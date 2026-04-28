Третий матч «Авангарда» и «Локомотива» в плей-офф: онлайн-трансляция игры

Приветствуем всех на третьем матче полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом»!

«Ястребы» привезли домой из Ярославля преимущество в две победы, так что нет сомнений в том, что «Локо» сегодня будет предельно мотивирован. Но и мы на своем льду проигрывать не собираемся. Так что вместе следим за игрой в нашей онлайн-трансляции и желаем «Авангарду» только победы!