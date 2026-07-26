Ждать ли пекла? Чем июль удивит жителей Центральной России на грядущей неделе

Грядущая неделя в Центральной России обещает быть дождливой. По прогнозам экспертов центра «Фобос», большую часть времени небо будет затянуто тучами.
«И грозовые дожди ограничат дневной прогрев +19…+24 °С. И только во вторник облака ненадолго поредеют, и будет на 3–4 °С теплее», — рассказали в «Фобосе».
В Москве будет пасмурно и дождливо, поэтому самым теплым днем недели, по прогнозам, также станет вторник. В этот день воздух может прогреться до +24…+27 °С.
Погода в Ярославской области по дням
По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 27 июля в Ярославской области +17 °С, пасмурно, дождь. Днем потеплеет до +20°С, осадки сохранятся.
Ночью 28 июля +15 °С, пасмурно, но без дождей. Днем +23 °С, ожидаются небольшие осадки.
Ночью 29 июля весь день пасмурно, дожди. Ночью и днем +15 °С.
«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 30 июля +14 °С, небольшой дождь. Днем +22 °С, облачно, дождь.
Ночью 31 июля +15 °С, осадки сохранятся. Днем +22 °С, ожидается небольшой дождь.