Зима Обзор Где в Ярославле можно покататься на горных лыжах и сноуборде — большой обзор

Где в Ярославле можно покататься на горных лыжах и сноуборде — большой обзор

Смотрим, куда отправиться за зимними развлечениями

245
Чем заняться в Ярославле в праздники | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЧем заняться в Ярославле в праздники | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Чем заняться в Ярославле в праздники

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Снежная пора наступила, а это значит, что пора задуматься об активном зимнем отдыхе. В этой статье изучаем, где в Ярославле можно покататься на сноуборде и лыжах.

Из-за переменной погоды и отсутствия снега ярославские спорткомплексы еще не выбрали точную дату открытия зимнего сезона. Информация представлена по данным за сезон 2024-2025.

  1. Спортивный комплекс «Подолино»
  2. Спортивный парк «Изгиб»
  3. Парк «Забава»
  4. Горнолыжный курорт «Шакша»
  5. База отдыха «Демино»
1

Спортивный комплекс «Подолино»

Адрес: деревня Подолино (10 километров от Ярославля).

Спортивный комплекс станет отличным вариантом для семейного отдыха за городом. Здесь каждый сможет найти занятие для себя: покататься на сноуборде, лыжах, ватрушках. Также на базе «Подолино» действуют кафе, где можно перекусить и отдохнуть.

Всего в комплексе функционируют 5 трасс для катания и отдельная зона для фристайла.

Фристайл — стиль катания у сноубордистов со зрелищными прыжками и трюками, ориентированные на акробатические элементы и вращений.

Цены на прокат горнолыжного инвентаря:

  • 1 час — 900 рублей (в праздники и выходные — 1400);

  • 2 часа — 1100 рублей (в праздники и выходные — 1600);

  • 3 часа — 1300 рублей (в праздники и выходные — 1800);

  • весь день — 1600 рублей (в праздники и выходные — 2000).

Чтобы получить инвентарь, посетителям необходимо отдать залог: либо 25 тысяч рублей, либо личный документ (паспорт или водительское удостоверение).

Для любителей спокойного катания также найдутся занятия. На выбор владельцы предлагают две трассы: прогулочная лыжня по равнине с живописными видами и спортивная трасса с перепадами высоты до 40 метров.

Цены на прокат лыжного инвентаря:

  • прокат детских лыж (до 35 размера) — 300 рублей;

  • прокат взрослых лыж — 400 рублей;

  • аренда трассы (если со своими лыжами) — 250 рублей;

  • аренда трассы для пенсионеров и школьников (если со своими лыжами) — 150 рублей.

2

Спортивный парк «Изгиб»

Адрес: поселок Дубки (10 километров от Ярославля).

Попробовать себя в активном зимнем отдыхе можно недалеко от Карабихи. В спортивном парке есть прокат лыж и сноубордов, возможность покататься на ватрушке и коньках. Также вместе с инструктором можно прокатиться на снегоходе.

Цены на прокат горнолыжного инвентаря:

  • комплект (лыжи/сноуборд + ботинки). В выходные и праздники можно арендовать комплект на 2 часа за 1600 рублей. В будние дни бронь на 3 часа будет стоить 1000 рублей, а на 5 часов — 1300 рублей.

  • лыжи и сноуборд. В выходные и праздники аренда на 2 часа обойдется в 1500 рублей, а в будние дни — 700 рублей.

  • ботинки. В выходные и праздники за бронь на 2 часа придется отдать 1300 рублей, а в будние дни — 600 рублей.

Чтобы покорить склон, нужно раскошелиться на подъемники. Цены здесь зависят от дня недели и количества спусков или часов пользования. Для школьников, студентов и пенсионеров действует скидка.

Цены на подъемник в будние дни:

  • 10 подъемов — 200 рублей (акция действует при покупке комплекта прокатного инвентаря);

  • 20 подъемов — 1150 рублей;

  • 30 подъемов —1450 рублей;

  • 2 часа — 1050 рублей (льготный — 850);

  • 4 часа — 1450 рублей (льготный — 1250).

Цены на подъемник в выходные дни:

  • 20 подъемов — 1950 рублей;

  • 30 подъемов — 2500 рублей;

  • 40 подъемов — 2700 рублей;

  • 2 часа — 1800 рублей (льготный на 2 часа — 1500 рублей; льготный на 4 часа — 1800 рублей).

3

Парк «Забава»

Адрес: деревня Белкино (15 километров от Ярославля).

Недалеко от Ярославля можно вновь вспомнить детство и прокатиться с горки. Здесь же посетителям предлагают арендовать лыжи для катания. Можно выбрать как классический вариант, так и под коньковый ход. Также на территории парка всю зиму работает каток. Со своим инвентарем им можно воспользоваться бесплатно.

Цены на прокат лыж:

  • лыжи с креплением NN-75 на один час — 400 рублей;

  • лыжи с креплением NN-75 на полтора часа — 500 рублей за час;

  • лыжи с креплениями NNN, SNS на один час — 500 рублей;

  • лыжи с креплениями NNN, SNS на полтора часа — 700 рублей за час.

Крепление NN-75 по другому еще называют № 75. Такой вид крепления считается устаревшим. Скоба здесь прижимает нос ботинка к лыжам, фиксируя спортсмена. Чаще такая модель встречается на прогулочных лыжах.

Крепление NNN — модель, которая имеет две «рельсы», прикрепляющие ботинок к лыжам. Застегивается за счет упора на выступы и толчка ботинка. С такой фиксацией лыжами легче управлять.

Крепление SNS — модель, в которой одна «рельса» расположена посередине, захватывая всю длину ботинка. За счет этого фиксация здесь слишком жесткая, управление лыжами становится более четким и точным.

4

Горнолыжный курорт «Шакша»

Адрес: поселок Сеславино (25 километров от Ярославля).

Подальше от города расположен горнолыжный курорт, где можно попробовать на себе все зимние забавы: 4 горнолыжных спуска разного уровня сложности, склон для катания на ватрушках, кафе и гриль-беседка.

Цена на прокат горнолыжного инвентаря:

  • 3 часа — 1300 рублей (только в праздники и выходные);

  • 5 часов — 700 рублей (только в будни);

  • весь день — 900 рублей в будни; 2500 рублей в праздники и выходные.

Цены на дополнительные снаряжения:

  • шлем — 200 рублей;

  • маска — 300 рублей;

  • сиденье для лыжников — 100 рублей.

5

База отдыха «Демино»

Адрес: деревня Демино (40 километров от Ярославля).

Недалеко от Рыбинска в Ярославской области расположена база отдыха. Здесь можно арендовать необходимый инвентарь для горнолыжного спорта, прокатиться на снегоходе, поиграть в теннис или бильярд. На базе также оборудованы каток и гриль-зоны.

Цены на прокат инвентаря:

  • прогулочные лыжи (комплект) — для аренды на 30 минут потребуется 350 рублей. За 1 час катания придется отдать 450 рублей. Есть возможность взять прокат инвентаря на сутки за 1400 рублей;

  • отдельно лыжи на 30 минут обойдутся в 150 рублей. Прокат на час выйдет в 300 рублей. Бронь на сутки стоит 1200 рублей;

  • арендовать отдельно лыжные ботинки можно за 150 рублей. За час организация просит 250 рублей. Прокат на целый день обойдется в 100 рублей;

  • лыжные палки можно взять на 30 минут за 100 рублей. Час пользования будет стоить 150 рублей, а целый день — 600 рублей;

  • горный комплект лыж (лыжи + ботинки) можно забронировать на сутки. Цены варьируются от 2000 до 3000 рублей;

  • детский лыжный комплект на 30 минут обойдется в 200 рублей. Аренда на час составит 2500 рублей. Чтобы кататься целый день, придется заплатить 1000 рублей;

  • отдельно детские лыжи за 30 минут стоят 100 рублей. Один час пользования обойдется в 200 рублей. Арендовать лыжи на целый день можно за 800 рублей;

  • отдельно детские лыжные ботинки. Организация предлагает размерную сетку от 30 до 34. Прокат на час таких ботинок будет стоить 100 рублей. Аренда на один час обойдется родителям в 150 рублей. Взять ботинки можно и на сутки, это будет стоить 600 рублей.

Напомним, на Советской площади в Ярославле с 26 декабря начнет работу главный каток региона. Здесь же хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, установить сцену и музыкальное оборудование, а также открыть кафе.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
