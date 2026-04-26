«Соперник перехватил инициативу»: губернатор Ярославской области высказался о поражении «Локомотива»

«Эмоциональный, напряженный матч „Локомотива“ против омского „Авангарда“. Приехал на хоккей за несколько минут до конца первого периода — и наши парни забивают гол», — поделился после матча в соцсетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Во втором периоде первую часть игры провели хорошо, было много моментов, но произошла длинная пауза из-за потасовок, после которой соперник полностью перехватил инициативу, и в результате мы пропустили две шайбы. В третьем периоде моменты были и у нас, и у соперника. Итоговый счет — 1:3, к сожалению, не в нашу пользу. В серии тоже пока уступаем. Но наша команда бьется, характер есть, и поддержка болельщиков колоссальная. Верим в „Локомотив“ и ждем побед!» — написал Михаил Евраев.