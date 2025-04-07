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Спорт Выплаты до миллиарда рублей: в КХЛ изменили размер зарплат и премий ярославских хоккеистов

Выплаты до миллиарда рублей: в КХЛ изменили размер зарплат и премий ярославских хоккеистов

Рассказываем про обновления в системе

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40 комментариев
Сколько в следующем сезоне заработают хоккеисты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько в следующем сезоне заработают хоккеисты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько в следующем сезоне заработают хоккеисты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

7 апреля в Континентальной хоккейной лиге изменили «потолок» и «пол» зарплат в клубах на следующие три сезона. Они начнут действовать со следующего сезона 25/26.

«За выход во вторую стадию плей-офф можно выплатить игрокам суммарно до 50 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

В лиге также рассказали, что может получить команда при дальнейших достижениях в плей-офф со следующего сезона:

  • за выход в полуфинал — дополнительно 75 миллионов рублей, то есть суммарно до 125 миллионов рублей;

  • за выход в финал — дополнительно до 150 миллионов рублей, то есть суммарно до 275 миллионов рублей;

  • в размере вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены.

«Система командных премий по стадиям плей-офф дает возможность дополнительно стимулировать игроков за более высокие спортивные результаты», — сообщили в КХЛ.

Кроме того, были выделены условия получения премий:

  • премии должны получить не менее 60% игроков основного состава, принимавших участие во второй части чемпионата;

  • разница в максимальной и минимальной премии не может отличаться более, чем в четыре раза.

«Потолок» зарплат в КХЛ — максимальный размер выплат, который нельзя превышать. В сезоне — 20/21 был установлен потолок в 900 миллионов рублей. По ходу сезона команды должны укладываться в предел.

Пол зарплат в КХЛ — нижняя граница зарплатного лимита для клубов лиги.

Какие изменения стоит ожидать

  • в сезоне 2025/2026 — потолок зарплат не изменится, а вот минимальные суммы повысят на 25 миллионов рублей — до 475 миллионов рублей;

  • в сезоне 2026/2027 — потолок повысят на 50 миллионов рублей — до 950 миллионов рублей, пол повысят на 50 миллионов рублей — до 525 миллионов рублей;

  • в сезоне 2027/2028 — потолок также увеличат на 50 миллионов рублей — до 1 миллиарда рублей, пол будет повышен на 75 миллионов рублей — до 600 миллионов рублей.

К слову, на данный момент ярославский «Локомотив» прошел в четвертьфинал плей-офф и ждет соперника по следующему раунду. Мы рассказывали о зарплатах хоккеистов в этом материале.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
КХЛ Плей-офф Зарплата Финансы Локомотив
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Комментарии
40
Гость
7 апреля, 18:26
без хоккея встанут заводы, пропадёт свет в квартирах, перестанет течь вода из кранов, и не будет чем смыть унитаз, батареи будут холодными и общественный транспорт перестанет ходить - КАТАСТРОФА
Гость
7 апреля, 18:17
Хоккей - наше всио!!! Всем срочно раздать по миллиарду! Миллиардов у нас много, а если что, так ещё напечатаем ради хоккея.
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