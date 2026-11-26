Один погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО»

Стало известно, кто находился в легковушке, попавшей в ДТП с автобусом под Ярославлем. Авария произошла вечером 25 ноября на 16-м километре автодороги Заячий Холм — Гаврилов-Ям — Иваново у села Еремеевского.

По предварительной информации, 73-летний водитель на «Ладе-Гранте» пытался совершить обгон, но машину занесло. Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автобусом «Нефаз». Транспорт следовал по маршруту № 168. Им управлял 59-летний мужчина.

На запрос 76.RU в полиции рассказали, что внутри «Лады-Гранты» находилось четверо человек. Из них один мужчина-пассажир погиб, ему было 36 лет. Еще троих с травмами госпитализировали медики.

«Госпитализированы: 73-летний мужчина-водитель „Лады-Гранты“, 24-летний пассажир, а личность еще одного пострадавшего пока не установлена», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла вечером 25 ноября Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В Министерстве транспорта Ярославской области добавили, что пострадавших в автобусе не было. Маршрут № 168 обслуживает компания-перевозчик «Ярославское АТП».

АО «Ярославское автотранспортное предприятие» образовано в 2019 году. Его учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Компания занимается перевозками пассажиров на муниципальных маршрутах в округах Ярославской области. По данным «Контур.Фокуса», за 2025-й компания заработала 1,8 миллиарда рублей, из них чистая прибыль составила 138,2 миллиона. Гендиректором «Ярославского АТП» указан ярославец Олег Головачев.