Переедут 5 тысяч сотрудников с семьями: офис крупнейшего банка переводят из столицы в Ярославль

«Промсвязьбанк» переедет в Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Промсвязьбанк» переедет из Москвы в Ярославль. О том, что один из крупнейших банков России сменит прописку, 4 декабря на прямой линии с жителями сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— Договорились с председателем ПСБ Петром Фрадковым о долгосрочном стратегическом партнерстве. В первую очередь оно предусматривает смену адреса юридической и налоговой регистрации банка и ряда его дочерних компаний с московской на ярославскую. В результате в регионе существенно увеличится налоговая база, будет модернизирована социальная инфраструктура, — отметил глава региона в эфире канала «Россия-24. Ярославль».

Также он назвал Ярославскую область регионом, в котором создан максимально комфортный деловой климат и идет постоянная работа над его улучшением.

В самом банке пояснили, что решение о переезде принято для содействия формированию благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Ярославской области, а также в целях создания новой инфраструктуры банковского обслуживания.

— ПСБ переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль, — сообщается на официальном сайте «Промсвязьбанка».

Для новых жителей планируется создание соответствующей инфраструктуры — жилых и офисных помещений, детских садов, школ, поликлиник, благоустройство прилегающих общественных пространств.

— Частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, ведь наряду с прямым эффектом на местный бюджет в виде увеличения налоговых отчислений смена прописки поможет привлечь дополнительное финансирование в коммерческие и социально-значимые проекты региона. Одновременно такой шаг позволит нам укрепить свои позиции в сфере обслуживания физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области — как за счет расширения штата сотрудников в регионе, так и открытия новых дополнительных банковских офисов, — прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.