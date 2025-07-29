НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

4 м/c,

с-в.

 753мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,58
EUR 93,21
Загорелся бензовоз
Куда поехать на электричке
Выиграл 10 миллионов
Змея на пляже
Срезали лежачие полицейские
Дорогие круизы на теплоходе
Программа чествования «Локомотива»
Летние предложения медцентров Ярославля
Уголовное дело после благоустройства
Спорт В ярославском «Локомотиве» объявили новый тренерский штаб: кто займет место рядом с Хартли

В ярославском «Локомотиве» объявили новый тренерский штаб: кто займет место рядом с Хартли

Рассказываем, кто из наставников будет работать с командой

617
2 комментария
В ярославском «Локомотиве» объявили новый тренерский штаб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В ярославском «Локомотиве» объявили новый тренерский штаб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском «Локомотиве» объявили новый тренерский штаб

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

29 июля в ярославском хоккейном клубе «Локомотив» огласили новый тренерский штаб, который будет работать под руководством Боба Хартли. Они пришли на замену ушедшим в московский ЦСКА вслед за Игорем Никитиным тренерам.

В штаб вошли Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин, с вратарями будет работать Андрей Малков, тренером по физической подготовке назначен Георгий Кошель. Кроме того, работу в клубе продолжат Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

«Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин вместе с Хартли долгое время работали в омском „Авангарде“ и вместе завоевывали главный трофей нашего хоккея — Кубок Гагарина. Добавим, что в игровой карьере Сергея Звягина был период выступлений за нашу команду, и вместе с „Локомотивом“ он завоевал серебро КХЛ в 2009 году», — объявили в пресс-службе ярославского «Локомотива».

На смену Рашиту Давыдову пришел новый тренер вратарей — Андрей Малков. Он выступал за ярославский «Локомотив» в чемпионских сезонах 2001/2002 и 2002/2003 годов. Тренерскую карьеру он начал в «Локо», последним местом работы был подмосковный «Витязь».

Тренером по физподготовке в клубе назначили ярославца Георгий Кошеля. Ранее он работал с командами московского ЦСКА.

«Продолжат работать с „Локомотивом“ тренеры Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов. Для легенды нашего клуба — Дмитрия Ивановича Красоткина — предстоящий сезон станет юбилейным, 15-м, в качестве тренера. Для Гусова — пятым», — сообщили в пресс-службе ярославского «Локомотива».

Напомним, 3 августа в Ярославле пройдет парад (6+) в честь победы «Локомотива» в Кубке Гагарина. Мы публиковали программу празднования, а также маршрут, по которому проедут хоккеисты «Локомотива» с трофеем.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ХК Локомотив КХЛ Боб Хартли Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
В добрый путь!
Гость
1 час
А когда уже пойдут новости про строительство третьего моста через Волгу? Просто про хоккей уже 100500-ая статья. А про действительно важные дела новостей ноль.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
«Люди думают, что я наркоманка». Блогер рассказала, как 25 лет живет с сахарным диабетом
Ольга Чиги
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление