Боб Хартли раскрыл секрет Радулова после разгромного матча в Омске

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал игру ярославской команды в Омске 4 мая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шестой матч серии «Локомотив» — «Авангард» завершился победой ярославцев во втором овертайме со счетом 3:2. Железнодорожникам удалось перевернуть на себя игру буквально за 33 секунды до финала третьего периода. Счет с 0:2 до ничьи сравняла связка Радулов — Шалунов.

На послематчевой пресс-конференции Боб Хартли объяснил, как игрокам удалось это сделать.

«Обращали внимание на скорость и как раз за счет этого Радулов прошел среднюю зону, тащил шайбу. Если бы он этого не делал и соперник бы перехватил, шайбу, скорее всего, забросили бы в пустые ворота и мы бы уже в отпуске были. Шалунов также супердействия совершил, но если бы не Радулов… 39 лет! И с какой страстью играть всю игру. Даже в овертайме. Когда игровое время только добавляется. Вы видели, что он не замедляется», — прокомментировал Боб Хартли.

Счет в серии тем временем сравнялся: 3-3. Встреча 6 мая в Ярославле поможет определить второго финалиста плей-офф КХЛ. Напомним, ранее в финал Кубка Гагарина вышла казанская команда «Ак Барс».

Боб также объяснил, как принимал решение о перетасовке звеньев.

«В концовке третьего периода чуть-чуть перетасовали звенья, нужно было забивать, играли какое-то время в три звена, потом опять же сделали перестановки в звеньях. На овертайм пошли в четыре тройки и в три пары защитников, потому что верили во всех ребят, опять же наши физические кондиции. Думали, что поможет поддерживать темп и знали, что соперник играет в 11 нападающих. Это помогло сыграть свою роль», — сказал он.