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Надвигается аномальная жара и наводнения — объявлен тревожный прогноз

Ученые рассказали об опасной тенденции

Причиной стихийных бедствий могут стать глобальные климатические изменения | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUПричиной стихийных бедствий могут стать глобальные климатические изменения | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Причиной стихийных бедствий могут стать глобальные климатические изменения

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Средняя температура поверхности мирового океана в июне побила очередной рекорд. Это может стать причиной серьезных катаклизмов и гибели организмов.

Температура воды достигла исторического максимума — от 20,98 до 21,0 градусов по Цельсию. Такие данные приводит служба по мониторингу изменения климата Copernicus.

«Глобальные температуры поверхности Мирового океана в настоящее время превысили рекордные значения для этого времени года, зафиксированные в 2023 и 2024 годах», — говорится в исследовании.

Большую часть лишнего тепла, которое появляется из-за выбросов парниковых газов, принимает на себя океан. Вода в нем нагревается, испаряясь сильнее. Это может грозить сильными ливнями, ураганами и наводнениям. Также уровень моря поднимается. От этого страдает подводный мир, особенно кораллы.

По сведениям Copernicus, из-за сильного нагрева океана и Эль-Ниньо (природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально теплеют) скоро мир столкнется с жарой, которая установит новые температурные рекорды.

Жителям России специалисты советуют переживать не столько из-за Эль-Ниньо, сколько из-за внутренних климатических проблем. Это, например, вырубка и выжигание лесов и исчезновение вечной мерзлоты. Подробнее об экологических угрозах для нашей страны рассказываем здесь.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Наводнение Катаклизм Океан Рекорд Жара Эль-Ниньо
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