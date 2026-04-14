Кричали и прыгали от радости: как ярославцы болели за «Локомотив» в решающем матче — видео

Показываем, как ярославцы болели за любимую команду Источник: Максим Цирулев / 76.RU

14 апреля состоялся решающий для «Локомотива» матч четвертьфинала плей-офф КХЛ. Железнодорожники обыграли «Салават Юлаев» со счетом 4:0 и победили в серии с таким же результатом.

Два последних матча ярославская команда провела на выезде в Уфе. Некоторые болельщики пришли поддержать команду и посмотреть игру на телеэкране на площади Труда в Ярославле. Корреспондент 76.RU тоже был там. В этом материале мы показываем, какая атмосфера царила в центре города во время матча.

На телеэкране на площади Труда демонстрируются все матчи ХК «Локомотив».

«Постоянно здесь смотрю матчи»

Как отмечает Петр, он регулярно приходит смотреть матчи «Локомотива» в центр города Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Вечером 14 апреля в Ярославле пошел дождь, но непогода не напугала болельщиков — десятки людей собрались в центре города, чтобы посмотреть игру.

Ярославец Петр называет себя болельщиком со стажем. Он часто приходит смотреть матчи «Локомотива» на телеэкране на площади Труда, так как достать билеты на арену бывает непросто.

Олег также предпочитает смотреть матчи «Локомотива» в центре города Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Атмосфера хорошая. Постоянно здесь смотрю матчи, — поделился с 76.RU болельщик „Локомотива“ Олег. — Может быть, стоит добавить сюда скамеек, чтобы больше людей сюда приходило».

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Четвертый матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ завершился со счетом 4:0. Два гола железнодорожники забросили в концовке встречи, обеспечив окончательную победу в серии. Площадь с болельщиками в Ярославле ликовала от радости.

На видео — как ярославцы радуются победе «Локомотива» Источник: Максим Цирулев / 76.RU