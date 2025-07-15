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Город Переезд ПСБ В Ярославле могут снести футбольный стадион для строительства офиса ПСБ

В Ярославле могут снести футбольный стадион для строительства офиса ПСБ

Что об этом известно

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76 комментариев
В центре Ярославля могут снести футбольный стадион «Шинник» для строительства главного офиса ПСБ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля могут снести футбольный стадион «Шинник» для строительства главного офиса ПСБ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля могут снести футбольный стадион «Шинник» для строительства главного офиса ПСБ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут снести стадион «Шинник» на площади Труда для строительства головного офиса ПСБ. Об этом вечером 14 июля сообщили «Ведомости».

«Человек, близкий к обсуждению планов, уточняет, что решение о месте строительства уже принято и отменено не будет. По мнению источника в парламенте региона, реализация проекта может растянуться „лет на пять“», — пишут «Ведомости».

Как уточнили в правительстве Ярославской области, место размещения главного офиса ПСБ пока не определено. Точное решение будет принято до конца года.

«Локация нового головного офиса ПСБ еще не определена, решение планируется принять до конца 2025 года. Рассматриваются несколько площадок под размещение офиса, стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона. Также рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при привлечении федерального финансирования. Региону нужен современный стадион, и это самое главное», — заявили в региональном правительстве.

В декабре 2024 года стало известно, что ПСБ переедет из Москвы в Ярославль. Об этом сообщили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель правления банка Петр Фрадков. По словам Фрадкова, частичный переезд в регион положительно скажется на его социально-экономическом развитии — в частности, за счет роста налоговых поступлений и привлечения инвестиций в коммерческие и общественно значимые проекты.

В апреле 2025 года ПСБ поменял московскую прописку на ярославскую. Теперь головной офис финансовой организации зарегистрирован в Ярославле на улице Республиканской, в доме № 16.

Напомним, что в начале лета 2025 года в Министерстве спорта Ярославской области отметили, что стадион «Шинник» находится в плачевном состоянии и нуждается в реконструкции. Средства для этого региональные власти планируют получить из федерального бюджета. Для этого местное правительство подало необходимые заявки.

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Кристина Геворкян
корреспондент
Стадион Шинник ПСБ
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Комментарии
76
Гость
2 часа
Странное решение, его вроде ремонтировали недавно, опять же где футболисты будут тренироваться и играть(и я не только про взрослых), насколько я слышала, школьники на физру сюда ходят из школ, где нет стадионов. А вообще, в городе мало заброшенных заводов и других крупных объектов ? А пафосные офисы, надо не в центре строить - и так пробки и проблемы с парковками
Гость
2 часа
Снесенный стадион локомотив на Суздальском шоссе!
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