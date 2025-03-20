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Экономика «Офис в центральной части города»: в «Промсвязьбанке» рассказали о переезде в Ярославль

«Офис в центральной части города»: в «Промсвязьбанке» рассказали о переезде в Ярославль

Публикуем информацию от пресс-службы организации

3 137
25 комментариев
«Промсвязьбанк» переведут в Ярославль | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU«Промсвязьбанк» переведут в Ярославль | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

«Промсвязьбанк» переведут в Ярославль

Источник:

В «Промсвязьбанке» прокомментировали скорый перевод головного офиса из Москвы в Ярославль.

«В апреле ПСБ завершит все корпоративные процедуры по смене наименования и адреса юридического лица. Офис банка будет располагаться в центральной части города Ярославля. По предварительным расчетам к концу 2030 года в Ярославскую область релоцируется не менее 5 000 сотрудников. В рамках релокации в Ярославль планируется реализация масштабного проекта по строительству офисной, жилой и социальной инфраструктуры. Наша цель — создать максимально комфортные условия для жизни и работы, организовать быт и рабочее пространство таким образом, чтобы все чувствовали себя как дома», — сообщили изданию 76.RU в пресс-службе финансовой организации.

Напомним, о том, что «Промсвязьбанк» сменит прописку со столичной на ярославскую, стало известно в декабре 2024 года. Об этом сообщили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель ПСБ Петр Фрадков. По словам руководителя «Промсвязьбанка», частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, так как обеспечит увеличение налоговых отчислений и привлечет дополнительное финансирование в коммерческие и социально значимые проекты региона.

13 марта на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что переезд «Промсвязьбанка» ожидается в конце марта — начале апреля.

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Комментарии
26
Гость
1 час
А сколько этажей занимает офис в столице, чтобы поместить 5000 работников? Это, я как понимаю, надо на месте Мордора что-то строить.
Гость
35 минут
Чего расшумелись? Не завод же переезжает, чтобы экологию портить у нас. Даже если переедет только часть сотрудников, то здесь появятся хорошие вакансии. Вот что не предложи ярославцам, одно нытье и стоны.
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