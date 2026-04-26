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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Соперник перехватил инициативу»: губернатор Ярославской области высказался о поражении «Локомотива»

«Соперник перехватил инициативу»: губернатор Ярославской области высказался о поражении «Локомотива»

Ярославцы уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:3

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Губернатор Ярославской области посетил матч «Локомотива» | Источник: Михаил Евраев / Мax.ru, Максим Цирулев / 76.RUГубернатор Ярославской области посетил матч «Локомотива» | Источник: Михаил Евраев / Мax.ru, Максим Цирулев / 76.RU

Губернатор Ярославской области посетил матч «Локомотива»

Источник:

Михаил Евраев / Мax.ru, Максим Цирулев / 76.RU

26 апреля в Ярославле прошел второй матч полуфинала за Кубок Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Эмоциональный, напряженный матч „Локомотива“ против омского „Авангарда“. Приехал на хоккей за несколько минут до конца первого периода — и наши парни забивают гол», — поделился после матча в соцсетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По мнению главы региона на игру ярославцев негативно повлияли драки и последовавшая за ними длинная пауза.

«Во втором периоде первую часть игры провели хорошо, было много моментов, но произошла длинная пауза из-за потасовок, после которой соперник полностью перехватил инициативу, и в результате мы пропустили две шайбы. В третьем периоде моменты были и у нас, и у соперника. Итоговый счет — 1:3, к сожалению, не в нашу пользу. В серии тоже пока уступаем. Но наша команда бьется, характер есть, и поддержка болельщиков колоссальная. Верим в „Локомотив“ и ждем побед!» — написал Михаил Евраев.

А вы следите за игрой «Локомотива»?

Да, болею за наших
Не интересуюсь хоккеем
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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Хоккей ХК Локомотив ХК Авангард
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Комментарии
22
Гость
27 апреля, 09:37
Хоккей слабых не любит !
Гость
27 апреля, 09:06
Да пофигу
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Гость
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