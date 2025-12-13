Где в Ярославле можно покататься на горных лыжах и сноуборде — большой обзор

Адрес: деревня Подолино (10 километров от Ярославля).

Спортивный комплекс станет отличным вариантом для семейного отдыха за городом. Здесь каждый сможет найти занятие для себя: покататься на сноуборде, лыжах, ватрушках. Также на базе «Подолино» действуют кафе, где можно перекусить и отдохнуть.

Всего в комплексе функционируют 5 трасс для катания и отдельная зона для фристайла.