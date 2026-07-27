Инфляция опять вернется к 4%, пообещала Набиуллина, а чего ожидают россияне?

Пресс-конференция по ключевой ставке Источник: Банк России

Банк России в конце недели повысил прогноз по инфляции на конец 2026 года — с 4,5–5,5 до 6–7%. Причиной послужил рост цен на топливо. При этом, как следует из обновленного среднесрочного прогноза, ЦБ всё еще намерен привести инфляцию к цели в 4% в 2027 году и держать ее на этом уровне дальше. Между тем у простых россиян, по данным свежего опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка, инфляционные ожидания за один месяц совершили один из самых резких скачков последних лет — с 12,4 до 14,7%. Одновременно выросла и субъективная оценка текущей инфляции: если в июне россияне оценивали ее в 14,2%, то в июле — уже в 15,1%. То есть в два раза выше официальных цифр.

Прогнозы на ближайшие годы тоже далеки от оптимизма. Центробанк спросил россиян, какой они видят инфляцию через пять лет. Ответ оказался красноречивым: 11,2%. За месяц до этого ожидания составляли 10,3%.

Иными словами, россияне не видят предпосылок для снижения цен. А это, предупреждают опрошенные MSK1.RU экономисты, тревожнее самой инфляции.

Впрочем, как заявила Эльвира Набиуллина, ситуация может быстро измениться.

«По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Примерно так они отреагировали на повышение НДС: после краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней», — заявила глава ЦБ.

Банк России испугали не цены, а настроение людей

На первый взгляд, кажется странным: какая разница, что думают россияне? На самом деле разница огромная. Если человек уверен, что холодильник через три месяца подорожает на 20%, он не будет ждать скидок — он купит его сегодня.

Если семья убеждена, что стройматериалы осенью снова взлетят в цене, ремонт начнут раньше. Если автомобилист ожидает новый скачок стоимости топлива, он будет чаще заправляться впрок. Так экономика получает дополнительный спрос буквально из воздуха.

«Рост инфляционных ожиданий населения — это тревожный сигнал не столько сам по себе, но и как индикатор изменения потребительских настроений», — объясняет в беседе с MSK1.RU бизнес-аналитик из экспертной группы PRoud.365 Виталий Лавринович.

По его словам, когда люди ждут быстрого роста цен, они начинают менять собственное финансовое поведение.

«Когда люди начинают ожидать более быстрого роста цен, они чаще стараются совершить крупные покупки заранее или пересматривают свои финансовые планы. Это, в свою очередь, способно дополнительно поддерживать спрос и осложнять борьбу с инфляцией», — отмечает бизнес-аналитик.

Получается так: люди опасаются будущего роста цен, начинают покупать больше, из-за выросшего спроса цены действительно растут, и страх оказывается самореализующимся прогнозом.

Откуда разрыв между ожиданиями и реальностью?

Почему россияне видят инфляцию почти вдвое, а то и втрое выше официальной?

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова говорит, что сравнивать эти показатели напрямую нельзя. По словам эксперта, официальная инфляция рассчитывается на основе огромной потребительской корзины, включающей сотни товаров и услуг. А вот инфляционные ожидания опираются на личный опыт респондентов, именно поэтому статистика и жизнь часто расходятся, говорит Борисова.

«На ожидания сильнее всего влияют цены на товары ежедневного спроса, топливо, продукты питания и коммунальные услуги, с которыми потребители сталкиваются регулярно, — говорит Лавринович. — Именно поэтому восприятие инфляции населением так и отличается от официальных показателей».

Борисова приводит конкретный пример. За последний месяц заметно выросли цены на бензин и дизельное топливо. Однако для статистики это лишь одна из многочисленных позиций. А вот для миллионов автомобилистов — ежедневный удар по карману. Именно поэтому «субъективная инфляция» так резко и ускорилась в последнее время.

Новости тоже разгоняют инфляцию

Как объясняет Ольга Борисова, на инфляционные ожидания влияют не только реальные покупки, но и общий новостной фон. Это так называемый информационный шум: сообщения о возможном росте тарифов, новости о курсе рубля, разговоры о новых санкциях.

Борисова также обращает внимание и на волатильность отдельных категорий товаров. Например, овощи и фрукты могут резко дорожать или дешеветь в зависимости от сезона. Для официальной инфляции эти колебания сглаживаются. А для покупателя становятся еще одним доказательством того, что цены «летят вверх».

Но самая тревожная цифра, говорит Лавринович, — то, какой россияне видят инфляцию через пять лет. 11,2% — для Центрального банка это сигнал.

«Если люди начинают считать, что повышенные темпы роста цен сохранятся надолго, это говорит о снижении уверенности в быстром возвращении инфляции к более низким значениям», — говорит Виталий Лавринович.

Пока миллионы людей убеждены, что завтра всё станет дороже, они будут покупать быстрее, тратить активнее и откладывать меньше. А значит, сами — пусть и невольно — будут подталкивать цены вверх. Такова порочная экономика.