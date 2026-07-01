Надвигается аномальная жара и наводнения — объявлен тревожный прогноз

Причиной стихийных бедствий могут стать глобальные климатические изменения Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Средняя температура поверхности мирового океана в июне побила очередной рекорд. Это может стать причиной серьезных катаклизмов и гибели организмов.

Температура воды достигла исторического максимума — от 20,98 до 21,0 градусов по Цельсию. Такие данные приводит служба по мониторингу изменения климата Copernicus.

«Глобальные температуры поверхности Мирового океана в настоящее время превысили рекордные значения для этого времени года, зафиксированные в 2023 и 2024 годах», — говорится в исследовании.

Большую часть лишнего тепла, которое появляется из-за выбросов парниковых газов, принимает на себя океан. Вода в нем нагревается, испаряясь сильнее. Это может грозить сильными ливнями, ураганами и наводнениям. Также уровень моря поднимается. От этого страдает подводный мир, особенно кораллы.

По сведениям Copernicus, из-за сильного нагрева океана и Эль-Ниньо (природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально теплеют) скоро мир столкнется с жарой, которая установит новые температурные рекорды.