«Ничего еще не потеряно»: Боб Хартли прокомментировал второе поражение «Локомотива» от «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал игру ярославской команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли прокомментировал второе поражение подопечных в схватке с омским «Авангардом» в полуфинале за Кубок Гагарина. Игра прошла 26 апреля в Ярославле и закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Хорошо начали, повели в счете. Но после паузы получили большинство — в большинстве удалились, получили гол. Совсем короткий промежуток — еще один. Оставались в игре. Но огорчило, что в третьем периоде опять получили ненужное удаление. И это решило исход матча», — отметил Боб Хартли.

Пауза, о которой сказал тренер возникла во вором периоде после массовой драки на льду. Многие посчитали, что заряженный на игру «Локомотива» выбил из колеи долгий перерыв, в течение которого судьи разбирались в ситуации.

«Не сказал бы, что это следствие паузы. Потому что мы начинали в большинстве, но получили удаление. Получили гол в формате 4 на 4. И потом „Авангард“ забил в большинстве. В первые две игры их большинство играет решающую роль», — констатировал Хартли.

Также тренер оценил игру ведущих игроков, которую часть болельщиков оценили ниже привычного для них уровня, и вратаря — Даниила Исаева.

«Нам трудно даются забитые голы. Один плохой пас или отскок — и шайба выходит из зоны. Но с другой стороны, было и в этой игре достаточно голевых моментов. И эти ребята приносили результат „Локомотиву“ на протяжении многих лет. Ничего еще не потеряно. Мы можем поехать в Омск и выиграть игры там. Продолжаем сражаться», -отметил Хартли.

Про Исаева он сказал следующее:

«"Авангард» много шайб доводит до ворот. Первым голом закончила казалось бы безобидный бросок от синей линии. Шайба пролетела мимо трех игроков, нашла щель. Второй гол мы пропустили в меньшинстве, когда шайба попала в клюшку Черепанова, перелетела через голову — и здесь ошибки вратаря нет. Третий гол — гол снайпера. Не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок».

При этом Боб Хартли не стал комментировать решение судий по итогам массовой драки во втором периоде. Он только отметил, что в момент потасовки у ярославцев на льду было 7 игроков, у «Авангарда» — 11.

Напомним, также игру прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.