Стало известно расписание матчей «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

24 апреля начнется серия хоккейных матчей между «Локомотивом» и «Авангардом» (6+). Традиционно первые матчи полуфинала пройдут в Ярославле.
«Мы встретимся с командой-чемпионом, с лучшей командой лиги, не имеющей слабых мест. У них скоростные, габаритные игроки, отличный вратарь», — ранее комментировал игру «Локомотива» главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Железнодорожники вышли в полуфинал Кубка Гагарина 2026 года 14 апреля, обыграв «Салавата Юлаева». Их соперники, омский «Авангард», попали в следующий раунд 16 апреля, одолев команду Игоря Никитина, ЦСКА.
Где пройдут игры
24 апреля — в Ярославле;
26 апреля — в Ярославле;
28 апреля — в Омске;
30 апреля — в Омске;
*2 мая — в Ярославле;
*4 мая — в Омске;
*6 мая — в Ярославле.
*если потребуется. Возрастное ограничений матчей — 6+.
По данным КХЛ на 17 апреля, в списке травмированных от «Авангарда» числится нападающий Иван Игумнов. У «Локомотива» все игроки в строю.
Напомним, в плей-офф команды играют до четырех побед в серии.
Все новости о ходе плей-офф КХЛ 2026 публикуем в специальном сюжете. Кстати, наставник «Локомотива» Боб Хартли в 2021 году, будучи главным тренером «Авангарда», привел Омск к Кубку Гагарина. Подробнее о биографии канадского тренера читайте в этом материале.