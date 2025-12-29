НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Билеты надо бронировать заранее. Как попасть на бесплатный каток в Ярославле — инструкция

Билеты надо бронировать заранее. Как попасть на бесплатный каток в Ярославле — инструкция

Публикуем расписание сеансов

371
Открылся бесплатный каток на Советской площади

Открылся бесплатный каток на Советской площади

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

26 декабря на Советской площади в Ярославле открыли городской каток. Вход на него свободный, однако посещение возможно только по предварительному бронированию билетов.

Получить билеты для катания можно двумя способами: оформить проход онлайн или получить его в кассе на Советской площади. Онлайн-запись доступна за 3 часа до начала сеанса, приобретение в кассе — за 4 часа. Для каждого способа действует отдельный лимит: через сайт и в кассе доступно по 300 мест.

На катке работает пункт проката. Аренда коньков для взрослых и детей стоит 250 рублей, заточка коньков — 300 рублей, аренда помощника фигуриста — 300 рублей.

Сколько стоит заточка коньков на катке на Советской

Сколько стоит заточка коньков на катке на Советской

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

«При аренде спортивного инвентаря (коньки, помощник фигуриста) необходимо предоставить залог. В залог можно оставить: денежную сумму в размере 1500 рублей наличными или СНИЛС/ ИНН/ водительское удостоверение/ военный билет. Документы без фотографий нужно подтвердить оригиналом паспорта. Для залога на одну семью необходим один документ», — говорится на официальном сайте катка.

Забронировать билеты на каток можно через специальный сайт.

Расписание сеансов катка на Советской площади

Опубликовали график работы катка на Советской площади

Опубликовали график работы катка на Советской площади

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

С воскресенья по четверг на катке проводится по семь сеансов в день:

  • с 10:00 до 11:20;

  • с 12:00 до 13:00;

  • с 14:00 до 15:20;

  • с 16:00 до 17:20;

  • с 18:00 до 19:20;

  • с 20:00 до 21:20;

  • с 22:00 до 00:00.

В пятницу и субботу, а также в праздничные дни каток на Советской площади работает до 2:00. Расписание сеансов:

  • с 10:00 до 11:20;

  • с 12:00 до 13:30;

  • с 14:00 до 15:20;

  • с 16:00 до 17:20;

  • с 18:00 до 19:20;

  • с 20:00 до 21:20;

  • с 22:00 до 23:20;

  • с 00:00 до 02:00.

Напомним, за установку катка на Советской площади власти заплатили 110 миллионов 268 тысяч рублей. Общая площадь ледового комплекса 4370 кв. м. Согласно проекту контракта, каток будет работать в Ярославле до 15 марта 2026 года. Подрядчиком выступает индивидуальный предприниматель Дмитрий Буслаев из Тольяттии Самарской области.

Любите кататься на коньках?

Да!
Нет
Никогда не вставал(а) на коньки
Отвечу в комментариях
Каток Советская площадь
Гость
1 час
Жаль, что без билета не пускают, хотелось бы спонтанных прогулок с коньками.
Гость
1 час
# Бронировать билеты заранее — не очень удобно для горожан.
