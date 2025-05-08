Уже вошли в историю хоккея: как формировалась лучшая тройка нападающих «Локомотива»

Ярославские хоккеисты вошли в тройку нападающих в истории КХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Максим Березкин, Максим Шалунов, Артур Каюмов — самая результативная тройка ярославского «Локомотива» в хоккейном сезоне 24/25.

Каждый из хоккеистов силен, но чтобы стать лучшей тройкой им потребовалось немало времени. Мы расскажем, какой путь пришлось пройти хоккеистам, чтобы стать одной из лучших троек нападающих клуба.

Максим Шалунов

Максим Шалунов играл за океаном Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











32-летний нападающий начал карьеру в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2010-2011. Он выступал за челябинский «Трактор». Однако показать себя во всей красе он там так и не смог — опыта не хватало. В том же сезоне он был выбран на драфте «Чикаго Блэкхокс» в четвертом раунде под 109-м номером. Молодой хоккеист отправился играть за океан, но отсутствие должного опыта игры на уровне взрослого хоккея дало о себе знать. Максим вернулся в КХЛ.

Драфт — ежегодная церемония, на которой клубы НХЛ закрепляют за собой права на молодых игроков. С 2005 года проводится в семь раундов. «Чикаго Блэкхокс» — профессиональный американский хоккейный клуб, выступающий в НХЛ. Он расположен в городе Чикаго, штат Иллинойс.

Пока Шалунов был за океаном, права на игрока от челябинского «Трактора» прошли через владивостокский «Адмирал» и попали в «Сибирь». Там хоккеист провел три полноценных сезона. В последнем клубе за 49 матчей набрал 37 очков.

После трех лет в Новосибирске игрок перебрался в столицу. Шалунов выступал за ЦСКА с 2017 по 2021 год. Тогда москвичей тренировал Игорь Никитин. Именно под его руководством Шалунов вместе с ЦСКА взял Кубок Континента и Кубок Гагарина.

После завершения контракта на хоккеиста вышли представители «Локомотива», Шалунов подписал контракт с ярославским клубом. Тогда главным тренером еще был Андрей Скабелка. Можно сказать, что с ним Максим так и не успел поработать, потому что «Локомотив» подписал контракт с Игорем Никитиным.

Если Шалунову пришлось сменить не один клуб, поиграть за океаном, выиграть несколько кубков, то его напарники по будущей тройке играли в Ярославле с юниорского уровня.

Артур Каюмов

Артур Каюмов — один из самых результативных нападающих команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Нападающий родился в Республике Татарстан, в городе Богульма. Начинал играть в местном «Нефтянике», и был одним из лучших на уровне детского хоккея. В 2011 году переехал в Ярославль и начал играть за хоккейную школу «Локомотив», где провел первый сезон в 12-летнем возрасте. В ноябре 2014 года дебютировал за молодежку «Локо». В её составе становился обладателем Кубка Мира среди молодёжных клубных команд в 2016 году.

Драфт НХЛ не обошел стороной и его. Нападающий был выбран командой «Чикаго Блэкхокс» во втором раунде под общим 50-ым номером в 2016 году. В отличие от Шалунова, Каюмов за океан так и не поехал.

В хоккейном сезоне 16/17 игрок был отправлен в клуб Всероссийской хоккейной лиги — «Рязань». Суммарно провел там 16 матчей. А потом случился дебют в «Локомотиве».

В сезоне 21/22 Артур начал играть в связке с Максимом Шалуновым и Артемом Анисимовым. Последний перестал играть за «Локомотив» в 2022 году, а о завершении спортивной карьеры сообщил в 2024.

В феврале 2022-го года Артур Каюмов попал в состав сборной России на Олимпийские игры, с которых вернулся серебряным призером.

Максим Березкин

Нападающий Максим Березкин может продолжить карьеру в НХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В КХЛ Березкин играл только за один клуб — ярославский «Локомотив». Он впервые появился в составе команды в сезоне 19/20.

В сезоне 22/23 ему прошлось пройти через фарм-клуб «Локомотива» — пермский «Молот». Туда часто отравляют воспитанников ярославской хоккейной школы после выпуска из Молодежной хоккейной лиги. Там он провел 9 игр, на возвращение в Ярославль повлияла травма другого игрока. После этого медленно, но верно Березкин стал закрепляться в составе «Локомотива».

Именно после его возвращения в Ярославль начала формироваться тройка Березкин — Шалунов — Каюмов. Если Шалунов и Каюмов уже играли в одной связке, то Березкин стал недостающим элементом.

Максим входит в число нападающих, у которых кончается контракт в конце мая 2025 года. Хоккеист может продолжить карьеру в «Эдмонтон Ойлерз». Максим был выбран 138-м номером на драфте в 2020 году.

«Эдмонтон Ойлерз» — профессиональный канадский хоккейный клуб, выступающий в НХЛ. Находится в городе Эдмонтон, провинция Альберта, Канада.