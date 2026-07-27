«На двоих получаю 38 тысяч»: на что хватает детских пособий и почему семьи могут их лишиться — истории

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня каждый родитель в стране может проверить, положены ли ему какие-либо выплаты на ребенка. При соблюдении определенных правил эти выплаты назначат. Родители поделились с NGS.RU, сколько получают пособий на детей и хватает ли им этих денег на жизнь. Некоторые семьи признаются, что боятся потерять выплаты из-за любого изменения дохода, другие уже сталкивались с отказами, даже когда превышение установленного лимита составляло несколько тысяч. В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области прокомментировали ситуацию с выплатами. Также журналисты спросили у юриста, насколько опасны хитрости, на которые иногда рискуют пойти родители, чтобы выплат не лишиться. Подробности — в материале.

«В целом не жалуюсь»

Жительница Новосибирска Галина (имя изменено по просьбе героини публикации) воспитывает двоих детей одна и сейчас нигде не работает: младшему сыну два года, женщина вынуждена сидеть с ним. Старшая дочь сибирячки учится в шестом классе. По словам женщины, на двоих детей она ежемесячно получает почти 38 тысяч рублей пособий от Минсоцзащиты и СФР (Социальный фонд России). Женщина также сдает квартиру, доставшуюся ей от умершего родственника, но официально этот доход не показывает.

«Я мать-одиночка, не работаю, получаю на детей около 38 тысяч. Мне на жизнь не сказать что хватает, но в целом не жалуюсь. В первую очередь покупаю основные продукты на месяц и всё, что нужно детям. Одежду беру на маркетплейсах, на развлечения оставляю в последнюю очередь, но и на них удается выкраивать», — рассказала Галина.

По ее словам, отцы помогают семье, хотя официально не записаны.

«С первым мы не живем давно. Второй предлагал узаконить отношения или хотя бы записать сына на себя, но я отказалась. Помогают без алиментов, по мере возможностей. Мне этого достаточно», — добавила женщина.

Галина боится потерять выплаты, поэтому не требует алименты с отцов детей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

При этом Галина признаётся, что старается не оформлять дополнительные доходы официально, поскольку опасается, что из-за них размер пособия может уменьшиться или выплату вовсе отменят.

Замужняя Анна, мать четверых детей, отметила, что несколько раз подавала заявление на получение пособий, но получала отказы: доход семьи посчитали слишком высоким. При этом ее подруга, мать троих детей, получает пособия на каждого ребенка.

«Они, как и мы, имеют статус многодетной семьи и получают по 17 тысяч рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка. Подруга говорит, что на еду для детей этих денег хватает, на всё остальное — уже нет», — поделилась сибирячка.

Другие родители рассказали НГС, что сталкивались с отказами в получении пособий. Светлана воспитывает двоих детей. Ее старшей дочери сейчас 23 года, младшей — 9 лет.

«За старшую получала по 57 рублей в месяц, потом решили, что доход у меня высокий, и отказали в выплатах. За младшую получила материнский капитал, потом декретные полтора года, и всё. Государство опять решило, что много получаю, и выплаты не назначают. Хотя расходы большие, и хотя бы пять тысяч рублей в месяц мне не помешали бы. В прошлом году 35 тысяч только на то, чтобы собрать ребенка в школу, потратила», — рассказала Светлана.

По словам Дениса, его семья потеряла выплаты на троих детей из-за превышения установленного лимита всего на несколько тысяч рублей.

«Из-за нескольких тысяч сверх лимита пропали детские на троих детей», — написал он.

Некоторые родители уверены: на пособие можно прокормить детей, но не более Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Еще одна читательница НГС, Светлана, рассказала похожую историю. По ее словам, она находилась в декрете и воспитывала детей одна, а накопления на погашение ипотеки принесли за год 51 тысячу рублей процентов. После этого семья лишилась единого пособия.

«У меня был вклад, копилка на закрытие ипотеки. В прошлом году процентов накапало 51 тысяча за весь год. Несмотря на то что я одинокая мама и сейчас нахожусь в декрете, меня лишили единого пособия на обоих детей. Младшей 9 месяцев, бабушек нет, чтобы хотя бы выйти на работу. Сказали, что подать заявление снова можно только через полгода, а все эти шесть месяцев будет отказ», — рассказала женщина.

«Нам не положено»

Некоторые родители считают, что официальные доходы семьи не отражают ее реальную финансовую нагрузку. Марина рассказала, что в ее семье из четырех человек работает только муж. У семьи есть ипотека, но в выплатах им отказали из-за дохода.

«Не получаем, нам не положено по доходу. В семье четыре человека, работает только муж, есть ипотека и другие расходы, но нам отказали», — рассказала Марина.

Даже собрать ребенка в школу к 1 сентября непросто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Валерия воспитывает двоих детей и работает в сельском почтовом отделении. По ее словам, зарплата на 200 рублей не дотягивает до минимального уровня, а семья живет на 14 тысяч рублей. О причинах отказа в выплатах женщина не рассказала.

«Не получаю, на почте в селе работаю, по зарплате до минималки не дотягиваю 200 рублей. Двое детей, живем на зарплату 14 тысяч», — написала она.

Елена сообщила, что выплат не получала никогда. Андрей отметил, что за всю жизнь на детей не видел ни одной выплаты, кроме материнского капитала.

Почему родители теряют выплаты?

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области НГС сообщили, что в первом полугодии 2026 года получателями 21 меры социальной поддержки стало около 90 тысяч семей в регионе. При этом единое пособие и пособие по уходу за ребенком назначает Отделение Социального фонда России по Новосибирской области, поэтому данных именно по этим выплатам в министерстве нет.

За первые шесть месяцев 2026 года в министерство поступило 394 обращения по вопросам детских пособий. Чаще всего жители просили разъяснить условия назначения выплат, перечень необходимых документов и причины отказов в выплатах.

Самые распространенные причины отказа, по данным ведомства, — превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума и отсутствие регистрации в Новосибирской области.

При этом в министерстве заявили, что незаконного получения пособий в первом полугодии 2026 года не выявили. Ошибочно приостановленных или прекращенных выплат также не зафиксировали.

«В связи с тем, что законодательство Новосибирской области в части предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми остается прежним, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество отказов в назначении детских пособий не изменилось», — сообщили в министерстве. Изменения региональных мер поддержки семей с детьми или порядка их предоставления в Новосибирской области пока не планируются.

В ведомстве добавили, что часть мер поддержки можно оформить в электронном виде через «Госуслуги», а отдельные выплаты назначают проактивно. Информацию о пособиях и условиях их получения также можно получить в центрах социальной поддержки населения, в МФЦ и на официальных ресурсах министерства.

За первые шесть месяцев 2026 года в министерство поступило 394 обращения по вопросам детских пособий Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

При этом на сайте Отделения Социального фонда России по Новосибирской области в марте 2026 года сообщали, что с мая многодетным семьям, которым в 2026 году отказали в едином пособии из-за превышения среднедушевого дохода не больше чем на 10%, пересмотрят решения. Подавать новое заявление для этого родителям не придется.

Единое пособие — выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Размер выплаты зависит от уровня дохода семьи и составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. По действующим правилам право на получение пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области прожиточный минимум на душу населения составляет 18 560 рублей.

«Многодетным семьям, которые раньше не проходили на пособие из-за небольшого превышения дохода, однократно установят пособие по новым правилам. В Новосибирской области размер выплаты составит 9001,5 рубля на каждого ребенка до 17 лет. Деньги начислят с месяца подачи заявления, по которому семье ранее отказали из-за небольшого превышения дохода, если за это время пособие не назначили по новому заявлению. О решении родителей уведомят через „Госуслуги“», — сообщили в СФР.

«Отказ можно оспорить, сокрытие доходов опасно»

Юрист Роман Пономарев отметил, что отказ в едином пособии не всегда означает, что семья действительно не имеет права на выплату. При расчете доходов могут ошибиться с составом семьи, расчетным периодом, отдельными выплатами или процентами по банковским вкладам. В таком случае можно запросить подробный расчет и обжаловать решение.

При этом скрывать доходы, например от сдачи квартиры, юрист не советует. Если это выяснится, полученные выплаты могут потребовать вернуть, а также доначислить налоги, штрафы и пени. При доказанном умысле на незаконное получение пособия может наступить и уголовная ответственность по статье о мошенничестве при получении выплат.

«Поэтому попытка сохранить пособие путем сокрытия доходов — крайне рискованная стратегия. Значительно безопаснее заранее проверить, какие доходы учитываются при назначении выплаты, и при необходимости получить правовую консультацию», — объяснил Пономарев.

При этом растить детей — удовольствие не из дешевых. Недавно мы посчитали, сколько стоит собрать первоклассника в школу. Некоторые родители уже в шоке от предстоящих трат.