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Экономика Переедут 5 тысяч сотрудников с семьями: офис крупнейшего банка переводят из столицы в Ярославль

Переедут 5 тысяч сотрудников с семьями: офис крупнейшего банка переводят из столицы в Ярославль

Разбираемся, зачем это нужно

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26 комментариев

«Промсвязьбанк» переедет в Ярославль

Источник:

«Промсвязьбанк» переедет из Москвы в Ярославль. О том, что один из крупнейших банков России сменит прописку, 4 декабря на прямой линии с жителями сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— Договорились с председателем ПСБ Петром Фрадковым о долгосрочном стратегическом партнерстве. В первую очередь оно предусматривает смену адреса юридической и налоговой регистрации банка и ряда его дочерних компаний с московской на ярославскую. В результате в регионе существенно увеличится налоговая база, будет модернизирована социальная инфраструктура, — отметил глава региона в эфире канала «Россия-24. Ярославль».

Также он назвал Ярославскую область регионом, в котором создан максимально комфортный деловой климат и идет постоянная работа над его улучшением.

В самом банке пояснили, что решение о переезде принято для содействия формированию благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Ярославской области, а также в целях создания новой инфраструктуры банковского обслуживания.

— ПСБ переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль, — сообщается на официальном сайте «Промсвязьбанка».

Для новых жителей планируется создание соответствующей инфраструктуры — жилых и офисных помещений, детских садов, школ, поликлиник, благоустройство прилегающих общественных пространств.

— Частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, ведь наряду с прямым эффектом на местный бюджет в виде увеличения налоговых отчислений смена прописки поможет привлечь дополнительное финансирование в коммерческие и социально-значимые проекты региона. Одновременно такой шаг позволит нам укрепить свои позиции в сфере обслуживания физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области — как за счет расширения штата сотрудников в регионе, так и открытия новых дополнительных банковских офисов, — прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Обе стороны надеются, что сотрудничество ПСБ и Ярославской области позволит также привлечь инвестиции в развитие туризма, государственно-частного партнерства, повысить конкурентоспособность области, инвестиционную и инновационную активность предприятий и компаний региона.

ПО ТЕМЕ
Экономика Финансы Переезд Промсвязьбанк Губернатор Михаил Евраев ПСБ
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Комментарии
26
Гость
21 минута
Ну, во первых во всех СМИ пишут, что по сообщению губернатора Промсвязьбанк переедет не в Ярославль, а в Ярославскую область. В этом случае большая вероятность того, что ПСБ переедет в Переславль, который, хотя и в Ярославской области, но все считают его пригородом Московской области. У топ менеджеров семьи, квартиры в Москве. Это огромные затраты переместить столько людей. Жильё, инфраструктура, школы, дет сады, поликлиники и пр. Непонятно за чей счет банкет. Лучше за эти деньги Карабулинскую постройте, а не занимайтесь проектами Нью Васюки.
Гость
33 минуты
"будет модернизирована социальная инфраструктура, — отметил глава региона". Вот сказочник. Для работников ПСБ можкт что-то и сделают, а нам жителям ничего не светит
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