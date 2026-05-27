НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

зап.

 737мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
Почему не строят ТЦ
Цены на Даманском
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Массовое ДТП
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что с третьим мостом
История учениц спецшколы
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Удалось многое воплотить»: главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о том, уйдет ли из команды

«Удалось многое воплотить»: главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о том, уйдет ли из команды

Казанские хоккеисты в этом сезоне уступили Кубок Гагарина ярославскому «Локомотиву»

230
Главный тренер «Ак Барса» сделал заявление | Источник: Илья Бархатов / 74.RUГлавный тренер «Ак Барса» сделал заявление | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Главный тренер «Ак Барса» сделал заявление

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

Главный тренер «Ак Барс» Анвар Гатиятулин на итоговой пресс-конференции 27 мая ответил на вопрос журналиста о том, останется ли он в казанской команде после поражения ярославскому «Локомотиву» в финале плей-офф. Матч 21 мая завершился со счетом 3:2 в пользу железнодорожников, что привело их к четырем победам в серии и повторному чемпионству.

«Проделали большой путь, в принципе, то, что планировали, удалось многое воплотить. Поэтому, конечно, есть недосказанность и хотелось бы продолжить эту работу. Вчера собирались, делали краткий отчет, сейчас ждем решения руководства. Поэтому, наверное, мне некорректно отвечать на этот вопрос», — сказал Анвар Гатиятулин.

При этом наставник барсов уточнил, что ему хотелось бы продолжить работать с казанской командой.

«Это клуб с большой историей, с амбицией. Который постоянно ставит самые высокие цели, конечно, здесь честь работать. И есть желание», — сказал Анвар Гитиятулин.

Анвар Гатиятулин возглавляет «Ак Барс» два года. Ранее он тренировал челябинский «Трактор» (2015-2016), питерский СКА (2018-2020), молодёжную (2015) и основную сборные России (2018-2020). Главным тренером он работал в челябинских «Белых Медведях» (2011-2015) и «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023).

Напомним, о своем уходе из «Локомотива», после того, как команда взяла Кубок Гагарина второй год подряд, заявил главный тренер Боб Хартли. Он рассказал журналистам, почему не планирует продолжать работать тренером. А на «Параде чемпионов» в Ярославле трогательно попрощался с болельщиками со сцены, сказав несколько фраз на русском языке.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Ак Барс ХК Локомотив Финал плей-офф КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Так позорно провёл 6 матч, что лучше бы уже сам уволился по собственному желанию... Неужели не стыдно?
Гость
47 минут
Как только судьи не тащили татар-не помогло.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Рекомендуем