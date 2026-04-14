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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Кричали и прыгали от радости: как ярославцы болели за «Локомотив» в решающем матче — видео

Кричали и прыгали от радости: как ярославцы болели за «Локомотив» в решающем матче — видео

Десятки людей собрались в центре города, чтобы посмотреть игру любимой команды

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Показываем, как ярославцы болели за любимую команду | Источник: Максим Цирулев / 76.RUПоказываем, как ярославцы болели за любимую команду | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Показываем, как ярославцы болели за любимую команду

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

14 апреля состоялся решающий для «Локомотива» матч четвертьфинала плей-офф КХЛ. Железнодорожники обыграли «Салават Юлаев» со счетом 4:0 и победили в серии с таким же результатом.

Два последних матча ярославская команда провела на выезде в Уфе. Некоторые болельщики пришли поддержать команду и посмотреть игру на телеэкране на площади Труда в Ярославле. Корреспондент 76.RU тоже был там. В этом материале мы показываем, какая атмосфера царила в центре города во время матча.

На телеэкране на площади Труда демонстрируются все матчи ХК «Локомотив».

«Постоянно здесь смотрю матчи»

Как отмечает Петр, он регулярно приходит смотреть матчи «Локомотива» в центр города

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Вечером 14 апреля в Ярославле пошел дождь, но непогода не напугала болельщиков — десятки людей собрались в центре города, чтобы посмотреть игру.

Ярославец Петр называет себя болельщиком со стажем. Он часто приходит смотреть матчи «Локомотива» на телеэкране на площади Труда, так как достать билеты на арену бывает непросто.

Олег также предпочитает смотреть матчи «Локомотива» в центре города

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

«Атмосфера хорошая. Постоянно здесь смотрю матчи, — поделился с 76.RU болельщик „Локомотива“ Олег. — Может быть, стоит добавить сюда скамеек, чтобы больше людей сюда приходило».

Ближе к концу игры еще больше людей собралось на площади | Источник: Максим Цирулев / 76.RUБлиже к концу игры еще больше людей собралось на площади | Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Все смотрели матч «Локомотива» | Источник: Максим Цирулев / 76.RUВсе смотрели матч «Локомотива» | Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Тем, кому не хватило сидячих мест, пришлось смотреть игру стоя | Источник: Максим Цирулев / 76.RUТем, кому не хватило сидячих мест, пришлось смотреть игру стоя | Источник: Максим Цирулев / 76.RU
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Все скамейки были заняты | Источник: Максим Цирулев / 76.RUВсе скамейки были заняты | Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Напомним, что телеэкран на площади Труда установили в конце весны 2026 года | Источник: Максим Цирулев / 76.RUНапомним, что телеэкран на площади Труда установили в конце весны 2026 года | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Четвертый матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ завершился со счетом 4:0. Два гола железнодорожники забросили в концовке встречи, обеспечив окончательную победу в серии. Площадь с болельщиками в Ярославле ликовала от радости.

На видео — как ярославцы радуются победе «Локомотива»

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Все самые яркие и интересные моменты игры опубликовали в онлайн-трансляции.

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Комментарии
11
Гость
15 апреля, 19:48
Локомотив, вперёд!!!! Только победа!!!!
Гость
15 апреля, 12:58
Ребята молодцы.
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Гость
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