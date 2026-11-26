Рассказываем, что известно о родителях из Вологды, заморивших голодом пятилетнюю дочь Источник: личная страница Николая С.; Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Вологде не утихает скандал вокруг родителей, чья пятилетняя дочь скончалась от истощения. Выяснилось, что всего в семье было 13 детей, 11 из которых (в возрасте от 10 месяцев до 16 лет) жили вместе с матерью и отцом в трехкомнатной квартире.

Как сообщил глава региона Георгий Филимонов, дети воспитывались в ненадлежащих условиях. После гибели маленькой сестры девять из них были госпитализированы в Вологодскую клиническую больницу.

«Выехали в детскую больницу. Встретились с лечащим врачом. Посетили детей. Один ребенок в реанимации. Со слов врача: состояние тяжелое, стабильное. Сейчас ведем поиск ближайших родственников. Пока дети останутся в больнице», — рассказала детский омбудсмен региона Антонина Федорова.

Следователи возбудили несколько уголовных дел. Причем не только в отношении родителей, но и в отношении сотрудников местной опеки. По версии следствия, семья состояла на профилактическом учете и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

MSK1.RU поговорил с близкими семьи и собрал все, что известно о ЧП.

Отец пьяный сбил ребенка, а мать не пускала в дом опеку

По словам родственников, еще летом ничего предвещало беды. Как рассказал MSK1.RU дядя погибшей девочки, он до сих пор не может поверить, что его родная сестра заморила дочку голодом.

«У них всё нормально было. Я не знаю, как это вообще произошло. Племянников я видел этим летом, когда гостил у них на даче. Дети не выглядели ни запуганными, ни истощенными», — рассказал MSK1.RU Алексей.

Как стало известно MSK1.RU, отец детей — 38-летний Николай С. — трудился водителем в одной из строительных фирм. В 2025 году, управляя ВАЗ-2115, он попал в ДТП с мотоциклом. В результате аварии пострадал мальчик 2009 года рождения, который был пассажиром байка. От удара ребенка отбросило на лобовое стекло автомобиля. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что пострадавшему пришлось около полугода носить специальный корсет.

В ходе разбирательств выяснилось, что Николай был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему три года лишения свободы условно и обязал выплатить семье ребенка 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В 2025 году Николая С. осудили на три года условно после пьяного ДТП Источник: личная страница Николая С.

Николай не скрывал свою большую семью и часто делился результатами детей, которые те показывали на секциях. При этом на неблагополучную обстановку в семье указывали некоторые посты на странице Николая. Так, в одном из них он предлагал оформить друзьям кредитную карту и публиковал реферальную ссылку, чтобы получать бонусы за привлечение новых пользователей. А в 2020-м глава семейства размещал петицию с требованием выплатить россиянам по 100 тысяч рублей просто так.

«Только соберешься разбогатеть — то за квартиру платить надо, то ботинки порвутся», — репостил цитату Николай.

Что касается матери детей — 38-летней Веры, некоторые контакты записывали ее как «Вера Эльдорадо». Вероятно, женщина трудилась в одном из магазинов сети в городе. По данным News.ru, в последнее время она имела серьезные проблемы со здоровьем и едва передвигалась.

Николай никогда не скрывал, что является многодетным отцом Источник: личная страница Николая С. Супруги состоят в браке с юности Источник: личная страница Николая С.

Как пишут «Известия», в апреле 2026 года у одного из детей на теле обнаружили следы побоев. Сотрудники детского сада попытались выяснить обстоятельства произошедшего, однако мать ребенка не открывала дверь и грубо отвечала на телефонные звонки. Попасть в квартиру удалось лишь спустя месяц.

В сентябре мальчик должен был пойти в первый класс, но родители оставили его в дошкольном учреждении. Заведующая и воспитатели неоднократно обращались в органы опеки, сообщая о неблагополучной ситуации. По информации «Известий», детский сад посещали только трое детей из семьи, причем крайне нерегулярно. Их мать Вера объясняла пропуски отсутствием времени.

Как указывают СМИ, родители не злоупотребляли алкоголем и проживали в собственной квартире. По данным «Известий», семья регулярно получала социальные выплаты — их сумма превышала 200 тысяч рублей в месяц. По одной из версий, детей могли морить голодом в качестве наказания за непослушание.

По данным СМИ, родители получали социальные выплаты Источник: личная страница Николая С.

Брат Веры Алексей поделился с MSK1.RU, что с сестрой они видятся нечасто, поскольку живут в разных городах. О проблемах со здоровьем, о которых пишут СМИ, она ему не говорила. По словам Алексея, супруги состояли в браке с юности. Когда Вере исполнилось 18 лет, она вышла за Николая замуж. Зимой семья проживала в квартире в Вологде, а летом выбиралась на дачу. Все дети семьи — свои.

«[Помимо квартиры] у них дом и два участка. Родители на детей не кричали, не били их. В квартире у них тоже ничего необычного. Разве что кровати трехъярусные стоят, их ведь много», — рассказал MSK1.RU брат Веры.

По словам Алексея, по вопросам опеки над племянниками с ним не связывались. У Веры и Николая есть двое старших сыновей — парням по 20 и 18 лет, они студенты. Кто из родственников возьмет опеку над младшими детьми семьи, пока не ясно.

«Я отвратительная мать»

Следователи возбудили несколько уголовных дел: по факту смерти малолетней (п. «в» части 2 статьи 105 УК РФ) и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (статья 293 УК РФ).

Следователи опубликовали видео с допросом Веры. Женщина рассказала правоохранителям, что не вызывала скорую детям, потому что надеялась откормить их кашей. По ее словам, никто из ее детей прежде вес не терял.

«Вы как оцениваете свою причастность к совершенному преступлению в отношении малолетней дочери пятилетней?» — задает вопрос следователь.

«Вообще отвратительно, очень плохо. Я отвратительная мать», — резюмирует Вера.

По статье об убийстве малолетнего женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Опубликованы кадры допроса матери, заморившей пятилетнюю дочь голодом Источник: Вологодский следком / MAX