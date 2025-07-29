В ярославском «Локомотиве» объявили новый тренерский штаб: кто займет место рядом с Хартли

В ярославском «Локомотиве» объявили новый тренерский штаб Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

29 июля в ярославском хоккейном клубе «Локомотив» огласили новый тренерский штаб, который будет работать под руководством Боба Хартли. Они пришли на замену ушедшим в московский ЦСКА вслед за Игорем Никитиным тренерам.

В штаб вошли Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин, с вратарями будет работать Андрей Малков, тренером по физической подготовке назначен Георгий Кошель. Кроме того, работу в клубе продолжат Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

«Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин вместе с Хартли долгое время работали в омском „Авангарде“ и вместе завоевывали главный трофей нашего хоккея — Кубок Гагарина. Добавим, что в игровой карьере Сергея Звягина был период выступлений за нашу команду, и вместе с „Локомотивом“ он завоевал серебро КХЛ в 2009 году», — объявили в пресс-службе ярославского «Локомотива».

На смену Рашиту Давыдову пришел новый тренер вратарей — Андрей Малков. Он выступал за ярославский «Локомотив» в чемпионских сезонах 2001/2002 и 2002/2003 годов. Тренерскую карьеру он начал в «Локо», последним местом работы был подмосковный «Витязь».

Тренером по физподготовке в клубе назначили ярославца Георгий Кошеля. Ранее он работал с командами московского ЦСКА.

«Продолжат работать с „Локомотивом“ тренеры Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов. Для легенды нашего клуба — Дмитрия Ивановича Красоткина — предстоящий сезон станет юбилейным, 15-м, в качестве тренера. Для Гусова — пятым», — сообщили в пресс-службе ярославского «Локомотива».