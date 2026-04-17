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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Стало известно расписание матчей «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

Стало известно расписание матчей «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

В этой серии ярославцы сыграют против «Авангарда»

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Появилось расписание матчей «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Евгений Софийчук / NGS55.RUПоявилось расписание матчей «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Евгений Софийчук / NGS55.RU

Появилось расписание матчей «Локомотив» — «Авангард»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU Евгений Софийчук / NGS55.RU

24 апреля начнется серия хоккейных матчей между «Локомотивом» и «Авангардом» (6+). Традиционно первые матчи полуфинала пройдут в Ярославле.

«Мы встретимся с командой-чемпионом, с лучшей командой лиги, не имеющей слабых мест. У них скоростные, габаритные игроки, отличный вратарь», — ранее комментировал игру «Локомотива» главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Железнодорожники вышли в полуфинал Кубка Гагарина 2026 года 14 апреля, обыграв «Салавата Юлаева». Их соперники, омский «Авангард», попали в следующий раунд 16 апреля, одолев команду Игоря Никитина, ЦСКА.

Появилось расписание матчей серии «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Мария Романова / Городские медиаПоявилось расписание матчей серии «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Появилось расписание матчей серии «Локомотив» — «Авангард»

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Где пройдут игры

  • 24 апреля — в Ярославле;

  • 26 апреля — в Ярославле;

  • 28 апреля — в Омске;

  • 30 апреля — в Омске;

  • *2 мая — в Ярославле;

  • *4 мая — в Омске;

  • *6 мая — в Ярославле.

*если потребуется. Возрастное ограничений матчей — 6+.

По данным КХЛ на 17 апреля, в списке травмированных от «Авангарда» числится нападающий Иван Игумнов. У «Локомотива» все игроки в строю.

Напомним, в плей-офф команды играют до четырех побед в серии.

Все новости о ходе плей-офф КХЛ 2026 публикуем в специальном сюжете. Кстати, наставник «Локомотива» Боб Хартли в 2021 году, будучи главным тренером «Авангарда», привел Омск к Кубку Гагарина. Подробнее о биографии канадского тренера читайте в этом материале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив ХК Авангард Хоккей КХЛ Кубок Гагарина
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Комментарии
9
Гость
20 апреля, 09:55
Авангард переедит локо
Гость
18 апреля, 08:56
И зачем нам эта новость?
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Гость
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