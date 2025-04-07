Выплаты до миллиарда рублей: в КХЛ изменили размер зарплат и премий ярославских хоккеистов

7 апреля в Континентальной хоккейной лиге изменили «потолок» и «пол» зарплат в клубах на следующие три сезона. Они начнут действовать со следующего сезона 25/26.
«За выход во вторую стадию плей-офф можно выплатить игрокам суммарно до 50 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе КХЛ.
В лиге также рассказали, что может получить команда при дальнейших достижениях в плей-офф со следующего сезона:
за выход в полуфинал — дополнительно 75 миллионов рублей, то есть суммарно до 125 миллионов рублей;
за выход в финал — дополнительно до 150 миллионов рублей, то есть суммарно до 275 миллионов рублей;
в размере вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены.
«Система командных премий по стадиям плей-офф дает возможность дополнительно стимулировать игроков за более высокие спортивные результаты», — сообщили в КХЛ.
Кроме того, были выделены условия получения премий:
премии должны получить не менее 60% игроков основного состава, принимавших участие во второй части чемпионата;
разница в максимальной и минимальной премии не может отличаться более, чем в четыре раза.
«Потолок» зарплат в КХЛ — максимальный размер выплат, который нельзя превышать. В сезоне — 20/21 был установлен потолок в 900 миллионов рублей. По ходу сезона команды должны укладываться в предел.
Пол зарплат в КХЛ — нижняя граница зарплатного лимита для клубов лиги.
Какие изменения стоит ожидать
в сезоне 2025/2026 — потолок зарплат не изменится, а вот минимальные суммы повысят на 25 миллионов рублей — до 475 миллионов рублей;
в сезоне 2026/2027 — потолок повысят на 50 миллионов рублей — до 950 миллионов рублей, пол повысят на 50 миллионов рублей — до 525 миллионов рублей;
в сезоне 2027/2028 — потолок также увеличат на 50 миллионов рублей — до 1 миллиарда рублей, пол будет повышен на 75 миллионов рублей — до 600 миллионов рублей.
К слову, на данный момент ярославский «Локомотив» прошел в четвертьфинал плей-офф и ждет соперника по следующему раунду. Мы рассказывали о зарплатах хоккеистов в этом материале.