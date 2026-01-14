НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Не только на Советской: в Ярославле откроют 24 бесплатных катка. Адреса

Не только на Советской: в Ярославле откроют 24 бесплатных катка. Адреса

Рассказываем, где искать ледовые площадки

Стало известно, где оборудуют бесплатные катки в Ярославле

Стало известно, где оборудуют бесплатные катки в Ярославле

Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

В Ярославле для бесплатного катания подготовили 24 катка в разных районах города. Список ледовых коробок обнародовали в мэрии 14 января.

«Установилась подходящая для заливки катка погода — температура воздуха ниже -7 °C и отсутствие сильного снегопада. Поэтому специалисты приступили к заливке оставшихся ледовых катков», — сообщили в городской администрации.

Корты расположены во дворах жилых домов и на территории образовательных учреждений.

Где бесплатно покататься на коньках в Ярославле

В Кировском районе:

  • ул. Победы, 15а;

  • ул. Салтыкова-Щедрина, 75.

В Красноперекопском районе:

  • ул. 8 Марта, 14;

  • ул. Менделеева, 25;

  • ул. Павлова, 33;

  • ул. Калмыковых (парк Рабочий сад);

  • ул. Лесная, 5.

В Фрунзенском районе:

  • ул. Щепкина, 10;

  • пр-т Фрунзе, 58;

  • ул. Калинина, 35а;

  • Московский проспект, 133.

В Дзержинском районе:

  • ул. Тутаевское шоссе, 62, к. 3 (в процессе);

  • Красноперевальский переулок, 4;

  • Ленинградский проспект, 88/23;

  • ул. Большая Норская, 7;

  • парк 30-летия Победы (в процессе).

В Заволжском районе:

  • ул. Алмазная, 1, к. 7;

  • ул. Спартаковская, 10;

  • пр-кт Авиаторов, 84;

  • ул. Клубная, 19.

В Ленинском районе:

  • ул. Щапова, 14;

  • ул. Чкалова, 26;

  • ул. Добрынина, 25г;

  • парк «Юбилейный».

Напомним, в центре города также работает большой «Якаток» на Советской площади. Катание на нем бесплатно, однако чтобы попасть на лед, необходимо забронировать билеты. Это можно сделать за три часа до сеанса на сайте катка или же за четыре часа до начала в кассе.

Ранее мы разъясняли, из-за чего возникают трудности при бронировании билетов на каток в центре города. Любителям зимних активностей также советуем обратить внимание на список локаций для катания на сноуборде.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
Гость
39 минут
Сейчас гололед можно кататься везде
Гость
31 минута
Вовремя. Как раз пол зимы прошло...
Рекомендуем