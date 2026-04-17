«Впереди — серьезный вызов»: Ги Буше высказался о схватке с «Локомотивом»

У болельщиков 16 апреля был настоящий праздник Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» обыграл столичный ЦСКА с тренером Игорем Никитиным в пятом матче четвертьфинала (2:1) и вышел в полуфинал, где скоро встретится с ярославским «Локомотивом». На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше дал оценку прошедшей серии и охарактеризовал нового соперника.

«Серия получилась такой, какой мы и ожидали. Встретились две команды, которые действуют мощно и уверенно, активно играют, здорово обороняются. Обе команды хорошо обучены. Мы прекрасно понимали, что ЦСКА — это не простой соперник, серьезная угроза для нас. Но мы придерживались тактики, старались действовать уверенно в обороне, играя при этом в силовой манере. Я считаю, что, если бы мы не были такой командой, как мы есть сейчас, мы бы их не прошли», — подвел итоги матча Ги Буше.

Наставник омичей отметил, что «Авангарду» удается слаженно играть во многом из-за сохранения состава прошлого сезона. По словам тренера, к победе в серии с командой Никитина их привела самоотверженность.

«Мы работали всё лето и весь сезон, чтобы улучшить свои результаты с прошлого года и сделать шаг вперед. Я считаю, что этот успех заслужен. Наши ребята это заслужили, мы это заслужили», — добавил Ги Буше.

В полуфинале «Авангард» будет играть с действующим чемпионом.

«Впереди — еще более серьезный вызов. Мы встретимся с командой-чемпионом, с лучшей командой лиги, не имеющей слабых мест. У них скоростные, габаритные игроки, отличный вратарь», — прокомментировал канадец.

Для нас сразиться с действующими чемпионами — это привилегия. Ги Буше главный тренер «Авангарда»

«Авангард» сыграет в полуфинале с ярославским «Локомотивом» под руководством Боба Хартли, хорошо знакомого омским болельщикам. Напомним, в 2021-м Боб вместе с омским клубом взял Кубок Гагарина. Подробнее о его работе с «ястребами» читайте в этом материале.