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Развлечения Фоторепортаж Люди кружили хороводы и делали фото на память: как прошло выступление Надежды Бабкиной в Ярославле

Люди кружили хороводы и делали фото на память: как прошло выступление Надежды Бабкиной в Ярославле

Яркий фоторепортаж из центра города

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Народная артистка Надежда Бабкина выступила в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUНародная артистка Надежда Бабкина выступила в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Народная артистка Надежда Бабкина выступила в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вечером 1 июля в центре Ярославля на Советской площади прошло выступление Надежды Бабкиной. Вместе с ней на сцену вышли ансамбли «Донбасс», «Кубанская казачья вольница», этно-фолк-группа «Мерема» и другие исполнители. Попасть на выступление мог любой желающий.

Надежда Бабкина — российская певица, народная артистка России. В 2026 году ей исполнилось 76 лет. Известна исполнением русских народных и казачьих песен.

В 1975 году основала ансамбль «Русская песня», с которым выступает до сих пор. В репертуаре артистки — композиции «Калинка», «Черный ворон», «Ой, при лужку, при лужке», «Москва златоглавая» и другие народные песни. Также Бабкина руководит Московским государственным академическим театром «Русская песня».

Неудивительно, что народу собралось немало. Вечером среды на Советскую площадь пришли сотни людей — они водили хороводы, подпевали исполнительнице и делали памятные фотографии.

В этом ярком фоторепортаже показываем, как прошел большой фольклорный концерт под руководством Надежды Бабкиной.

Перед выступлением Надежда Бабкина произнесла речь. Она рассказала, что Ярославль нравится артистке | Источник: Александр Куренной / 76.RUПеред выступлением Надежда Бабкина произнесла речь. Она рассказала, что Ярославль нравится артистке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перед выступлением Надежда Бабкина произнесла речь. Она рассказала, что Ярославль нравится артистке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Коллективы как следует подготовились к выступлению! | Источник: Александр Куренной / 76.RUКоллективы как следует подготовились к выступлению! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коллективы как следует подготовились к выступлению!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы кружили хороводы | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы кружили хороводы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы кружили хороводы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А артисты в яркий костюмах старались порадовать зрителей | Источник: Александр Куренной / 76.RUА артисты в яркий костюмах старались порадовать зрителей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А артисты в яркий костюмах старались порадовать зрителей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зрители внимательно следили за шоу | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗрители внимательно следили за шоу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зрители внимательно следили за шоу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В рамках фестиваля-марафона «Песни России» творческие коллективы вместе с Надеждой Бабкиной выступают в 11 округах Ярославской области. Концерты уже прошли в Любиме, Мышкине, Новом Некоузе и Пошехонье.

Дальше творческие коллективы отправятся в Большое Село, Пречистое, поселки Константиновский и Судоверфь, Гаврилов-Ям, Карабиху и Туношну.

Мероприятие началось в 19:00 | Источник: Александр Куренной / 76.RUМероприятие началось в 19:00 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мероприятие началось в 19:00

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

К тому времени на Советской площади было уже много людей | Источник: Александр Куренной / 76.RUК тому времени на Советской площади было уже много людей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К тому времени на Советской площади было уже много людей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кто-то даже решил взять с собой питомца | Источник: Александр Куренной / 76.RUКто-то даже решил взять с собой питомца | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то даже решил взять с собой питомца

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вот это фольклорные образы! | Источник: Александр Куренной / 76.RUВот это фольклорные образы! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вот это фольклорные образы!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во многих нарядах артисток присутствовали кокошники | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо многих нарядах артисток присутствовали кокошники | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во многих нарядах артисток присутствовали кокошники

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Участники ансамблей плясали не только на сцене, но и прямо перед зрителями! | Источник: Александр Куренной / 76.RUУчастники ансамблей плясали не только на сцене, но и прямо перед зрителями! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участники ансамблей плясали не только на сцене, но и прямо перед зрителями!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Даже сидя можно поплясать! | Источник: Александр Куренной / 76.RUДаже сидя можно поплясать! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Даже сидя можно поплясать!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Многие приходили парами | Источник: Александр Куренной / 76.RUМногие приходили парами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие приходили парами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Яркие костюмы были не только у артисток, но и у мужчин в творческих коллективах | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯркие костюмы были не только у артисток, но и у мужчин в творческих коллективах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Яркие костюмы были не только у артисток, но и у мужчин в творческих коллективах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы встречали артистов громкими аплодисментами | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы встречали артистов громкими аплодисментами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы встречали артистов громкими аплодисментами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Перед жителями города выступили профессиональные танцоры | Источник: Александр Куренной / 76.RUПеред жителями города выступили профессиональные танцоры | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перед жителями города выступили профессиональные танцоры

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В этот вечер многие улыбались | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этот вечер многие улыбались | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этот вечер многие улыбались

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сказал речь ярославцам и знаменитый певец Евгений Гор | Источник: Александр Куренной / 76.RUСказал речь ярославцам и знаменитый певец Евгений Гор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сказал речь ярославцам и знаменитый певец Евгений Гор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Много фотографий и любви! | Источник: Александр Куренной / 76.RUМного фотографий и любви! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Много фотографий и любви!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На концерт приходили зрители разных возрастов | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа концерт приходили зрители разных возрастов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На концерт приходили зрители разных возрастов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И каждый точно запомнил этот вечер! | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ каждый точно запомнил этот вечер! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И каждый точно запомнил этот вечер!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы публиковали афишу развлечений в Ярославле на неделю. Жителей города ждут концерты, спектакли и даже дискотека (6+).

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Надежда Бабкина Концерт Советская площадь
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