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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Впереди — серьезный вызов»: Ги Буше высказался о схватке с «Локомотивом»

«Впереди — серьезный вызов»: Ги Буше высказался о схватке с «Локомотивом»

Первый матч полуфинальной серии состоится 24 апреля

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У болельщиков 16 апреля был настоящий праздник | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUУ болельщиков 16 апреля был настоящий праздник | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

У болельщиков 16 апреля был настоящий праздник

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» обыграл столичный ЦСКА с тренером Игорем Никитиным в пятом матче четвертьфинала (2:1) и вышел в полуфинал, где скоро встретится с ярославским «Локомотивом». На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше дал оценку прошедшей серии и охарактеризовал нового соперника.

«Серия получилась такой, какой мы и ожидали. Встретились две команды, которые действуют мощно и уверенно, активно играют, здорово обороняются. Обе команды хорошо обучены. Мы прекрасно понимали, что ЦСКА — это не простой соперник, серьезная угроза для нас. Но мы придерживались тактики, старались действовать уверенно в обороне, играя при этом в силовой манере. Я считаю, что, если бы мы не были такой командой, как мы есть сейчас, мы бы их не прошли», — подвел итоги матча Ги Буше.

Наставник омичей отметил, что «Авангарду» удается слаженно играть во многом из-за сохранения состава прошлого сезона. По словам тренера, к победе в серии с командой Никитина их привела самоотверженность.

«Мы работали всё лето и весь сезон, чтобы улучшить свои результаты с прошлого года и сделать шаг вперед. Я считаю, что этот успех заслужен. Наши ребята это заслужили, мы это заслужили», — добавил Ги Буше.

В полуфинале «Авангард» будет играть с действующим чемпионом.

«Впереди — еще более серьезный вызов. Мы встретимся с командой-чемпионом, с лучшей командой лиги, не имеющей слабых мест. У них скоростные, габаритные игроки, отличный вратарь», — прокомментировал канадец.

<p>Ги Буше</p><p>Ги Буше</p>

Для нас сразиться с действующими чемпионами — это привилегия.

Ги Буше

главный тренер «Авангарда»

«Авангард» сыграет в полуфинале с ярославским «Локомотивом» под руководством Боба Хартли, хорошо знакомого омским болельщикам. Напомним, в 2021-м Боб вместе с омским клубом взял Кубок Гагарина. Подробнее о его работе с «ястребами» читайте в этом материале.

Первые два матча серии (6+) пройдут в Ярославле 24 и 26 апреля.

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Леонид АвецкийЛеонид Авецкий
Леонид Авецкий
Спортивный журналист NGS55.RU
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Авангард Хоккей Игра Ги Буше
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Комментарии
4
Гость
17 апреля, 14:14
Интересно, кто возьмёт в этот раз Кубок Гагарина Авангард или Металург?
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Гость
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