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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Фоторепортаж «Авангард» уступил «Локомотиву». Эмоциональный фоторепортаж из Омска

«Авангард» уступил «Локомотиву». Эмоциональный фоторепортаж из Омска

«Ястребов» подвели удаления

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«Авангард» уступил «Локомотиву» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU«Авангард» уступил «Локомотиву» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» уступил «Локомотиву»

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

28 апреля в Омске прошел третий матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». По итогам двух встреч в Ярославле «ястребы» повели в серии 2–0. Однако после третьего матча счет стал 2-1.

Как прошел матч и как ярославцы переломили игру в свою сторону — в разбор от наших коллег из NGS55.RU.

Первым счет открыл «Авангард». От омской команды шайбы забросили Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Ярославль начал наверстывать во втором периоде. Голы забили Рушан Рафиков, Александр Полунин, Александр Радулов и Рихард Паник.

На арене в Омске было не так много ярославских болельщиков | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНа арене в Омске было не так много ярославских болельщиков | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИсточник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Источник: Evgeniy Sofiychuk/Evgeniy SofiychukИсточник: Evgeniy Sofiychuk/Evgeniy Sofiychuk
Ярославль обыграл Омск со счетом 4:2 | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЯрославль обыграл Омск со счетом 4:2 | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Моментов было много | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМоментов было много | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Исаев продолжает защищать ворота | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИсаев продолжает защищать ворота | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
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Боб Хартли поймал нужный настрой команды после разговора в раздевалке после первого периода | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUБоб Хартли поймал нужный настрой команды после разговора в раздевалке после первого периода | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Не обошлось без удалений | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНе обошлось без удалений | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Иванов был энергичен | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИванов был энергичен | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Вот она та самая радость! | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВот она та самая радость! | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Ура, гол! | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUУра, гол! | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Вот это эмоции | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВот это эмоции | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
В этот раз обошлось без драк | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ этот раз обошлось без драк | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Радулов забросил шайбу | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUРадулов забросил шайбу | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Ги Буше был недоволен ходом игры | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUГи Буше был недоволен ходом игры | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Что случилось? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЧто случилось? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Береглазов не остался без внимания со стороны команды из Омска | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUБереглазов не остался без внимания со стороны команды из Омска | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Сурин пока так и не порадовал фанатов голом | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСурин пока так и не порадовал фанатов голом | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Устроили массовые валяния | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUУстроили массовые валяния | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил на игру 11 нападающих и 8 защитников, поскольку травмированный Александр Волков так и не появился. Не вышел и Семен Чистяков, зато в заявку попал Даниил Чайка.

«Локомотив» начал игру активно, перебросали «ястребов» в створ (9:19 по итогам первого периода) и здорово контролировали шайбу. Но хоккейная удача улыбнулась «Авангарду»: сначала счет в равных составах открыл Игорь Мартынов, а за 34 секунды до сирены в большинстве Дамир Шарипзянов удвоил преимущество.

Во втором периоде игра перевернулась с ног на голову. Ярославцы начали давить со стартового вбрасывания, но в опасные моменты был надежен Серебряков. В середине периода Наиль Якупов получает 5 минут, и «Локомотив» сразу забросил.

«Ястребы» взяли челлендж на остановку игры, но вместо отмены гола получили еще 2 минуты за задержку и остались втроем против пятерых. Отбиться удалось, но удаления вымотали наших игроков. С интервалом в 5 минут у «Локомотива» забили Полунин и Радулов, сделав счет 2:3 в пользу железнодорожников.

В третьем периоде «Локомотив» снова получил большинство, судьи быстро подровняли составы, выписав штраф Радулову. Омичи продолжили опасно атаковать, но не смогли пробить Исаева. В концовке игры «ястребы» сняли вратаря, но пропустили четвертую шайбу после броска Рихарда Паника. Сирена прозвучала при счете 2:4 в пользу гостей.

«Локомотив» уверенно забрал победу и сократил счет в серии до 2:1.

  • 0.23 — 70. Мартынов (88. Блажиевский, 74. Прохоркин), 1:0, «Авангард», в равенстве.

  • 19.26 — 44. Шарипзянов (22. Потуральски, 17. Окулов), 2:0, «Авангард», в большинстве.

  • 30.22 — 87. Рафиков (10. Иванов, 70. Сурин), 2:1, «Локомотив», в большинстве.

  • 35.09 — 90. Полунин (91. Алексеев, 9. Николаев И.), 2:2, «Локомотив», в равенстве.

  • 39.06 — 47. Радулов (10. Иванов, 99. Сергеев) — 2:3, «Локомотив», в равенстве.

  • 58.57 — 14. Паник — 2:4, «Локомотив», в равенстве.

Самые яркие моменты игры можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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Леонид Авецкий
Спортивный журналист NGS55.RU
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Комментарии
8
Гость
29 апреля, 20:43
Полностью согласен.Покажите комментарии.
Гость
29 апреля, 20:40
Молодцы Локо так держать.Верю что мы будем в финале.И если есть хоккейный бог он накажет команду авангард за их поведение во втором матче.Кто меня не понял вспомните великого Озерова.
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