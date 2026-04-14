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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Онлайн-трансляция «Локомотив» прошел в полуфинал плей-офф КХЛ. Публикуем яркие моменты решающей игры с «Салаватом Юлаевым»

«Локомотив» прошел в полуфинал плей-офф КХЛ. Публикуем яркие моменты решающей игры с «Салаватом Юлаевым»

В трансляции рассказываем, как прошел матч

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14 апреля на выездной игре в Уфе пройдет решающий матч (6+) «Локомотива» и «Салавата Юлаева». Счет в серии 3-0 в пользу ярославской команды. Если в сегодняшней игре железнодорожники победят, то они пройдут в полуфинал плей-офф КХЛ. Если матч завершится поражением «Локомотива», то нас ждет дополнительная встреча команд.

В этой онлайн-трансляции будем рассказывать, как проходит решающая игра в серии.

Кристина Геворкян

Предыдущая встреча «Локомотива» и «Салавата Юлаева» прошла в Уфе 12 апреля и завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.

Тогда травму на льду получил «юлаевец» Евгений Кузнецов. Однако в списке травмированных он так и не появился.

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Стартовый состав «Локомотива»

Выездной матч начнется в 17:00 по московскому времени. Клуб опубликовал состав команды на сегодняшнюю игру.

Состав ХК «Локомотив» в четвертой игре четвертьфинала плей-офф КХЛ | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramСостав ХК «Локомотив» в четвертой игре четвертьфинала плей-офф КХЛ | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Состав ХК «Локомотив» в четвертой игре четвертьфинала плей-офф КХЛ

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

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Кристина Геворкян

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Кристина Геворкян

Где вы смотрите игру?

Дома
На телеэкране на площади Труда в Ярославле
На арене в Уфе
Не смотрю матч, слежу только за счетом
Слежу за матчем на 76.RU
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Кристина Геворкян

Обзор зоны на площади Труда, где болельщики могут смотреть хоккейные матчи

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Мы заметили, что у большого телеэкрана на площади Труда в Ярославле собирается всё больше болельщиков, чтобы поддержать любимую команду во время выездных матчей. Решили проверить, удобно ли следить за играми на площади. Обзор пространства — в видео 76.RU выше.

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Кристина Геворкян

Несмотря на дождь, болельщики «Локомотива» потихоньку собираются на площади Труда, чтобы посмотреть матч любимой команды на телеэкране. Например, Пётр, как он себя называет, болельщик со стажем, часто приходит именно сюда, чтобы следить за игрой. Он делится, что верит в победу железнодорожников.

«Я считаю, что, скорее всего, получится закрыть серию четвертьфинала плей-офф КХЛ», — рассказал Пётр в беседе с корреспондентом 76.RU.

Петр дал свой прогноз на игру «Локомотива» и «Салавата Юлаева»

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

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Кристина Геворкян
Ярославцы следят за матчем, несмотря на непогоду | Источник: Максим Цирулев / 76.RUЯрославцы следят за матчем, несмотря на непогоду | Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Многие болельщики пришли в атрибутике команды | Источник: Максим Цирулев / 76.RUМногие болельщики пришли в атрибутике команды | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Вот такая сейчас обстановка на площади Труда. Людей не очень много собралось. Видимо, помешал дождь. Остались считаные минуты до начала игры.

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Кристина Геворкян

Матч начался

Игра стартовала! Пожелаем победы нашей команде!

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Кристина Геворкян

Проскочили опасный моментик. Байрон Фрэз вышел один на один с вратарем соперника, но не реализовал свой момент.

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Кристина Геворкян

Удаление у соперника

Рихард Паник провел чистый силовой прием. Уфимец заступился за своего партнера и получил удаление.

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Кристина Геворкян

Еще одно удаление у Уфы. Пять на три идет игра.

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Ух, напряженная игра! Ждем первого гола!

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Первый гол

ГООООЛ! «Локомотив» открыл счет в игре!

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Кристина Геворкян

Шайбу забросил Рихард Паник.

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Комментарии
8
Гость
14 апреля, 20:03
А в финале скорее всего будет биться с Магниткой
Гость
14 апреля, 19:34
Ну что тут скажешь... Не ожидал. Боб, ты супер!
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Гость
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