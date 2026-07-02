Пугал туристов 30 лет: с Эвереста снимают тело загадочно погибшего альпиниста — кто он

Несмотря на непогоду, мужчина продолжил восхождение Источник: Purnima Shrestha / Reuters

Почти три десятилетия на склоне Эвереста пролежало тело альпиниста, ставшего известным как «Зеленые ботинки». Долгие годы его личность была неизвестна.

Чья жизнь оборвалась в горах, удалось определить только недавно по ДНК-тексту. Оказалось, что тело принадлежит 47-летнему Дордже Морупу из Индии. Его яркие зеленые сапоги притягивали внимание всех, кто пытался покорить самую высокую гору в мире. Вмерзший труп служил своеобразным ориентиром для покорителей вершины, пишет газета Bild.

Личность мужчины удалось установить с помощью генетических экспертиз Источник: Индо-тибетская пограничная полиция / itbpolice.nic.in

Моруп — участник экспедиции 1996 года. Он со своими товарищами пытался взойти на Эверест по северному склону. В районе «зоны смерти» — более 8000 метров над уровнем моря — их застала метель. Трое из шести человек из группы повернули назад, но Моруп с еще двумя товарищами продолжил подъем. В итоге они погибли. Тогда же в общей сложности не вернулись к подножью восемь альпинистов.

Тело Морупа долгие годы оставалось высоко на Эвересте. Его сохранили минусовые температуры и снег.