«Офис в центральной части города»: в «Промсвязьбанке» рассказали о переезде в Ярославль

«Промсвязьбанк» переведут в Ярославль Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В «Промсвязьбанке» прокомментировали скорый перевод головного офиса из Москвы в Ярославль.

«В апреле ПСБ завершит все корпоративные процедуры по смене наименования и адреса юридического лица. Офис банка будет располагаться в центральной части города Ярославля. По предварительным расчетам к концу 2030 года в Ярославскую область релоцируется не менее 5 000 сотрудников. В рамках релокации в Ярославль планируется реализация масштабного проекта по строительству офисной, жилой и социальной инфраструктуры. Наша цель — создать максимально комфортные условия для жизни и работы, организовать быт и рабочее пространство таким образом, чтобы все чувствовали себя как дома», — сообщили изданию 76.RU в пресс-службе финансовой организации.

Напомним, о том, что «Промсвязьбанк» сменит прописку со столичной на ярославскую, стало известно в декабре 2024 года. Об этом сообщили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель ПСБ Петр Фрадков. По словам руководителя «Промсвязьбанка», частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, так как обеспечит увеличение налоговых отчислений и привлечет дополнительное финансирование в коммерческие и социально значимые проекты региона.