«Проще построить новый»: губернатор Ярославской области высказался о возможном сносе стадиона «Шинник»

В Ярославле могут построить новый футбольный стадион Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

22 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о судьбе стадиона «Шинник». Ранее появилась информация о возможном сносе спортивного объекта для строительства на его месте головного офиса ПСБ.

«В новостях говорят о сносе стадиона „Шинник“ под строительство банка. Это правда? Это значит, что у футбольного стадиона в Ярославле нет будущего?» — поинтересовался Владимир Лекарев.

Губернатор подчеркнул критическое состояние стадиона, где большинство трибун — аварийные. Михаил Евраев отметил, что вопрос состояния спортивного объекта обсуждался с Министерством спорта РФ.

«Есть два варианта: либо его реконструировать, что практически невозможно. Это будет очень дорого, изменились нормы с тех пор, как его строили, а это было лет 70–80 назад. Проще построить новый», — объяснил губернатор области во время «Прямой линии» на телеканале «Россия 24».



Михаил Евраев отметил, задача — выход на строительство нового футбольного стадиона. Минимальная цена проекта при этом — 12 миллиардов рублей. Губернатор предположил, что принять участие в финансировании может банк ПСБ.

«Это не дешево, это (12 миллиардов. — Прим. ред.) минимальная цена сегодняшнего дня. На том месте, где стоит стадион, можно придумать что-то под банк, а также яркое, активное, интересное пространство. Но только при условии строительства нового стадиона», — рассказал Михаил Евраев.

Нынешняя площадка стадиона, как отметил губернатор, может стать современной при условии соблюдения норм исторического центра.

«В федеральном бюджете 12 миллиардов на новый стадион нет. Министерство спорта сказало: „Даже не рассчитывайте“. Несколько миллиардов рублей получить получится, но основное финансирование ляжет на банк, — сообщил Михаил Евраев. — Для крупных проектов мы ищем источники. Если можем получить федеральные деньги — получаем, нет — привлекаем частные. Если у нас будет частный инвестор, конечно мы выйдем на строительство нового стадиона. Где он будет находится — обсуждается», — добавил Михаил Евраев.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что ПСБ переедет из Москвы в Ярославль. Об этом сообщили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель правления банка Петр Фрадков. По словам Фрадкова, частичный переезд в регион положительно скажется на его социально-экономическом развитии — в частности, за счет роста налоговых поступлений и привлечения инвестиций в коммерческие и общественно значимые проекты.