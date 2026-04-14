«Локомотив» прошел в полуфинал плей-офф КХЛ. Публикуем яркие моменты решающей игры с «Салаватом Юлаевым»

14 апреля на выездной игре в Уфе пройдет решающий матч (6+) «Локомотива» и «Салавата Юлаева». Счет в серии 3-0 в пользу ярославской команды. Если в сегодняшней игре железнодорожники победят, то они пройдут в полуфинал плей-офф КХЛ. Если матч завершится поражением «Локомотива», то нас ждет дополнительная встреча команд.

В этой онлайн-трансляции будем рассказывать, как проходит решающая игра в серии.