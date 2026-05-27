«Удалось многое воплотить»: главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о том, уйдет ли из команды

Главный тренер «Ак Барса» сделал заявление Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Главный тренер «Ак Барс» Анвар Гатиятулин на итоговой пресс-конференции 27 мая ответил на вопрос журналиста о том, останется ли он в казанской команде после поражения ярославскому «Локомотиву» в финале плей-офф. Матч 21 мая завершился со счетом 3:2 в пользу железнодорожников, что привело их к четырем победам в серии и повторному чемпионству.

«Проделали большой путь, в принципе, то, что планировали, удалось многое воплотить. Поэтому, конечно, есть недосказанность и хотелось бы продолжить эту работу. Вчера собирались, делали краткий отчет, сейчас ждем решения руководства. Поэтому, наверное, мне некорректно отвечать на этот вопрос», — сказал Анвар Гатиятулин.

При этом наставник барсов уточнил, что ему хотелось бы продолжить работать с казанской командой.

«Это клуб с большой историей, с амбицией. Который постоянно ставит самые высокие цели, конечно, здесь честь работать. И есть желание», — сказал Анвар Гитиятулин.

Анвар Гатиятулин возглавляет «Ак Барс» два года. Ранее он тренировал челябинский «Трактор» (2015-2016), питерский СКА (2018-2020), молодёжную (2015) и основную сборные России (2018-2020). Главным тренером он работал в челябинских «Белых Медведях» (2011-2015) и «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023).