«Пока легче не становится»: главный тренер «Ак Барса» — о поражении «Локомотиву» в Кубке Гагарина

На фото — Анвар Гатиятулин, главный тренер «Ак Барса» Источник: ak-bars.ru

Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Анвар Гатиятулин рассказал о причинах проигрыша ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина, о своих эмоциях после этого и о возможной смене наставника. Все эти вопросы затронули на итоговой пресс-конференции 27 мая.

Тренерский штаб пока провел только краткий анализ. Одной из основных помех для победы стало восстановление после матчей, считает Гатиятулин.

«Здесь можно говорить и об ошибках, в том числе о моих личных. Когда пересматриваешь, думаешь: возможно, нужно было другие слова сказать где-то или решения другие принимать. Если сравнивать команды, то „Локомотив“ обладал примерно такими же сильными сторонами, как мы. В первую очередь решало восстановление после каждого матча», — высказался главный тренер.

По словам наставника команды, с точки зрения энергозатрат серия сложилась для казанцев не так, как они хотели. И тут отдельное внимание Гатиятулин уделил четвертой игре на «Татнефть Арене». Тогда «Ак Барс» выиграл со счетом 2:1 и сравнял счет в серии до 2-2. В той игре первую шайбу на 27-й минуте забил нападающий «Локомотива» Александр Полунин.

«Одна из сильных сторон соперника — прагматичная игра, когда они ведут в счете. Нам приходилось прикладывать сверхусилие, чтобы переломить матч. Да, мы его забрали, но, возможно, забей мы первыми, сил меньше бы потратили. В пятом матче это отразилось. Наверно, не хватило энергии, и в рациональности мы уступили», — прокомментировал Гатиятулин.

Он до сих пор приходит в себя после поражения.

«Играли две равные команды. Всё было близко, было рядом. В финале решают детали. Думал, что с каждым днем будет легче, но пока легче не становится. Эти моменты сидят в голове. В любом случае мы получили довольно приличный опыт. У многих ребят это был первый финал. Будет анализ, с этим анализом и опытом будем двигаться к нашей цели», — сказал Гатиятулин со вздохом.

Решение о том, останется ли он главным тренером на следующий сезон, еще не озвучено. Вчера, 26 мая, штаб представил руководству краткий отчет. Сам Гатиятулин хотел бы остаться.

«Мы проделали большой путь. Многое, что планировали, удалось воплотить. Есть недосказанности. Хотелось бы продолжить эту работу», — добавил он.