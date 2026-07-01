Люди кружили хороводы и делали фото на память: как прошло выступление Надежды Бабкиной в Ярославле

Вечером 1 июля в центре Ярославля на Советской площади прошло выступление Надежды Бабкиной. Вместе с ней на сцену вышли ансамбли «Донбасс», «Кубанская казачья вольница», этно-фолк-группа «Мерема» и другие исполнители. Попасть на выступление мог любой желающий.

Надежда Бабкина — российская певица, народная артистка России. В 2026 году ей исполнилось 76 лет. Известна исполнением русских народных и казачьих песен.

В 1975 году основала ансамбль «Русская песня», с которым выступает до сих пор. В репертуаре артистки — композиции «Калинка», «Черный ворон», «Ой, при лужку, при лужке», «Москва златоглавая» и другие народные песни. Также Бабкина руководит Московским государственным академическим театром «Русская песня».