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Город Возраст молодежи изменят? Матвиенко объяснила, когда это сделают

Возраст молодежи изменят? Матвиенко объяснила, когда это сделают

Чиновники готовы пойти навстречу инициативам молодых граждан

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Матвиенко выразила мнение по поводу семьи и карьеры | Источник: Kremlin.ruМатвиенко выразила мнение по поводу семьи и карьеры | Источник: Kremlin.ru

Матвиенко выразила мнение по поводу семьи и карьеры

Источник:

Kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти» отметила, что молодежью нужно считать граждан до 35 лет. Однако власти готовы пойти навстречу, если понадобится изменить возрастной порог.

«Давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести… Если вы нам так прикажете, мы поменяем закон», — сказал она, подчеркнув, что молодые люди сами должны решать, хотят ли они считаться таковыми до 30 лет. Однако для законодательных изменений потребуется провести большой социологический опрос.

По мнению Матвиенко, люди, которые в молодости говорят, что для них главное — карьера, а семья подождет, потом страдают от одиночества и отсутствия счастья. Поэтому до 35 лет, а лучше раньше, нужно успеть создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и затем переходить в следующую возрастную категорию, уточнила она.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что процедура расторжения брака в России не должна быть излишне упрощенной. Спикер Совета Федерации предложила относиться к бракоразводному процессу так же, как к процедуре прерывания беременности. Она привела в пример «неделю тишины» перед абортом, когда с женщиной работают психологи и врачи.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Валентина Матвиенко Молодежь Инициатива
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Комментарии
5
Гость
12 минут
У нас страной преимущественно пенсионеры управляют, и совсем неудивительно, что теперь, чтоб не казаться атавизмом, принимают за молодежь 40-летних.
Гость
34 минуты
для папы, любой, кто младше 60 лет - недееспособен и неразумен.
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Гость
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