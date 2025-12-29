Билеты надо бронировать заранее. Как попасть на бесплатный каток в Ярославле — инструкция

Открылся бесплатный каток на Советской площади Источник: Артем Бауман / 76.RU

26 декабря на Советской площади в Ярославле открыли городской каток. Вход на него свободный, однако посещение возможно только по предварительному бронированию билетов.

Получить билеты для катания можно двумя способами: оформить проход онлайн или получить его в кассе на Советской площади. Онлайн-запись доступна за 3 часа до начала сеанса, приобретение в кассе — за 4 часа. Для каждого способа действует отдельный лимит: через сайт и в кассе доступно по 300 мест.

На катке работает пункт проката. Аренда коньков для взрослых и детей стоит 250 рублей, заточка коньков — 300 рублей, аренда помощника фигуриста — 300 рублей.

Сколько стоит заточка коньков на катке на Советской Источник: Артем Бауман / 76.RU

«При аренде спортивного инвентаря (коньки, помощник фигуриста) необходимо предоставить залог. В залог можно оставить: денежную сумму в размере 1500 рублей наличными или СНИЛС/ ИНН/ водительское удостоверение/ военный билет. Документы без фотографий нужно подтвердить оригиналом паспорта. Для залога на одну семью необходим один документ», — говорится на официальном сайте катка.

Забронировать билеты на каток можно через специальный сайт.

Расписание сеансов катка на Советской площади

Опубликовали график работы катка на Советской площади Источник: Артем Бауман / 76.RU

С воскресенья по четверг на катке проводится по семь сеансов в день:

с 10:00 до 11:20;

с 12:00 до 13:00;

с 14:00 до 15:20;

с 16:00 до 17:20;

с 18:00 до 19:20;

с 20:00 до 21:20;

с 22:00 до 00:00.

В пятницу и субботу, а также в праздничные дни каток на Советской площади работает до 2:00. Расписание сеансов:

с 10:00 до 11:20;

с 12:00 до 13:30;

с 14:00 до 15:20;

с 16:00 до 17:20;

с 18:00 до 19:20;

с 20:00 до 21:20;

с 22:00 до 23:20;

с 00:00 до 02:00.

Напомним, за установку катка на Советской площади власти заплатили 110 миллионов 268 тысяч рублей. Общая площадь ледового комплекса 4370 кв. м. Согласно проекту контракта, каток будет работать в Ярославле до 15 марта 2026 года. Подрядчиком выступает индивидуальный предприниматель Дмитрий Буслаев из Тольяттии Самарской области.