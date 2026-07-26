Победы фаворитов и чудо в Оренбурге: как прошел первый тур чемпионата России по футболу

Красно-белые уверенно начали чемпионат Источник: пресс-служба ФК «Спартак»

Первый тур чемпионата России по футболу обошелся без больших сенсаций. Главные претенденты на чемпионство разгромили соперников, а в Оренбурге зрители увидели настоящее футбольное чудо. Рассказываем о результатах стартового тура РПЛ.

Источник: телеграм-канал Российской Премьер-лиги

ЦСКА — «Балтика» 2:1

Источник: пресс-служба ЦСКА

Голы: Оффор, 1 (0:1). Андерсон, 33 — в свои ворота (1:1). Глебов, 36 (2:1)

Тур в пятницу, 24 июля, открывался в Москве. «Балтика» уже на 35-й секунде вышла вперед, но еще до перерыва ЦСКА их опередил. Главным героем встречи стал защитник «армейцев» Даниил Круговой, отдавший шикарный пас на Кирилла Глебова, забившего победный гол.

«Динамо» — «Крылья Советов» 0:0

Источник: пресс-служба ФК «Динамо»

Команды голов не забили, но игра войдет в историю. 24-летний судья Матвей Заика стал самым молодым арбитром, работавшим на матчах чемпионата России.

«Акрон» — «Зенит» 0:5

Источник: пресс-служба ФК «Зенит»

Голы: Соболев, 7 (0:1). Соболев, 18 (0:2). Мантуан, 34 (0:3). Джон Джон, 78 (0:4). Фелипе Аугусто, 84 (0:5)

«Зенит» с разгромной победы в Самаре начал защиту титула. На счету нападающего Александра Соболева два гола и результативная передача.

«Факел» — «Динамо» Махачкала 1:2

Источник: пресс-служба ФК «Факел»

Голы: Якимов, 21 (1:0). Журавлев, 30 — в свои ворота (1:1). Сандрачук, 79 (1:2)

Матч, как и ожидалось, получился боевым. В нервной концовке удача улыбнулась команде Вадима Евсеева. В конце сезона именно эти три очка могут оказаться решающими.

«Спартак» — «Родина» 3:0

Источник: пресс-служба ФК «Спартак»

Голы: Маркиньос, 24 (1:0). Мартинс, 79 (2:0). Пруцев, 86 (3:0)

«Спартак» намерен побороться за победу в чемпионате России. В первом туре красно-белые без проблем обыграли дебютанта РПЛ, избежав нервной концовки.

«Локомотив» — «Ахмат» 1:1

Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»

Голы: Бакаев, 8 (1:0). Максути, 83 (1:1)

«Ахмат» летом усилил состав и считается одной из команд, которая может удивить в этом сезоне. В первом туре команда Станислава Черчесова добилась ничьей в поединке с «Локомотивом», не уступая «железнодорожникам» в качестве игры.

«Оренбург» — «Ростов» 2:1

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Голы: Мелехин, 47 (0:1). Куль, 84 (1:1). Касаджиков, 90+4 (2:1)

В начале второго тайма «Ростов» вышел вперед, а уже через две минуты «Оренбург» остался в меньшинстве. Дело шло к минимальной победе желто-синих, но хозяева поля в концовке перехватили инициативу и забили два гола.

18-летний полузащитник Андрей Касаджиков в своем первом матче в РПЛ сначала удачно навесил с углового, а в добавленное время красивым ударом из угла штрафной принес победу «Оренбургу» — мяч транзитом от перекладины и штанги оказался в сетке ворот.

«Рубин» — «Краснодар» 1:3

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

Голы: Даку, 12 (1:0). Боселли, 45+6 (1:1). Кривцов, 53 (1:2). Кристиан, 90+4 (1:3)

«Рубин» вышел вперед на 12-й минуте, но через шесть минут за грубую игру был удален защитник Илья Рожков. В большинстве «Краснодар» дожал соперника и одержал непростую победу в Казани.