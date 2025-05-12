Миллионеры на коньках: сколько получают ярославские хоккеисты — обзор

Стало известно, сколько зарабатывают хоккеисты ярославского «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многих людей интересуют зарплаты спортсменов. Хоккеисты и футболисты самых крупных лиг страны получают многомиллионные зарплаты. Мы обратились к данным «Спорт — Экспресс» и посмотрели, кто из хоккеистов «Локомотива» получает самую большую зарплату.

Нападающий Максим Шалунов — 85 миллионов

Максим Шалунов играет на позиции нападающего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хоккеист пришел в клуб в сезоне 21/22 из московского ЦСКА. В нынешнем регулярном чемпионате 24/25 сыграл в 60 матчах. За это время забросил 18 шайб и сделал 19 передач. За два предыдущих сезона в Ярославле он получал 90 миллионов рублей. Хоть сумма и стала меньше, он все равно является обладателем самой большой зарплаты.

Артур Каюмов, Александр Радулов, Алексей Береглазов — 70 миллионов

Артур Каюмов играет за «Локомотив» с юношества. За регулярный чемпионат 24/25 он набрал 45 очков, из которых 22 шайбы и 23 передачи. Как указано на сайте, будущие два сезона его зарплата не изменится и будет составлять 70 миллионов. В сезоне 22/23 его зарплата была 40 миллионов рублей.

Александр Радулов дебютировал в «Локомотиве» в этом сезоне. По данным «Спорт — Экспресс», в «Ак Барсе» он получал сначала 80, а потом 90 миллионов рублей.

Защитник Алексей Береглазов в сезоне 2022/2023 играл за «Авангард» и получал там 50 миллионов рублей. После перехода в ярославский клуб стал получать 70.

Мартин Гернат — 65 миллионов рублей

Защитник может продолжить карьеру в другом клубе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хоккеист играет за ярославский «Локомотив» с сезона 23/24. После перехода в клуб получал 60 миллионов рублей. Будучи защитником, он набрал за 63 игры регулярного чемпионата 24/25 31 очко. Контракт с игроком заканчивается в конце мая 2025 года.

Денис Алексеев и Байрон Фрэз — 55 миллионов

Денис Алексеев играет под номером 91 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Байрон Фрэз дебютировал в «Локомотиве» в 2024 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Денис Алексеев играет за «Локомотив» с сезона 17/18. По данным сайта за сезон 2022/2023 он получал 50 миллионов рублей, а в сезоне 2023/2024 — 52.

Байрон Фрэз, как и Александр Радулов, дебютант «Локомотива» в нынешнем сезоне. До этого он играл в Северной Америке. Байрон Фрэз выступал за клубы «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Сиракьюс Кранч», «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит», «Калгари Флэймз», «Стоктон Хит», «Вегас Голден Найтс».

Андрей Сергеев — 50 миллионов

Андрею Сергееву сейчас 34 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хоккеист является одним из самых взрослых игроков клуба. В ярославскую команду он перешел в сезоне 22/23. Тогда он получал 37 миллионов рублей. Однако кроме нынешней зарплаты защитника, на сайте указана его зарплата в следующем году. По данным «Спорт-экспресс» Он будет получать 60 миллионов рублей.

Александр Елесин, Никита Черепанов, Павел Красковский — 45 миллионов

Капитан команды защитник Александр Елесин играет за «Локомотив» с сезона 17/18. По данным «Спорт-Экспресс» в прошлом сезоне его зарплата была на 5 миллионов больше, однако там указано, что в двух будущих сезонах он может рассчитывать на 60 миллионов рублей.

Защитник Никита Черепанов играет за «Локомотив» с 2016 года. В этом году у него заканчивается контракт. В сезоне 2023/2024 он получал 40 миллионов рублей.

Нападающий Павел Красковский сыграл в сезоне 25/24 57 матчей и заработал 12 очков. Второй сезон он стабильно получает 45 миллионов рублей.