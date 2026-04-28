Третий матч «Авангарда» и «Локомотива» в плей-офф: онлайн-трансляция игры

Сегодня, 28 апреля, омский «Авангард» принимает ярославский «Локомотив» на «G-Drive Арене». Это третья встреча команд в полуфинале Кубка Гагарина. Две прошлые игры «ястребы» записали на свой счет. В серии омичи лидируют — 2:0. Как проходит матч, рассказываем и показываем в нашей онлайн-трансляции.
Приветствуем всех на третьем матче полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом»!
«Ястребы» привезли домой из Ярославля преимущество в две победы, так что нет сомнений в том, что «Локо» сегодня будет предельно мотивирован. Но и мы на своем льду проигрывать не собираемся. Так что вместе следим за игрой в нашей онлайн-трансляции и желаем «Авангарду» только победы!
Состав «ястребов»
Ги Буше сегодня вернулся к схеме 11 нападающих и 8 защитников, которую периодически использовал в играх сезона. Александр Волков и Семен Чистяков так и не появились в заявке, зато в ней оказался Даниил Чайка. Дадут ли шанс нашему резервисту? Скоро узнаем.
Ну что, всё готово к началу матча. Выходят на лед «ястребы». В воротах — Никита Серебряков. Начинает игру тройка Прохоркина и пара защитников Шарипзянов — Чеккони.
Стартовое вбрасывание. Поехали!
И сразу моментище у Мартынова! Проскочил по флангу, обработал шайбу и бросил. Исаев на месте. Ответная атака «Локо», и Фьоре получает штраф за блокировку. В меньшинстве «ястребы».
Из своей зоны раскатываются ярославцы, входят в зону и тут же упускают шайбу. Мартынов и Маклауд сбегали к чужим воротам, но бросить по воротам им не дали.
Игра в нашей зоне. 3 блок-шота от наших игроков и классный сейв Серебрякова. Выводим шайбу из зоны.
Всё, играем впятером. Серебряков уже в равных составах спас и, лежа, прижал шайбу ко льду.
Нерв игры запредельный. Инициативой пока владеют ярославцы, перебросав нас за счет большинства 1:5. Прохоркин мог убегать к чужим воротам, но поторопился. Офсайд.
Чеккони, пытаясь войти в зону, хлестко приложил 70-й номер «Локо». Легкое предупреждение для Егора Сурина. Очень опасно атакует «Локомотив», но Серебряков надежен. Стартовый натиск гостей выглядит мощно. «Ястребам» пока приходится трудно.
Снова офсайд у нас — прорыв Маклауда остановил свисток судей. Трибуны свистят, офсайд был крайне спорный.
А вот и первая стычка. Наиль Якупов что-то не поделил с Николаевым. Лайнсмены разнимают игроков. Пауза.
Болельщики, как думаете, кто победит сегодня?
Пропускаем опасную атаку 2 в 1. Серебряков снова спас, но шайба вновь перешла в длительное пользование к «Локомотиву». Броски идут один за одним.