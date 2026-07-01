Возраст молодежи изменят? Матвиенко объяснила, когда это сделают

Матвиенко выразила мнение по поводу семьи и карьеры Источник: Kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти» отметила, что молодежью нужно считать граждан до 35 лет. Однако власти готовы пойти навстречу, если понадобится изменить возрастной порог.

«Давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести… Если вы нам так прикажете, мы поменяем закон», — сказал она, подчеркнув, что молодые люди сами должны решать, хотят ли они считаться таковыми до 30 лет. Однако для законодательных изменений потребуется провести большой социологический опрос.

По мнению Матвиенко, люди, которые в молодости говорят, что для них главное — карьера, а семья подождет, потом страдают от одиночества и отсутствия счастья. Поэтому до 35 лет, а лучше раньше, нужно успеть создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и затем переходить в следующую возрастную категорию, уточнила она.