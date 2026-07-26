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Недвижимость Неподалеку от Которосли: в Ярославской области выставили на продажу два лакомых участка

Неподалеку от Которосли: в Ярославской области выставили на продажу два лакомых участка

Рассказываем, что там можно строить

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В Ярославской области продадут участок у набережной Которосли | Источник: Дом.РФВ Ярославской области продадут участок у набережной Которосли | Источник: Дом.РФ

В Ярославской области продадут участок у набережной Которосли

Источник:

Дом.РФ

В Гаврилов-Ямском округе Ярославской области выставили на продажу имущественный комплекс. Объект расположен в селе Смалево.

В состав лота входят два земельных участка общей площадью 2,6 гектара и 11 объектов. Судя по всему, речь идет о постройках, которые там расположены. В основном, это летние домики. Их общая площадь — 381 квадратный метр.

Указано, что вид разрешенного использования территории — для эксплуатации спортивно-оздоровительного лагеря. Земли относятся к особо охраняемым территориям и объектам.

Начальную цену на лот установили в 5,1 млн рублей. Желающие поучаствовать в аукционе должны внести задаток в 511 800 рублей. Заявки будут приниматься до 17 августа.

Один из участков находится неподалеку от реки | Источник: Дом.РФОдин из участков находится неподалеку от реки | Источник: Дом.РФ

Один из участков находится неподалеку от реки

Источник:

Дом.РФ

Сами торги пройдут 21 августа. Новым владельцем имущественного комплекса станет тот, кто предложит за него наибольшую цену.

О том, что землю в Смалево выставят на торги, стало известно еще в марте 2025 года. В июне 2026 года появилось подробное объявление. Уточнялось, что территория расположена в 1,2 километра от реки Которосль, где есть причалы для катеров.

«В радиусе не более 2,5 километра расположены три дома отдыха. Расстояние до выезда на трассу 78К-0006 составляет 5,5 километра, до административной границы Ярославля — 22,7 километра», — говорилось в объявлении на сайте «Дом.РФ».

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Земля Участок Продажа Аукцион ДОМ.РФ
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Комментарии
35
Гость
32 минуты
это бывшая база ЯГПУ. ездили туда на практику, в прошлом веке... если судить по фотографии
Гость
35 минут
По крайней мере не будет пустовать земля, тем более есть летние домики. Значит можно уже использовать имеющиеся объекты и организовать новое место отдыха
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Гость
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