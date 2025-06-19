Чемпионский клуб не променяли: топовые хоккеисты остались в ярославском «Локомотиве»

Два защитника остаются в «Локомотиве» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 июня в ярославском «Локомотиве» сообщили о подписании новых контрактов с двумя опытными защитниками. Никита Черепанов и Алексей Береглазов остаются в составе железнодорожников до конца сезона 26/27.

«В чемпионском сезоне Никита провел 76 матчей, в которых блокировал 91 бросок и применил 90 силовых приемов», — указали в телеграм-канале «Локомотива».

Никита Черепанов дебютировал за «Локомотив» в 2016 году, до этого играл в молодежке клуба с 2011-го.

«Всего за девять сезонов в составе „Локомотива“ Никита стал лидером команды среди защитников по количеству блокированных бросков — 716, занял второе место по силовым приемам — 1008, расположился на второй строчке по количеству проведенных матчей за нашу команду — 543», — описали хоккеиста в «Локомотиве».

Алексей Береглазов впервые сыграл в «Локомотиве» в 2023 году. Родился Алексей в Магнитогорске и является воспитанником хоккейной школы «Металлург Мг».

«За два года в „Локомотиве“ Алексей провел 161 матч за нашу команду, набрал 25 (6+19) очков при показателе полезности +50 и блокировал 236 бросков», — сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее мы рассказывали о хоккеистах, у которых закончились контракты в мае 2025 года. Двое приняли решение уйти. Молодые хоккеисты 2005 года рождения Даниил Бут и Дмитрий Симашев отправились за океан. Максим Березкин, Степан Никулин и Рушан Рафиков остались в клубе.