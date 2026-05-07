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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Гордость за этих ребят»: главный тренер «Локомотива» Боб Хартли — о победе в матче с «Авангардом»

«Гордость за этих ребят»: главный тренер «Локомотива» Боб Хартли — о победе в матче с «Авангардом»

Ярославцы вышли в финал борьбы за Кубок Гагарина

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Боб Хартли высказался о матче «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Александр Куренной / 76.RUБоб Хартли высказался о матче «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Боб Хартли высказался о матче «Локомотив» — «Авангард»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Главный тренер ярославской хоккейной команды «Локомотив» Боб Хартли высказался об игре с омским «Авангардом». Матч, который состоялся в Ярославле вечером 6 мая, завершился со счетом 4:3 в пользу железнодорожников.

В третьем периоде команды сравняли счет до 3:3. Победную шайбу ярославцы забросили во втором овертайме.

«Трудно найти слова после того, что произошло. Шестая игра — проигрывали в две шайбы, вытащили игру на последних секундах, перевели в овертайм и выиграли во втором овертайме. Сегодня опять седьмая игра, в два гола проигрывали. Шалунов [забросил] очень важный гол в концовке второго периода, сравняли в третьем. И опять выиграли во втором овертайме. Гордость за этих ребят, когда видишь, как они сражаются. Проявляют характер, как стоят друг за друга. Поэтому горжусь, что работаю с ними. И получаю удовольствие от этого», — сказал Боб Хартли.

Журналисты задали вопрос о том, что сказал бы Боб Хартли, если бы в момент, когда ему предложили стать тренером «Локомотива», уже знал, что станет свидетелем исторической серии игр ярославцев с «Авангардом».

«В прошлом я был честен, когда говорил, что закончил с карьерой тренера. Думал, что так и будет. Продолжал работать в хоккее, на телевидении, вел радио своей хоккейной школы, занимался бизнесом и был счастливым дедушкой. Но потом поступил звонок от Юрия Яковлева. Звонил он четыре раза, и в первые три раза я говорил, что больше не тренирую. Но четвертый раз… Юрий хорошо умеет вести переговоры, потому что не было разговора ни о контракте, ни о чём. Он просто сказал: „Добро пожаловать в Ярославль“. И когда я это услышал, будто укол такой был», — рассказал Боб Хартли.

Наставник «Локомотива» рассказал: он изначально знал, что работать с командой-чемпионом будет интересно. И что она будет достигать высоких результатов.

«Это команда-чемпион. Со своими традициями, характером. Команда, которая растит своих игроков», — рассказал Боб Хартли.

Мы вели онлайн-трансляцию, где рассказывали о самых ярких моментах матча в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард Боб Хартли Матч Хоккей
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Комментарии
2
Гость
7 мая, 01:47
Супер комкнда
Гость
7 мая, 01:10
Боб, ты лучший!!!
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Гость
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