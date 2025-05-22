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Спорт Финал плей-офф Эксклюзив «Около 100 человек было»: капитан «Локомотива» устроил фотосессию с Кубком Гагарина в ярославском дворе

«Около 100 человек было»: капитан «Локомотива» устроил фотосессию с Кубком Гагарина в ярославском дворе

Люди высыпали на улицу, чтобы пообщаться с хоккеистом

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8 комментариев
Хоккеист «Локомотива» порадовал соседей | Источник: читатель 76.RUХоккеист «Локомотива» порадовал соседей | Источник: читатель 76.RU

Хоккеист «Локомотива» порадовал соседей

Источник:

читатель 76.RU

Капитан «Локомотива» Александр Елесин устроил настоящий праздник для жителей одного из дворов в Ярославле. Читатель 76.RU рассказал, что 22 мая хоккеист собрал соседей и организовал фотосессию с ними. Прихватил и Кубок Гагарина, который команда получила после пятого матча (6+) финальной серии плей-офф с челябинским «Трактором».

Как рассказал читатель 76.RU, Александр предупредил соседей в общедомовом чате.

«Вышел во двор с кубком, фотографировался со всеми желающими, давал росписи. Около 100 человек было, может, больше», — поделился ярославец.

Александр Елесин устроил фотосессию с кубком для ярославцев

Источник:

читатель 76.RU

Люди фотографировались, снимали видео и шутили.

«Александр, мы, так-то, ждем кубок на следующий год», — произнесла одна из женщин за кадром.

Вечером 21 мая ярославская команда взяла Кубок Гагарина. Для железнодорожников трофей КХЛ стал первым в истории. Редакция 76.RU уже узнала мнение игроков о прошедшем финале.

В онлайн-трансляции мы показывали самые яркие моменты игры.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Финал плей-офф Кубок Гагарина
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Комментарии
8
Гость
22 мая, 21:37
Ну вот зачем вы адрес пишите?Головой то подумайте, ему ещё там жить и не только ему, а соседям тоже! Не хочется постоянно слушать крики под окнами.
Гость
22 мая, 19:01
А где было?
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