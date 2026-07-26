Неподалеку от Которосли: в Ярославской области выставили на продажу два лакомых участка

В Ярославской области продадут участок у набережной Которосли Источник: Дом.РФ

В Гаврилов-Ямском округе Ярославской области выставили на продажу имущественный комплекс. Объект расположен в селе Смалево.

В состав лота входят два земельных участка общей площадью 2,6 гектара и 11 объектов. Судя по всему, речь идет о постройках, которые там расположены. В основном, это летние домики. Их общая площадь — 381 квадратный метр.

Указано, что вид разрешенного использования территории — для эксплуатации спортивно-оздоровительного лагеря. Земли относятся к особо охраняемым территориям и объектам.

Начальную цену на лот установили в 5,1 млн рублей. Желающие поучаствовать в аукционе должны внести задаток в 511 800 рублей. Заявки будут приниматься до 17 августа.

Один из участков находится неподалеку от реки Источник: Дом.РФ

Сами торги пройдут 21 августа. Новым владельцем имущественного комплекса станет тот, кто предложит за него наибольшую цену.

О том, что землю в Смалево выставят на торги, стало известно еще в марте 2025 года. В июне 2026 года появилось подробное объявление. Уточнялось, что территория расположена в 1,2 километра от реки Которосль, где есть причалы для катеров.