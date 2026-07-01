Люди кружили хороводы и делали фото на память: как прошло выступление Надежды Бабкиной в Ярославле

Вечером 1 июля в центре Ярославля на Советской площади прошло выступление Надежды Бабкиной. Вместе с ней на сцену вышли ансамбли «Донбасс», «Кубанская казачья вольница», этно-фолк-группа «Мерема» и другие исполнители. Попасть на выступление мог любой желающий.
Надежда Бабкина — российская певица, народная артистка России. В 2026 году ей исполнилось 76 лет. Известна исполнением русских народных и казачьих песен.
В 1975 году основала ансамбль «Русская песня», с которым выступает до сих пор. В репертуаре артистки — композиции «Калинка», «Черный ворон», «Ой, при лужку, при лужке», «Москва златоглавая» и другие народные песни. Также Бабкина руководит Московским государственным академическим театром «Русская песня».
Неудивительно, что народу собралось немало. Вечером среды на Советскую площадь пришли сотни людей — они водили хороводы, подпевали исполнительнице и делали памятные фотографии.
В этом ярком фоторепортаже показываем, как прошел большой фольклорный концерт под руководством Надежды Бабкиной.
В рамках фестиваля-марафона «Песни России» творческие коллективы вместе с Надеждой Бабкиной выступают в 11 округах Ярославской области. Концерты уже прошли в Любиме, Мышкине, Новом Некоузе и Пошехонье.
Дальше творческие коллективы отправятся в Большое Село, Пречистое, поселки Константиновский и Судоверфь, Гаврилов-Ям, Карабиху и Туношну.
Ранее мы публиковали афишу развлечений в Ярославле на неделю. Жителей города ждут концерты, спектакли и даже дискотека (6+).