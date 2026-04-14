«Локомотив» прошел в полуфинал плей-офф КХЛ. Публикуем яркие моменты решающей игры с «Салаватом Юлаевым»

14 апреля на выездной игре в Уфе пройдет решающий матч (6+) «Локомотива» и «Салавата Юлаева». Счет в серии 3-0 в пользу ярославской команды. Если в сегодняшней игре железнодорожники победят, то они пройдут в полуфинал плей-офф КХЛ. Если матч завершится поражением «Локомотива», то нас ждет дополнительная встреча команд.
В этой онлайн-трансляции будем рассказывать, как проходит решающая игра в серии.
Предыдущая встреча «Локомотива» и «Салавата Юлаева» прошла в Уфе 12 апреля и завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.
Тогда травму на льду получил «юлаевец» Евгений Кузнецов. Однако в списке травмированных он так и не появился.
Стартовый состав «Локомотива»
Выездной матч начнется в 17:00 по московскому времени. Клуб опубликовал состав команды на сегодняшнюю игру.
Где вы смотрите игру?
Мы заметили, что у большого телеэкрана на площади Труда в Ярославле собирается всё больше болельщиков, чтобы поддержать любимую команду во время выездных матчей. Решили проверить, удобно ли следить за играми на площади. Обзор пространства — в видео 76.RU выше.
Несмотря на дождь, болельщики «Локомотива» потихоньку собираются на площади Труда, чтобы посмотреть матч любимой команды на телеэкране. Например, Пётр, как он себя называет, болельщик со стажем, часто приходит именно сюда, чтобы следить за игрой. Он делится, что верит в победу железнодорожников.
«Я считаю, что, скорее всего, получится закрыть серию четвертьфинала плей-офф КХЛ», — рассказал Пётр в беседе с корреспондентом 76.RU.
Вот такая сейчас обстановка на площади Труда. Людей не очень много собралось. Видимо, помешал дождь. Остались считаные минуты до начала игры.
Матч начался
Игра стартовала! Пожелаем победы нашей команде!
Проскочили опасный моментик. Байрон Фрэз вышел один на один с вратарем соперника, но не реализовал свой момент.
Удаление у соперника
Рихард Паник провел чистый силовой прием. Уфимец заступился за своего партнера и получил удаление.
Еще одно удаление у Уфы. Пять на три идет игра.
Ух, напряженная игра! Ждем первого гола!
Первый гол
ГООООЛ! «Локомотив» открыл счет в игре!
Шайбу забросил Рихард Паник.