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Спорт «Проще построить новый»: губернатор Ярославской области высказался о возможном сносе стадиона «Шинник»

«Проще построить новый»: губернатор Ярославской области высказался о возможном сносе стадиона «Шинник»

Публикуем заявление

538
9 комментариев
В Ярославле могут построить новый футбольный стадион | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU В Ярославле могут построить новый футбольный стадион | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле могут построить новый футбольный стадион

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

22 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о судьбе стадиона «Шинник». Ранее появилась информация о возможном сносе спортивного объекта для строительства на его месте головного офиса ПСБ.

«В новостях говорят о сносе стадиона „Шинник“ под строительство банка. Это правда? Это значит, что у футбольного стадиона в Ярославле нет будущего?» — поинтересовался Владимир Лекарев.

Губернатор подчеркнул критическое состояние стадиона, где большинство трибун — аварийные. Михаил Евраев отметил, что вопрос состояния спортивного объекта обсуждался с Министерством спорта РФ.

«Есть два варианта: либо его реконструировать, что практически невозможно. Это будет очень дорого, изменились нормы с тех пор, как его строили, а это было лет 70–80 назад. Проще построить новый», — объяснил губернатор области во время «Прямой линии» на телеканале «Россия 24».

Михаил Евраев отметил, задача — выход на строительство нового футбольного стадиона. Минимальная цена проекта при этом — 12 миллиардов рублей. Губернатор предположил, что принять участие в финансировании может банк ПСБ.

«Это не дешево, это (12 миллиардов. — Прим. ред.) минимальная цена сегодняшнего дня. На том месте, где стоит стадион, можно придумать что-то под банк, а также яркое, активное, интересное пространство. Но только при условии строительства нового стадиона», — рассказал Михаил Евраев.

Нынешняя площадка стадиона, как отметил губернатор, может стать современной при условии соблюдения норм исторического центра.

«В федеральном бюджете 12 миллиардов на новый стадион нет. Министерство спорта сказало: „Даже не рассчитывайте“. Несколько миллиардов рублей получить получится, но основное финансирование ляжет на банк, — сообщил Михаил Евраев. — Для крупных проектов мы ищем источники. Если можем получить федеральные деньги — получаем, нет — привлекаем частные. Если у нас будет частный инвестор, конечно мы выйдем на строительство нового стадиона. Где он будет находится — обсуждается», — добавил Михаил Евраев.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что ПСБ переедет из Москвы в Ярославль. Об этом сообщили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель правления банка Петр Фрадков. По словам Фрадкова, частичный переезд в регион положительно скажется на его социально-экономическом развитии — в частности, за счет роста налоговых поступлений и привлечения инвестиций в коммерческие и общественно значимые проекты.

В апреле 2025 года ПСБ поменял московскую прописку на ярославскую. Теперь головной офис финансовой организации зарегистрирован в Ярославле на улице Республиканской, в доме № 16.

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Варвара Киселёва
корреспондент
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Комментарии
9
Гость
28 минут
Очень раздражает господин губернатор,пусть валит уже откуда приехал
Гость
24 минуты
В Ярославле пустует построенное, но не сданное новое здание УМВД на ул. Лескова. Силовики, похоже, туда не собираются переезжать. На строительство потрачено 12 млрд рублей из бюджета. Хорошее, добротное здание, со всеми коммуникациями. Почему бы ПСБ не выкупить его у государства под офисы? А рядом много новых домов построено, где можно разместить семьи сотрудников банка.
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