НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

штиль.

 754мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,27
EUR 89,18
Что сейчас со складом «Вайлдберриз»
Продадут популярный отель
Стройка со скорость лета
Советы пересдающим ЕГЭ
Здесь был Пушкин
Ремонт проспекта
Выпал из окна: рассказ соседей
Что с деньгами ярославцев
Афиша на неделю
Страна и мир Пугал туристов 30 лет: с Эвереста снимают тело загадочно погибшего альпиниста — кто он

Пугал туристов 30 лет: с Эвереста снимают тело загадочно погибшего альпиниста — кто он

Восходителя транспортируют и передадут родственникам

133
Несмотря на непогоду, мужчина продолжил восхождение | Источник: Purnima Shrestha / ReutersНесмотря на непогоду, мужчина продолжил восхождение | Источник: Purnima Shrestha / Reuters

Несмотря на непогоду, мужчина продолжил восхождение

Источник:

Purnima Shrestha / Reuters

Почти три десятилетия на склоне Эвереста пролежало тело альпиниста, ставшего известным как «Зеленые ботинки». Долгие годы его личность была неизвестна.

Чья жизнь оборвалась в горах, удалось определить только недавно по ДНК-тексту. Оказалось, что тело принадлежит 47-летнему Дордже Морупу из Индии. Его яркие зеленые сапоги притягивали внимание всех, кто пытался покорить самую высокую гору в мире. Вмерзший труп служил своеобразным ориентиром для покорителей вершины, пишет газета Bild.

Личность мужчины удалось установить с помощью генетических экспертиз | Источник: Индо-тибетская пограничная полиция / itbpolice.nic.inЛичность мужчины удалось установить с помощью генетических экспертиз | Источник: Индо-тибетская пограничная полиция / itbpolice.nic.in

Личность мужчины удалось установить с помощью генетических экспертиз

Источник:

Индо-тибетская пограничная полиция / itbpolice.nic.in

Моруп — участник экспедиции 1996 года. Он со своими товарищами пытался взойти на Эверест по северному склону. В районе «зоны смерти» — более 8000 метров над уровнем моря — их застала метель. Трое из шести человек из группы повернули назад, но Моруп с еще двумя товарищами продолжил подъем. В итоге они погибли. Тогда же в общей сложности не вернулись к подножью восемь альпинистов.

Тело Морупа долгие годы оставалось высоко на Эвересте. Его сохранили минусовые температуры и снег.

Теперь индо-тибетская пограничная полиция готовится к сложной операции по извлечению тела с тибетской стороны горы. Для этого потребуется участие опытных шерпов и разрешения китайских властей. Перевезя тело в Катманду, а затем в Индию, власти надеются похоронить Морупа на его родине.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Альпинист Индия Эверест Горы Гибель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Рекомендуем