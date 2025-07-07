Счет на десятки миллионов: стали известны зарплаты хоккеистов «Локомотива» в новом сезоне

Стала известна зарплата хоккеистов «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

До хоккейного сезона — 25/26 еще два месяца, однако уже известно, какую зарплату будут получать некоторые игроки ярославского «Локомотива».

Ранее мы уже рассказывали про самые высокие зарплаты спортсменов за сезон-24/25. Железнодорожники стали чемпионами 21 мая 2025 года. Как это повлияло на их доход? Обратимся к данным издания «Спорт-Экспресс», чтобы разобраться.

Начнем с самых низких показателей и пойдем к самым высоким.

10. Александр Полунин

Александр Полунин играет на позиции нападающего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий в будущем сезоне будет получать 40 миллионов рублей. Полунин сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата и в 20 встречах в плей-офф. Суммарно за эти два этапа сезона он забросил 13 шайб. Судя по данным «Спорт-Экспресса», Александр за сезон-22/23 заработал 30 миллионов рублей, за сезон-23/24 — 35 миллионов, за сезон-24/25 — 40 миллионов.

9. Даниил Мисюль

Защитник является воспитанником ярославской хоккейной школы. Мисюль дважды выигрывал главную награду МХЛ вместе с «Локо» — Кубок Харламова. А в сезоне-2018/2019 дебютировал в «Локомотиве». Даниил играл за железнодорожников до 2023 года. Потом решил продолжить карьеру за океаном. За сезон-22/23 хоккеист получил 35 миллионов рублей. Новый контракт хоккеист подписал до конца сезона-25/26, по данным «Спорт-Экспресса», хоккеист будет получать 40 миллионов рублей.

8. Алексей Береглазов

Береглазов является опытным защитником Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В сезоне-25/26 Береглазов, согласно данным «Спорт-Экспресса», будет получать 52 миллиона. Старый контракт защитника закончился, как и у 15 других игроков, 31 мая. Береглазов подписал новый, сроком на два года. Алексей Береглазов впервые сыграл в «Локомотиве» в 2023 году. Ранее мы писали, что в сезоне-2022/2023 он играл за «Авангард» и получал там 50 миллионов рублей. После перехода в ярославский клуб в 2023 году стал получать 70.

7. Максим Шалунов

Шалунов забросил победную шайбу в ворота «Трактора» в плей-офф Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В сезоне-24/25 сумма зарплаты Шалунова составляла 85 миллионов, теперь будет 55 миллионов рублей. Раньше Максим возглавлял список зарплат. Контракт хоккеиста действует до 31 мая 2026 года. Хоккеист входит в лучшую тройку нападающих. За сезон-24/25, то есть суммарно за регулярный чемпионат и плей-офф, он сыграл в 81 матче и набрал 50 очков.

6. Павел Красковский

Павел Красковский играет на позиции нападающего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеист также будет получать 55 миллионов рублей. В сезоне-24/25 Красковский получал 45 миллионов рублей, в 2023/2024-м — также 45, а в 2022/2023-м — 40. От того же Шалунова, чья зарплата также 55 миллионов, его отличает количество очков, за регулярку и плей-офф Павел набрал 16. Контракт Красковского действует до 31 мая 2026 года.

5. Рушан Рафиков

После завершения контракта Рушан Рафиков подписал новый Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После окончания контракта в конце мая Рушан подписал новый. Защитник остается в «Локомотиве» до 2027 года. В игровом сезоне-25/26 он будет получать 56 миллионов рублей. Хоккеист является одним из лидеров команды среди защитников по личным показателям. Прошлые два сезона его зарплата составляла 40 миллионов рублей.

4. Мак Холлоуэлл

Новичок перешел в команду из-за океана. Мак провел прошлый сезон в Американской хоккейной лиге, играя за фарм-клуб «Питтсбург Пингвинс», команды выступающей в НХЛ. В «Локомотиве» его зарплата составит 60 миллионов.

3. Андрей Сергеев

Сергеев играет под № 99 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеист является одним из самых взрослых игроков клуба. Ему 34 года. В ярославскую команду защитник перешел в сезоне-22/23, его контракт действует до 31 мая 2026 года. В будущем сезоне его зарплата составит 60 миллионов рублей. Ранее в сезоне-23/24 он получал 40 миллионов рублей, в сезоне-24/25 — 50.

2. Александр Елесин

Александру Елесину 29 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Капитан команды Александр Елесин также будет получать 60 миллионов рублей. В предыдущем сезоне его зарплата составляла 45 миллионов рублей. Елесин стал капитаном перед чемпионским сезоном, его контракт действует до 31 мая 2027 года. После победы в финале даже утроил фотосессию с Кубком Гагарина для своих соседей по дому.

1. Артур Каюмов

Артур Каюмов — один из лидеров команды по количеству набранных очков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первое место в этот раз занял Артур Каюмов, хотя его зарплата не изменилась с сезона-24/25. По данным «Спорт-Экспересса», Каюмов будет получать 70 миллионов рублей. Его контракт с «Локомотивом» будет действовать до 31 мая 2027 года. Хоккеист, как и вышеупомянутый Шалунов, входит в лучшую тройку. Артур — результативный игрок, за 84 игры регулярки и плей-офф он заработал 57 очков.

Какие факторы влияют на зарплату

Обычно на зарплаты игроков влияют разные факторы. Например, позиция хоккеиста на льду, потолок зарплат в команде, клуб, ситуация на рынке игроков, фактор здоровья, набранные очки.

При взгляде на зарплаты прошлого сезона могут возникнуть вопросы, почему произошли изменения. За победу в финале плей-офф команда получает премию. Чтобы разобраться, как она влияет на зарплату игроков, мы связались с хоккейным агентом Александром Черных.

«В теории есть клуб — СКА, который выиграл Кубок Гагарина. Клубу дается возможность выплатить премиальные за кубок. Они лигой не ограничиваются. Тем самым клуб может выплатить премиальные с учетом того, что игрок в будущем пойдет на другую сумму контракта, но при этом игрок ничего не потеряет», — объяснил Александр Черных.

Другими словами, клуб обязан уложиться в нормативы по зарплатам, иначе говоря, потолок — 900 миллионов рублей. Зарплаты хоккеистов должны распределяться из этого фонда, при этом суммарно его не превышая. При этом клуб делает всё, чтобы сохранить чемпионский состав и начисляет игрокам премии.

Недавно изменился зарплатный фонд в лиге. В будущем сезоне-25/26 потолок останется неизменным, но минимальную сумму с 400 миллионов рублей поднимут до 475 миллионов.