«Сыграл одну из решающих ролей»: Боб Хартли раскрыл секрет победной серии матчей «Локомотива»

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» Источник: ХК «Салават Юлаев» / Vk.com

«Локомотив» завершил четвертьфинальную серию победой над «Салаватом Юлаевым». Решающий матч прошел 14 апреля в Уфе. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ярославской команды. Такой же счет в серии. По итогам противостояния железнодорожники уверенно прошли в следующий раунд плей-офф.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после матча отметил, что эта игра стала одной из самых цельных для команды в нынешнем плей-офф. Он подчеркнул, что железнодорожники уверенно действовали во всех игровых компонентах: в равных составах, большинстве и меньшинстве.

Хартли отдельно отметил характер соперника, назвав сезон «Салавата Юлаева» хорошей историей, учитывая, как команда смогла переломить ход чемпионата.

«Хотелось бы отдать дань уважения и поздравить с хорошим сезоном игроков „Салавата Юлаева“, Виктора Козлова и весь тренерский штаб, потому что это действительно хорошая история для команды, когда команда в первые 15 игр выиграла всего три игры, а потом здорово перевернула сезон», — сказал главный тренер «Локомотива».

Как «Локомотив» готовился к решающему матчу

Боб Хартли также рассказал, что команда была готова к агрессивной игре соперника.

Знали, что сопернику терять нечего, поэтому понимали, что они выйдут как на последний бой. Нам к этому нужно было быть готовыми. Ребята хорошо провели начало игры. Тот факт, что мы открыли счет в матче, сыграл одну из решающих ролей. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

По его словам, ключевым моментом стало то, что «Локомотиву» удалось открыть счет, что позволило контролировать игру. Кроме того, тренер отметил важность того, что команда регулярно забивает первой и тем самым навязывает сопернику свой темп. Отдельно он подчеркнул, что при подготовке к серии разбирался соперник и делался акцент на том, чтобы лишить его скорости.

Кроме того, Боб Хартли отдельно отметил игру Александра Радулова, который, несмотря на приближающееся 40-летие, продолжает демонстрировать высокий уровень.

«Он ветеран, настоящий профессионал, следит за собой, работает больше всех. Действительно, удивительно, что в таком возрасте он находит и энергию, и страсть к игре. Поэтому и такие результаты», — подчеркнул Боб Хартли.

«Ребята травмировались»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча отметил, что команда играла в усеченном составе из-за травм. По его словам, это во многом повлияло на результат игры.

«Сегодня вышли в укороченном составе. Ребята травмировались. Не смогли принять участие. В большинстве они хорошо вбросили. Мы пытались выходить из зоны, контролировать шайбу. Там команда хорошо оборонялась. Хорошо всё делала, поэтому возникали у нас сложности», — отметил он.

Напомним, во время игры 12 апреля травму получил юлаевец Евгений Кузнецов. Его на носилках выносили со льда.

Если бы ребята были здоровы, мы бы могли более потрепать нервы «Локомотиву». Виктор Козлов главный тренер «Салавата Юлаева»