поговорить настоятельница скита матушка Александра, на которую бабушка оформила доверенность. Она рассказала, что хозяйка квартиры вместе со своим мужем были прихожанами. Вопросы о том, почему так быстро продали квартиру пенсионерки, насторожили собеседницу.

«Они с мужем Анатолием Ивановичем приезжали к нам, трудились, помогали, — рассказала 59.RU матушка Александра. — Мы хорошо знали Анатолия Ивановича, он за ней ухаживал. Наш батюшка был другом их семьи. Невозможно заставить человека что-то сделать — это раз. У нас всё в порядке — пожалуйста, приезжайте, посмотрите . У нас многие, кто приходят одинокие, живут в монастыре. За ними ухаживают. Они православные христиане, есть такая практика».

Также матушка добавила, что пенсионерка дееспособна, потому что «сама ходит на службы» и «сама ездила к нотариусу» по вопросу с квартирой .

«Можно с чистой совестью сказать, что здесь всё нормально, чтобы не трогать православие, не трогать храмы, не трогать строящийся монастырь, не дай Господь нам с вами согрешить», — добавила матушка.

— Эти средства [от продажи квартиры] пойдут на строительство храма?

— Вы хотите сказать, что я возьму их себе, или вы хотите об этом громко написать? — ответила корреспонденту 59.RU матушка Александра.

В конце собеседница добавила, что пенсионерка живет в их ските уже полтора года.

Женский скит под Очером — это подворье Богоявленского монастыря (на фото) Источник: Богоявленский Мужской монастырь в Верхней Курье / Vk

Адвокат — о продаже бабушкиных квартир

Мы спросили у пермского адвоката Анастасии Шардаковой, что делать покупателям, когда они видят объявления о продаже бабушкиных квартир. Адвокат отметила, что недавно Верховный суд России выпустил обзор судебной практики об оспаривании сделок с жильем. В документе говорится, что покупатель еще до сделки обязан сам убедиться, что продавец не находится в заблуждении и осознает свои действия. Если покупатель сам проверил все эти аспекты и чистоту сделки, в этом случае суд будет защищать покупателя.

«Есть несколько моментов, которые должны вызывать опасение у добросовестного покупателя при совершении сделки, тем более с пенсионеркой, — отметила собеседница. — Если покупатель не видит продавца, а только представителя по доверенности, то трудно оценить состояние продавца, в котором он находится. Понимает ли продавец происходящее, осознаёт ли последствия совершения сделки, не находится ли в заблуждении? Нотариус при оформлении доверенности, конечно, разговаривает с лицом, подписывающим доверенность, но нотариус не является врачом-психиатром и не выясняет мотивы продажи квартиры».

Также адвокат подчеркнула, что продажа единственной квартиры без приобретения другого жилья должна настораживать покупателя.

«Фактически продавец остается без жилья, особенно тревожно, когда без жилья остаются пенсионеры , — сказала адвокат. — При этом доверенное лицо не несет ответственность за то, чтобы купить жилье продавцу».

Еще один важный момент, по мнению Анастасии Шардаковой, — цена значительно ниже рынка . Покупатель должен задуматься, по какой причине продавец сильно срезает стоимость квартиры.

«Если продавец торопится, то это тем более должно настораживать, — предупреждает Анастасия Шардакова. — К чему спешка при продаже недвижимости? Для чего срочно понадобились деньги? Кто получит деньги за продажу квартиры? Если деньги поступят на счет доверенного лица, то где гарантия, что деньги дойдут до продавца?»

О ситуации с продажей квартиры пенсионерки через доверенность адвокат делает осторожные выводы.

« В этой истории я бы попросила встречи с продавцом, если бы не отказалась от сделки », — резюмировала Анастасия Шардакова.